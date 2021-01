Oroscopo del mese di febbraio 2021. L’oroscopo di ADVERSUS

Oroscopo del mese di febbraio 2021. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno, le previsioni del mese. Scegli il tuo segno zodiacale e leggi il tuo oroscopo del mese in collaborazione con Margherita.net.

Oroscopo del mese di FEBBRAIO 2021

ARIETE

Si preannunciano giornate un po’ inquiete e la possibilità di scontri caratteriali sia in coppia, sia al lavoro. Per fortuna potete agganciarvi all’energia positiva dei pianeti amici che vi aiuterà a ritrovare il miglior equilibrio per cercare un saggio compromesso. Ricordatevi che poi in questo mese si festeggia San Valentino. Tutto migliorerà sensibilmente e l’amore per tutto il periodo vi porterà a toccare vette di passione condivisa. I single cerchino di abbandonare in parte la loro premura di concludere e sappiano selezionare con intelligenza tra i molti incontri che si prospetteranno, chi potrà davvero toccare loro il cuore. Se – tenetelo bene a mente – la prima quindicina potrebbe presentare vari ostacoli al lavoro, successivamente vi rifarete e chiuderete il mese con il vento in poppa. Saranno premiate in modo particolare tutte le nuove iniziative, quindi aprite la mente verso diverse mete d’intervento e se siete tra i più giovani alla ricerca di occupazione non desistete e il destino vi premierà.

TORO

I pianeti amici vi accompagneranno regalandovi giornate rassicuranti e gioiose. Certo si potrebbe creare qualche dissapore con il partner, ma di certo non perderete il fascino né il desiderio di sperimentare la vostra capacità di conquista. Sarete ammirati e corteggiati ma attenzione a non esagerare perché la gelosia di chi vi ama potrebbe scatenarsi con effetti spiacevoli soprattutto dopo la metà del mese. E’ pure possibile che durante questo mese alcuni nodi giungano al pettine e qualcuno di voi prenda la drastica decisione di chiudere un rapporto insoddisfacente. Siete noti per essere nativi ponderati e piuttosto restii ai cambiamenti, ma chi vi conosce davvero sa che una volta presa una decisione non tornate indietro. Il lavoro comincia a dare i primi succosi frutti e arriveranno premi per gratificare il duro percorso che avete compiuto lo scorso anno. Anche in questo settore gli astri vi consigliano di essere disponibili verso possibili cambiamenti. Tante saranno le novità e le possibilità per chi avrà il coraggio di accettarle e abbracciarle.

GEMELLI

Per affrontare al meglio questo secondo mese dell’anno farete bene a considerarlo un piccolo rodaggio per scaldare i motori. Questo suggerimento vi invita a procedere a piccoli passi senza forzare i tempi. Certo per nativi impazienti come voi soprattutto la prima metà del periodo potrebbe sembrarvi troppo noiosa e il desiderio di fuggire su l’isola che non c’è alla ricerca di emozioni potrebbe spingervi a trattare il partner ufficiale con eccessiva superficialità. Ma non scherzate con il fuoco perché chi vi ama ora sarà meno disponibile a sopportare certi vostri bizzarri comportamenti e potrebbe ripagarvi con la stessa moneta, cosa che certo non desiderate. Anche se per voi la festa di San Valentino serve solo a chi vende cioccolatini e fiori, sarete sufficientemente furbi da organizzare qualcosa di speciale per riportare armonia nella coppia. Gli scatenati single potrebbero proprio sfruttare quella “festa” per cercare qualche anima solitaria che sarà più che felice di trascorrere con voi una serata pazza. Il lavoro, pur con qualche ritardo e piccoli impicci scorrerà come da programma e soprattutto durante l’ultima decade potrebbe riservarvi lucrose sorprese. Se avete un’attività in proprio potrete allargare il giro degli affari e aprirvi a nuovi mercati. Attenzione alla gestione del denaro, potreste avere uscite improvvise per un guasto all’auto o in casa.

CANCRO

Purtroppo il mese di Febbraio per voi si apre con qualche ostacolo e certo il vostro stato emotivo potrebbe risentirne facendovi sentire un giorno in Paradiso e l’altro all’Inferno a seconda di come vi sveglierete il mattino. Per fortuna avete dalla vostra parte i pianeti amici, quindi se saprete guardare la realtà che vi circonda con razionalità vi accorgerete quanto tendete ad esagerare con gli alti e bassi umorali che di sicuro non faciliteranno la vita di coppia. Il partner potrebbe spazientirsi e magari lasciarvi soli soletti a festeggiare San Valentino, siete avvertiti, quindi testa sulle spalle e sorriso aperto. Questo non sarà il periodo migliore per prendere decisioni impegnative e nemmeno per mettere alle strette chi vi circonda con richieste, che al momento non hanno possibilità di essere soddisfatte. Ascoltate con disponibilità chi vive in famiglia con voi e accettate le piccole e sagge critiche che potrebbero esservi mosse per affetto. Anche la vita professionale potrebbe trovarvi un po’ troppo sopra le righe e non mancheranno alcuni scontri con colleghi e superiori. Soprattutto evitate di farvi coinvolgere in pettegolezzi che non vi riguardano. In ogni caso al di là del vostro umore non mancheranno certo le possibilità di miglioramento.

LEONE

Il mese si preannuncia con un cielo carico di nuvole. In ogni caso voi siete famosi per essere forti, coraggiosi e generosi quindi non vi farete certo destabilizzare da una situazione astrale non proprio propizia, oltretutto potete sempre contare qualche pianeta amico che vi consentirà di mantenere i nervi sufficientemente saldi per non compromettere una storia d’amore consolidata. Anche qualora il vostro rapporto, invece presentasse troppe crepe e avvertiste la voglia di chiudere senza ripensamenti, non prenderete decisioni definitive ora ma vi fermerete a valutare tutte le possibilità, facendo un intelligente viaggio in voi stessi e un’equilibrata valutazione dei pro e dei contro. Cosa farete quindi? Sarete voi a scoprirlo e a prendere la posizione migliore. I cuori liberi cerchino pure divertimento e svago sfarfalleggiando come desiderano ma contemporaneamente evitino di impegnarsi troppo con un’avventura destinata a durare solo “lo spazio di un sospiro”. Al lavoro sarete costretti ad assumervi alcune pesanti responsabilità, cosa che comunque non vi dispiace troppo e gratifica il vostro Ego, ma potreste faticare, per ora a convincere qualcuno a seguirvi in un progetto ambizioso.

VERGINE

Anche questo mese vi vedrà tra i segni più favoriti dalle stelle e vi attendono giornate paradisiache in amore sia che siate felicemente in coppia, sia che siate single. Ora spetterà solo a voi abbandonare l’abito del meticoloso pignolo che fatica a dimostrare i propri sentimenti nel timore di non venire corrisposto. Via libera alla passione e alla fantasia senza timidezze e pudori, se v’interessa qualcuno lanciatevi sicuri alla sua conquista, San Valentino vi guarda con un occhio di riguardo e premierà chi saprà uscire allo scoperto ed osare. E’ anche possibile che sotto un cielo tanto stimolante qualcuno di voi ripensi a chi si è allontanato dalla vostra vita per un’incomprensione o a causa di certe vostri errori di percorso e forte potrebbe essere il desiderio di cercare eventuali strade per riprovarci. Non esitate e dopo aver ben valutato gli eventuali sbagli commessi in passato, cercate la strada migliore, pronti eventualmente a chiedere scusa. Se non altro ci avrete provato e se il risultato non dovesse giungere, avrete comunque la soddisfazione di aver fatto del vostro meglio. Nella professione continua il periodo favorevole e per qualcuno potrebbe arrivare la sospirata promozione. Anche la situazione finanziaria sarà in miglioramento e potreste concedervi una spesa extra.

BILANCIA

Prima parte del mese ancora piuttosto turbolenta con impegni e imprevisti che si moltiplicano e potrebbero guastarvi l’umore facendovi vedere il bicchiere mezzo vuoto. Passando i giorni saprete ritrovare il sorriso e la gioia di vivere. Il più felice sarà ovviamente il partner che proprio in occasione della festa degli innamorati vi troverà seducenti e affettuosi come non mai. Sarà opportuno proprio dopo la metà di Febbraio ritagliare uno spazio adeguato per parlare con il cuore a chi vi vuole bene e che ha sopportato il vostro nervosismo senza poterne capire il motivo. Certo, non faticherete a trovare le parole e i gesti migliori per rassicurare tutti riportando l’armonia sia nel rapporto, sia in famiglia. I cuori liberi ora saranno poco disponibili a concedere il proprio tempo e le proprie attenzioni a chi non dovesse avere tutte le caratteristiche che il vostro sempre sofisticato gusto pretende. Quindi molti saranno i corteggiatori ma pochissimi e fortunati gli eletti. Passati i primi giorni ancora caotici al lavoro riuscirete quasi senza fatica a coinvolgere e convincere chiunque possa tornarvi utile per raggiungere un’ ambiziosa vetta. Cautela negli investimenti, fatevi seguire da un esperto di fiducia.

SCORPIONE

Sospinti dal vento positivo che vi accompagna dall’inizio dell’anno vi affaccerete al mese con le idee molto chiare e la ferma determinazione di mettere un punto fermo nella vostra vita sentimentale. Se siete innamorati ora vorrete dal partner delle risposte chiare e magari qualcuno tra voi festeggerà San Valentino con un anello di fidanzamento. Anche le coppie più datate scorreranno un periodo molto gratificante e senza grosse difficoltà riusciranno ad appianare gli eventuali contrasti che fossero nati in precedenza. Scatenata e quanto mai variegata la vita dei single invitati un po’ da tutti e corteggiati apertamente. Purtroppo per voi però la seconda quindicina del mese sarà meno facile e potrebbero sorgere problemi in casa o in famiglia che vi costringeranno a prese di responsabilità che speravate di evitare. Soprattutto chi tra di voi avesse figli in età adolescenziale sia disponibile ad un maggior ascolto e eviti prese di posizione troppo autoritarie. Nuove prospettive si apriranno al lavoro soprattutto per i nativi di novembre e potrebbe arrivare un nuovo incarico che vi porterà oltre i confini dello stato. I nati di ottobre potranno tranquillamente affrontare un investimento.

SAGITTARIO

Questo secondo mese del nuovo anno vi trova fermamente convinti di aver finalmente trovato la strada giusta per vivere il vostro rapporto di coppia con maggior serietà. Sarà la persona che avete accanto che oltre ad aver fatto breccia nel vostro cuore ha conquistato completamente la vostra mente condividendo con voi interessi ed hobby? Solo voi potrete saperlo, quel che è certo è che ora avete meno desiderio di scorribande avventurose e comincerete a valutare nuove prospettive per una vita a due. Fortunato quindi chi vi ama che in questo periodo vi troverà più responsabili e disponibili a rinunciare a quello spazio d’indipendenza che tanto vi piace per trascorrere maggior tempo insieme. I cuori solitari ovviamente liberi da vincoli pregnanti si muoveranno al solito ma con l’intimo desiderio di incontrare finalmente qualcuno che faccia venir loro la voglia di fermarsi. Vita intensa pure al lavoro dove non mancheranno le gratificazioni e i riconoscimenti soprattutto a chi svolge un lavoro in equipe. Senza sforzi vi sarà affidato il ruolo di leader e potrete mostrare a tutti le vostre capacità organizzative nonché mettere in campo qualche idea innovativa che faciliterà i compiti a tutti. Novità pure per chi svolge un’attività professionale indipendente che potrà pianificare nuovi interessanti interventi.

CAPRICORNO

Avete iniziato l’anno di gran carriera sospinti dal favore dei pianeti e la vostra corsa verso nuove realizzazioni sarà premiata pure in questo mese che festeggia San Valentino. La vita di coppia vi riserverà molte soddisfazioni e potrete contare sulla complicità di un partner fedele ed innamorato che sarà al vostro fianco qualunque decisione vogliate prendere per la vostra vita. Unica avvertenza delle stelle è di parlare e abbandonare una volta tanto la corazza di protezione che indossate sempre per paura di delusioni. E’ il momento di raccontare i vostri sogni, di chiedere eventuali spiegazioni se qualche dubbio vi fosse sorto, certi di ricevere risposte sincere e il caldo abbraccio che la vostra passionale natura desidera anche e soprattutto quando non lo chiede. Anche la vita famigliare non vi riserverà alcuno scossone se non forse qualche seccatura per un parente un po’ impiccione che vorrebbe mettersi di traverso nel vostro percorso o tentare di scoraggiare le vostre iniziative. Fate come si dice “orecchie da mercante” e proseguite fermi e sicuri di voi. Stessa determinazione ed energia ovviamente la dispiegherete al lavoro e non vi curerete di chi cercherà di ostacolare la vostra corsa verso il raggiungimento dell’obiettivo prefisso. Comunque, quanto già suggerito per la vita sentimentale vale al lavoro: apritevi e scambiate le idee con chi collabora con voi.

ACQUARIO

Il mese che per molti di voi coincide con il compleanno si apre sotto dolci prospettive sia che siate già innamorate, sia che siate ancora single – non mancheranno di sicuro intriganti occasioni per consolidare il rapporto o incontrare persone interessanti. Quindi bando ad ogni malinconia o residua incertezza, avete bisogno di rinnovarvi e aprirvi a nuove possibilità. Questo consiglio è soprattutto indirizzato a chi tra voi lo scorso anno ha chiuso un rapporto ormai asfittico o ha subito un abbandono da una persona che non sapeva apprezzare il vostro fantasioso modo di vivere. Rinnovamento deve essere la vostra parola d’ordine, non esitate in nessun caso a tagliare quei rami secchi che dovessero ancora ostacolarvi come una pesante zavorra che blocca la vostra azione. Ariosi nativi volate liberi mantenendo comunque i piedi ancorati al suolo. Stesso atteggiamento imponetevelo al lavoro destreggiandovi con saggezza tra le novità che comunque vi coinvolgeranno. Tanti saranno gli spunti per nuove iniziative ma rammentate che per arrivare al successo avrete bisogno comunque dell’ausilio di chi collabora con voi quindi non esitate a diversificare i vari compiti.

PESCI

Vi affacciate a questo mese carichi di energia positiva. Questo è davvero un ottimo periodo per realizzare quegli importanti traguardi cui aspirate soprattutto nella vita sentimentale. Dolci, fantasiosi ma anche saggiamente convinti saprete coinvolgere il partner in eccitanti avventure. Un’eccellente idea per festeggiare San Valentino sarebbe di organizzare un week-end romantico via dalla città, in ogni caso se non potrete partire di sicuro non vi difetteranno le idee per sedurre chi vi ama. Circondati da un’aurea di tenerezza e complicità riuscirete a farvi perdonare le innocenti bugie che avete raccontato in altri momenti. Vita famigliare serena, qualcuno si rivolgerà a voi per avere un saggio consiglio e saprà a dovere ricambiare il favore. Con grande soddisfazione potreste veder tornare nella vostra vita una persona che in passato vi aveva offeso e ferito senza troppi complimenti, forte sarà allora la tentazione di vendicarvi, ma passerà velocemente e senza rimpianti chiuderete per sempre quel capitolo della vostra vita. Al lavoro brillerete per la vostra inventiva e soprattutto chi svolge un’attività creativa saprà raggiungere un successo di tutto rispetto. Attenti però a non caricarvi, per gentilezza anche del lavoro che qualche collega furbetto vorrebbe mettere sulla vostra scrivania.

