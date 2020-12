Oroscopo del mese di gennaio 2021. L’oroscopo di ADVERSUS

Oroscopo del mese di gennaio 2021. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno, le previsioni del mese. Scegli il tuo segno zodiacale e leggi il tuo oroscopo del mese in collaborazione con Margherita.net.

Oroscopo GENNAIO 2021

Ariete Decisamente il primo mese del nuovo anno mostrerà subito la sua faccia più grintosa. In poche parole ci sono tutti gli ingredienti per personaggi che come voi amano le sfide. Se siete nati nella prima decade del segno, potreste ora trovarvi di fronte a una scelta spiacevole in amore. Valutate con razionalità la situazione e cercate sinceramente in voi quei sentimenti che provavate quando avete conosciuto il partner. Se stima, fiducia e comprensione esistono ancora nonostante un certo calo della passione, affrontate il momento delicato parlando chiaro e chiedendo all’amato bene di darvi una mano. Diversamente invece sarà inutile trasformare il rapporto in una guerra continua che non prevede né vinti né vincitori. La vita professionale potrebbe riservarvi sviluppi spiacevoli e chi fosse in attesa di risposte o conferme, potrebbero veder svanire un sogno. Non perdetevi d’animo e rammentate che spesso quando si chiude una porta, si può spalancare un portone.

Toro Eccellenti posizioni astrali mettono al riparo soprattutto i nativi della terza decade. Se siete innamorati ma ultimamente la vostra relazione ha conosciuto momenti difficili a causa di scontri di personalità, ora non faticherete a trovare le parole e le modalità migliori per ripartire alla grande. Questo non è certo il momento di confondere la dignità con l’orgoglio, rammentate che mentre la prima va sempre e comunque rispettata, il secondo può rivelarsi il peggior nemico di ogni rapporto personale. Se avete commesso errori ponete rimedio senza troppe storie e se dovrete perdonare qualcuno fatelo subito per non portare zavorre inutili che potrebbero ostacolare il cammino eccellente che ora gli astri vi promettono. Tutto ciò vale pure per i rapporti professionali. Molte saranno le iniziative da prendere con determinazione e le responsabilità da gestire con saggezza suddividendo i compiti con collaboratori e colleghi .

Gemelli Nei primi giorni, puntate su programmi rilassanti e ritagliatevi spazi di “beata solitudine” con chi amate, facendovi coccolare. La cura darà effetti, utili per cancellare gli echi di una malinconia, che sentivate risuonare. Quei nativi che riterranno di avere qualcosa da chiarire con il partner, non rinuncino a farlo, rischierebbero di covare, inutilmente, dubbi e risentimenti. Ora comincerete a intravedere spazi aperti e nuove modalità per impostare la vita di relazione nel rispetto delle reciproche libertà. Si spegneranno le sottili e a volte dolorose insoddisfazioni, per un rapporto che a tratti pesava come una “palla al piede”. L’attività lavorativa finalmente, vi sembrerà meno vincolante e comincerete a rivalutare le collaborazioni, di quei colleghi, con cui in tempi recenti vi sembrava di non avere alcun punto d’accordo. Chi ha un’attività in proprio, ritrovando slancio e ottimismo, metterà in cantiere idee originali o si aprirà verso mercati inesplorati. Mese di semine fruttuose, i raccolti giungeranno presto!

Cancro Fin da questo primo mese capirete che l’atmosfera attorno a voi cambierà densità e colori. Si stanno preparando rinnovamenti, autentici travolgimenti che starà a voi trasformarli in Inferno o rinnovato Paradiso in coppia, in famiglia o con gli amici. Allacciate le cinture di sicurezza e affrancatevi da vecchi habitus mentali e dall’esasperata emotività che vi costringono a percorrere sentieri già collaudati, con l’anno nuovo si cambierà vita, che vi piaccia o no. Potreste commettere l’insano errore di sopravvalutare le vostre capacità di seduzione e pronunciare paroline che il partner non digerirà certo. Oppure, al contrario, incupirvi temendo tradimenti, chiudendovi a riccio impedendo ogni chiarimento. Capite bene che guai comportano questi ambivalenti atteggiamenti, quindi datevi una regolata. Al lavoro vi attenderà un vortice di novità, stancanti, emozionanti, paurose, ma invitanti e promettenti per chi saprà coglierne il lato migliore. Qualcuno troverà poco stimolanti quei colleghi, che solo giorni prima apparivano simpatici e intelligenti. In verità avrete iniziato voi a “cambiare pelle”, non ostacolate questo processo.

Leone Inizierete l’anno con la consapevolezza di dover dare una svolta al rapporto di coppia. Qualcuno desidererà iniziare la convivenza, qualcun altro aspetterà che il partner prenda posizione, altri vorranno chiudere. Non sarà facile trovare le parole o i tempi adeguati per affrontare un chiarimento o per avanzare richieste. Vivrete un turbinio di emozioni fuorvianti che potrebbero farvi prendere decisioni intempestive. Imponetevi la calma e ascoltate le obiezioni di chi amate. Lasciategli per una volta lo scettro del comando o saranno guai! La passionalità e l’eccessiva prepotenza vi faranno assumere atteggiamenti imperativi e arroganti con tutti, l’esatto opposto di quanto il vostro generoso cuore vuole. Durante questo periodo al lavoro moderate le pretese e godete i successi, certo non piccoli che avete raccolti. Il tempo di ardimentose imprese giungerà presto, ma ora dopo le recenti feste e al disorientamento che può ottenebrare le menti, è opportuno non pretendere l’impossibile da chi collabora con voi.

Vergine Siete pronti per i grandi balzi in avanti? Spero di si! Inizierete il nuovo anno con determinazione e la volontà di dare finalmente una svolta alla vostra vita sentimentale, che forse nell’anno appena chiuso avete un po’ trascurato per rincorrere arditi sogni di gloria nel lavoro. Sarete spinti a vivere l’amore con passione e convinzione. Il partner da tanto tempo attende dimostrazioni concrete dei vostri sentimenti, avrà bisogno di parole di rassicurazione e di tenerezza, non siate avari. Sarete stimolati finalmente ad osare di più. Balzi nella professione, qualunque sia l’attività. Quindi forza: si sa che chi ben inizia è a metà dell’opera! Cominciate a progettare nuove strategie se avete un lavoro indipendente o datevi da fare per far comprendere il vostro valore a colleghi e superiori e le gratificazioni arriveranno nel corso dell’anno e saranno veramente eccellenti.

Bilancia Vi affaccerete al primo mese del nuovo anno con un surplus d’energie che purtroppo ora faticherete a canalizzare. Non sarà un mese facile per voi che amate il dolce status quo. Non mancheranno battibecchi nei rapporti affettivi che saranno piuttosto altalenanti. Belle gioie, ora non potrete scappare come vi pare e piace, sarà saggio non sottovalutare l’intelligenza e le giuste pretese di un agguerrito partner. Perciò, se qualcuno avesse il “piede in più scarpe” è invitato alla massima cautela. Per interdici: cambiate password al PC, disertate facebook, cancellate messaggini, svuotate tasche o borsetta prima di rientrare, pena, guai seri! I single oltre ad essere ricercati, saranno corteggiati ma le loro conquiste saranno effimere. Al lavoro, dato che siete noti per la serietà dei giudizi sarete chiamati a fungere da arbitro in una noiosa contesa. Certo vi sentirete onorati, ma presto comincerete a sbuffare e lascerete tutti perplessi appellando i contendenti con irruenza e malagrazia, davvero strane per voi.

Scorpione Inizio d’anno particolare. Quindi cari irruenti e passionali nativi sarà opportuno collegare il cervello prima di parlare o di tranciare aspri e perentori giudizi senza diritto di replica su chiunque vi circondi. Spesso correrete il rischio di farvi scappare dalla boccuccia di rose parole di cui poi vi pentirete amaramente. Certo il partner, se vi conosce, saprà come farvi cambiare tono, coccolandovi e gratificandovi in mille piacevoli e stuzzicanti modi. Ma se avrete da poco iniziato una relazione e sperate si tramuti in un rapporto duraturo, allora se vi salterà la mosca al naso, sarà opportuno ricordare il famoso detto: ”un bel tacer non fu mai scritto!” State calmi anche nella vita professionale e non fomentate discussioni con colleghi o superiori perché vi farebbero sprecare tempo ed energie senza portare altro che rancori o sospetti. Sarà possibile che qualcuno, vi muova critiche o non sia in sintonia con voi, ma attendete che siano i fatti a darvi ragione e cercate approcci diplomatici. Venere comunque dovrebbe addolcirvi un po’.

Sagittario Le stelle vi doneranno spirito d’iniziativa ed energia. Il nuovo anno vi regalerà inoltre una ritrovata calma interiore con soddisfazione del partner che vi troverà più docili. Bella novità e i primi a stupirsi sarete voi, scoprendo di non avere desiderio di “zingarare” in cerca di pascoli lontani. Fate riposare gli zoccoli e riponete arco e faretra per godervi le delizie di un amore più casalingo. Le avventure ora lascerebbero in bocca l’amaro sapore della sconfitta. Gli irriducibili che non intenderanno ragione, liberi di buttarsi: ma avvisati! Sin dai primi giorni vi butterete di buona lena sugli impegni professionali, ma non aspettatevi risultati in tempi immediati. Le situazioni che v’interessano non sono chiare e dovete impegnarvi in riunioni di programmazione, il cui esito potrebbe essere diverso da quello atteso. Non sempre vi dimostrerete concentrati e se pur ispirati da buone idee, faticherete a metterle a fuoco. Avete bisogno di confrontarvi e recuperare informazioni sulle situazioni che da analizzare.

Capricorno Vi affaccerete al nuovo anno con una situazione che potrebbe riacutizzare gli aspetti più spigolosi del vostro carattere. Nelle coppie in crisi si esaspereranno i contrasti fino al punto di non ritorno, i rapporti dove sussistano i migliori presupposti, risveglieranno una rinnovata passionalità. I nativi della seconda decade saranno insofferenti e avranno voglia di cambiare aria. Forse si tratterà solo di un momento passeggero, ma potrebbe essere l’inizio di una crisi irreversibile. Sarà possibile l’inverso e potrebbero sentirsi schiacciati da critiche e rimbrotti. Si moltiplicheranno le possibilità di lavoro e gli astri favorevoli, potrebbero spingervi opportunamente a cambiare direzione, osando finalmente mettervi in gioco per cercare un miglioramento e se fosse necessario tagliare certi rami secchi. Anche se siete tra i più diffidenti e disillusi, assumerete un atteggiamento deciso e ottimistico e aprirete gli orizzonti della mente. Ricordate sempre che il successo arride a chi sa osare al momento giusto!

Acquario Rinfrancati vi affaccerete al nuovo anno con la determinazione di voler raggiungere ogni obiettivo, ma le posizioni astrali suggeriranno riflessione. Se da un lato sarete alla ricerca di lidi di appagamento di sensi e pensieri, dall’altro sentirete la necessità di non sottrarvi ai doveri e di non giocare con i sentimenti di chi ha investito su di voi a meno che per voi fosse solo una semplice infatuazione. In questo caso, parlate chiaro, ma senza ferire la sensibilità altrui. Nei rapporti stabili sarà il momento di valutare nuove scelte di natura economica necessarie per apportare cambiamenti soddisfacenti nella vita quotidiana o famigliare. Grandi novità in arrivo al lavoro soprattutto per chi da qualche tempo cullava l’aspirazione d’iniziare un’esperienza professionale più stimolante magari all’estero. I pianeti amici vi suggeriranno di tenere aperte varie porte e di vagliare tutte le possibilità che si presenteranno, prima di decidere. I rapporti con colleghi, collaboratori e superiori viaggeranno sull’onda della cordialità.

Pesci Sicuramente alle stelle non potreste chiedere di meglio per iniziare il nuovo anno. La vita sentimentale sarà quanto mai deliziosa e densa di calda passione e dolci conferme, voi però dovrete evitare le solite sciocche bugie che pur divertenti, innervosirebbero il più paziente Giobbe. Se sarete indecisi se affrontare un cambiamento relativo al vostro stato familiare, ora gli astri vi regaleranno l’entusiasmo e la forza per sciogliere residui dubbi. Il partner pretenderà da voi atteggiamenti maturi e collaborazione nel gestire il quotidiano. In sintesi non vi basteranno più le mielose paroline o le promesse che poi non mantenete, preparatevi a cambiare pelle. Nella vita professionale si disegneranno nuovi orizzonti e potrete contare su vincenti occasioni per mostrare a tutti le vostre capacità. L’armonioso clima instaurato con colleghi, collaboratori e superiori vi consentirà di portare avanti una gran mole di lavoro con minor stanchezza. Gli astri consigliano quindi diplomazia e disponibilità con colleghi e superiori. Qualcuno si vedrà affidato un incarico di responsabilità, gradino verso sostanziose gratificazioni, ma è richiesta puntualità.

