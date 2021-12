Oroscopo del mese di gennaio 2022. L’oroscopo di ADVERSUS

Oroscopo del mese di ADVERSUS

Oroscopo del mese. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e leggi il tuo oroscopo del mese in collaborazione con Margherita.net.

Oroscopo del mese di GENNAIO 2022

ARIETE Dimostrerete di avere le idee più chiare rispetto a molti altri “figli dello zodiaco”, anticipando le mosse altrui e l’agenda di lavoro si riempirà d’appuntamenti e scadenze importanti. Sul piano degli affetti, Venere contribuirà a costruire un’atmosfera sentimentalmente intensa, attorno a chi vive relazioni stabili. Chi, invece, sarà alla ricerca di verdi avventure non farà fatica a fare “strage di cuori”. Decidete voi se vorrete continuare a “svolazzare di fiore in fiore” o impegnarvi a fondo in una storia! Nel privato, prevarrà un clima di disponibilità e collaborazione, che vi permetterà di definire e sistemare diverse questioni pratiche, oltre che condividere con chi vi ama le piacevolezze, semplici ma rassicuranti, della vita domestica. Sarete apprezzati per l’intraprendenza e la capacità di costruire compromessi onorevoli, di fronte alla varietà d’interessi in gioco, spesso molto diversi o persino in antitesi. Se dovrete sottoscrivere contratti per la compravendita di beni immobiliari o di altro genere, saranno ideali soprattutto gli ultimi dieci giorni del mese.

TORO Percorrerete il primo mese con gli astri che costituiranno un’irresistibile spinta all’azione. Gli interessi professionali, sociali e privati, giungeranno ad un punto di svolta, sulla scia dei “buoni propositi”.. Non resteranno solo “belle parole”, grazie all’intraprendenza che metterete in campo. Se chi vi ama è in attesa di risposte precise, sarete pronti a fornirle. Condividete sentimenti, emozioni e sogni, costruirete un rapporto ricco di soddisfazioni e quanto darete, vi sarà restituito centuplicato. In più occasioni darete al compagno di vita la prova di aver imparato ad assumervi maggiori responsabilità, atteggiamento che contribuirà a rendere stabile il rapporto. Il cielo astrale vi permetterà di raccogliere i frutti dell’impegno, che investirete, senza lunghe ed estenuanti attese. Ciò che avete costruito nel recente passato assumerà una fisionomia stabile e rassicurante, permettendovi d’immaginare ulteriori sviluppi. Basterà valutare con intelligenza l’effettiva validità della miriade di proposte, che vi giungeranno da varie parti. Siate, però, piuttosto cauti nelle spese e negli investimenti. Attraverserete, dunque, il mese senza particolari scossoni e riscoprirete il piacere di trascorrere insieme ai vostri cari il tempo libero, condividendo interessi ed hobby.

GEMELLI Sarete tra i “figli dello zodiaco”, che più saranno messi alla prova agli esordi del nuovo anno. Trascorrerete giornate inconcludenti, in parte per una certa confusione interiore, in parte per oggettive difficoltà. Non intestarditevi su quanto faticherà ad assumere fisionomie precise e non rincorrete persone, che non saranno in grado di darvi risposte. L’insistenza si ritorcerebbe contro di voi! Ricordate che, in questo periodo avrete bisogno di conferme affettive: aprite il vostro cuore a chi amate. Non date per scontato che i meccanismi della convivenza resteranno ancorati alla reciproca intesa. Se vorrete gioire dell’avvolgente “coperta protettiva” della famiglia date qualcosa di più, evitando di isolarvi nei vostri hobby o di lanciarvi in “fughe solitarie” con gli amici. Se non vorrete complicare o, addirittura, compromettere un progetto, che in futuro potrà riservarvi consistenti soddisfazioni, moderate l’impazienza. Correrete il rischio di dare per scontate troppe cose quando, invece, avrete bisogno di approfondire altri aspetti. L’ambizione d’iniziare il 2022 con qualcosa d’importante tra le mani dovrà attendere un poco.

CANCRO Nel lavoro, se partirete con la convinzione di avere, sempre e in ogni modo, ragione, finirete su una strada sbagliata. Anzi, potreste non vedere i rischi e le insidie, che qualche furbastro cercherà di frapporre sul vostro cammino. Prendetevi, dunque, il tempo chi serve, prima di accettare nuovi incarichi o aderire a proposte innovative. In amore, subirete gli sfoghi del partner, che vi troverà, a tratti, chiusi in un’introversione ingiustificata. Chi vive con voi si dimostrerà irritato dalla crescente pigrizia e scarsa reattività, che dimostrerete nell’intimità. Non è che vi mancheranno desiderio ed attrazione, ma farete fatica ad incanalarli in messaggi precisi, sentendovi incompresi e scoraggiati. Quando cambierete l’umore, riconquisterete le sue coccole! Attendete, prima di decidere come investire denaro ed energie, la fretta rischierebbe di complicarvi le cose e farvi perdere tempo. Facilmente, nel giro di pochi giorni, sareste costretti a ritornare sui vostri passi. La numerosa varietà di proposte ed occasioni, che avrete a disposizione, non vi permetterà d’essere faciloni.

LEONE Avrete quanto basterà per mettervi in condizione di conquistare posizioni di prestigio, placando quell’ambiziosa sete di successi, che ha messo radice nel vostro animo. Promozioni ed aumenti di stipendio giungeranno, anche senza dirette richieste vostre La comunicazione, lucida e precisa, che userete, permetterà di chiarire i punti oscuri del rapporto con il partner. Se sarà nei vostri desideri, riuscirete a superare le difficoltà, che impedivano di raggiungere la reciproca soddisfazione. La piacevole atmosfera delle festività vi accompagnerà a lungo e negli affetti, rivestirete un ruolo da protagonisti, inventando stimoli che disseteranno i desideri di chi vi vuol bene. Avrete la possibilità di riallacciare i contatti con amici e conoscenti, che non vedete da tempo, cosa che vi farà grande piacere. Le premesse e le promesse del nuovo anno cresceranno sulla scia dei successi, piccoli e grandi, che inanellerete. L’atteggiamento di fondo, con cui agirete, tenderà alla concretezza, senza perdervi nei fronzoli e nelle deviazioni dalla strada maestra. Dove occorrerà una presenza, interverrete, per il resto lasciate scorrere gli avvenimenti: i nodi più intricati si scioglieranno da soli!

VERGINE Aspetti di tensione vi vedranno appannati e demotivati in diverse situazioni, sia di natura professionale, sia a carattere privato. Se avete concluso il 2021 sotto la luce dei riflettori, ora, per cominciare a calibrare le forze, in vista di un altro tratto di percorso avrete bisogno di fare chiarezza. Se pur doloroso, sarà fondamentale rinunciare a qualcosa, scrivendo la fatidica parola “fine”. Certo, avrete motivo per soffrire di nervosismo, ma sarebbe controproducente scaricarlo sul partner. Chi vi ama sarà il primo a farvi pagare lo scotto delle “parole grosse”, che vi usciranno dalla bocca. Se nelle festività vi sarete concessi quello che desideravate, qualcuno ora stringerà i cordoni della borsa. Questo almeno per un periodo di tempo fino a quando non chiuderete qualche eccellente affare. Sarete tentati di mettere i puntini sulle “i”, in tutto ciò che vedrete fare in casa, manifestando un’insofferenza, per buona parte ingiustificata. Ad un certo punto, riconoscerete anche voi di aver trascorso momenti assai più ispirati e chiederete scusa a chi vi è affezionato. In ogni modo, avrete occasioni e tempo per farvi perdonare, dovrete solo “spremervi le meningi”, per trovare qualcosa d’adatto a cancellare le tensioni, che avrete generato.

BILANCIA Ritroverete, dai primi giorni del nuovo anno, una brillante concentrazione. Affronterete puntualmente gli impegni di lavoro e quanto era stato abbozzato nelle ultime settimane del 2021, ora assumerà una fisionomia definitiva. Qualcuno vi spingerà a tagliare gli inutili fronzoli, per concentrarvi solo sugli aspetti sostanziali. Se dovrete prendere decisioni rilevanti per la vita privata, fatelo durante le prime tre settimane del mese, ma solo dopo aver trovato l’accordo con il partner. Siate cauti, anzitutto, in ciò che richiederà consistenti movimenti di denaro. Sarete ben consci d’avere qualcosa d’importante da fare e passati i “bagordi” di Capodanno, vi rimetterete a lavorare ispirandovi al motto: “Chi ben comincia…”. Vi sarà naturale individuare i correttivi e le migliorie da adottare. Anche chi, tra voi avrà poco tempo da regalare ai propri cari, dimostrerà una presenza attenta e generosa, pronta a cogliere le esigenze di tutti, prima ancora che siano espresse. Gli unici veri motivi di discussione potrebbero essere conseguenza delle decisioni da prendere, in merito alla sistemazione di proprietà o altri beni familiari.

SCORPIONE Il coraggio e la natura ardente di cui disponete, in ogni modo, non vi faranno rinunciare alle migliori opportunità di consolidare i vostri interessi. Le relazioni interpersonali, nel lavoro e nel privato, saranno messe alla prova. Il bisogno d’amore e di comprensione faticheranno a trovare piena soddisfazione, anche perché, in qualche caso, sarete proprio voi a sbagliare i tempi e le misure. Siate pronti a chiedere scusa, appena avvertirete d’aver esagerato. Venere vi aiuterà a vivere gli affetti familiari con intensità anche se a tratti, finirete con lo scaricare le tensioni su chi vive con voi. Quando vi accorgerete di avere esagerato, però, saprete come farvi perdonare. Il lavoro vi terrà sotto pressione, soprattutto nella seconda parte del mese, quando dovrete rinunciare ad alcuni degli obiettivi prefissi. Altri, invece, assumeranno la fisionomia definitiva, in linea con quanto avevate tracciato a tavolino. Resistete alla tentazione di arrivare vittoriosi alla meta in perfetta solitudine, potrebbe risultare controproducente sul breve e lungo periodo.

SAGITTARIO Usate la massima attenzione e la diplomazia con le altre persone, sia si tratti d’affari di lavoro, sia si tratti di relazioni private. I rapporti con gli altri vi metteranno di fronte ad incongruenze o scarsa linearità comportamentale, perciò valutate ogni sfumatura dei messaggi verbali o scritti. I nativi che si stanno trascinando in un rapporto povero d’ispirazione e d’attrazione, dovranno cercare nuovi spunti per ravvivare la vita a due, oppure vivranno un periodo sostanzialmente grigio e con “basse temperature”. La luminosa ed avvolgente atmosfera delle festività d’inizio d’anno si spegnerà, prima di quanto potevate immaginare. Il sopraggiungere di una serie di necessità familiari vi metterà di fronte a responsabilità e decisioni delicate, che non potrete delegare. Anche per questo, forse, vivrete affetti e sentimenti a “corrente alternata”. Chi vi vuol bene ve lo farà notare! Nel lavoro, imparate a temporeggiare, analizzando le situazioni e gli atteggiamenti di chi collabora con voi. Probabilmente, molte sicurezze si saranno perse e vi ritroverete i soli rimasti a sostenere vecchie convinzioni. Prendete atto della situazione, prima di vestire i panni dei “Don Chisciotte”, adattandovi al nuovo panorama.

CAPRICORNO In queste giornate legate alla rinascita e rinnovamento, sarà fondamentale mettervi nell’ottica di staccarvi da ciò che potrà solo frenare la crescita. Nutrirete ambizioni ed aspirazioni di crescita ed evoluzione. Di fronte alle difficoltà avrete dalla vostra una specchiata chiarezza d’intenti, che vi farà raggiungere quanto desiderate. Soprattutto, Venere v’invita a dichiarare, una volta per tutte, i sentimenti che provate, a chi v’interessa. Ora, il vostro fascino avrà qualcosa in più. La vita privata sarà priva di particolari divergenze e d’estenuanti discussioni, anzi la vostra disponibilità favorirà il dialogo e la reciproca comprensione. Le coppie stabili si sentiranno pronte per progettare qualcosa d’innovativo ed importante, compresa una nuova nascita in famiglia. Non sarà il momento di esitare ad impegnarvi personalmente e ad investire risparmi e risorse finanziarie. Anche se il 2022 non si presenterà del tutto facile, in questo primo mese godrete di numerosi favori astrali. Sarà fondamentale, quindi, impostare da subito un attento programma definito nei suoi diversi aspetti, cui attenersi scrupolosamente.

ACQUARIO Il cielo astrale vi offrirà le migliori premesse per affrontare il giro di boa del nuovo anno. Questo alone protettivo, con cui i pianeti vi circonderanno, vi permetterà di raggiungere traguardi invidiabili, senza particolari fatiche. Non abbiate, fretta di “ributtarvi nella mischia”, prendetevi tutto il riposo e lo svago, che vorrete concedervi. Intanto, lucidate l’argenteria e ritoccatevi il look, per prepararvi agli exploit sociali e professionali, che vi attenderanno. Nel rapporto di copia prevarrà una rinfrescante facilità d’intesa, che vi renderà ottimisti e spiritosi. Più passeranno i giorni, più crescerà la complicità mentale ed emotiva, tra voi ed il partner. Vi sarà naturale esprimere affetto e passione. I più fortunati organizzeranno un viaggio divertente o una piccola vacanza, fuori dai confini nazionali. In ogni modo, tutti i nativi vivranno giornate intense, arricchite da esperienze interessanti. Programmatevi il periodo delle festività d’inizio d’anno al meglio, concedendovi tutto quanto sarà nelle vostre possibilità. I successi professionali e finanziari dell’ultimo periodo e quelli che siete sul punto di ottenere, v’infonderanno tranquillità ed anche la parsimonia, che solitamente utilizzate nel far quadrare i bilanci, passerà in secondo piano.

PESCI Inizierete il nuovo anno con il piede giusto. La professione, già nel periodo appena trascorso, vi ha permesso di raccogliere confortanti risultati. Ora, preparatevi mentalmente ad assumere il ruolo di leader, nell’avvio di progetti di notevole valore, certi di poter avere la collaborazione e gli appoggi di cui avrete necessità. In amore, si rafforzeranno passionalità e desiderio e nel partner troverete un contro altare adeguato ai potenti bisogni emotivi, che vi cresceranno dentro. Inviti ed interessanti frequentazioni offriranno ai single l’occasione per dare avvio a relazioni coinvolgenti, che, in molti casi, sbocceranno in belle storie romantiche. Se chi vi vuol bene sarà d’accordo, programmatevi anche una piccola vacanza, se possibile… Attorno a voi si muoveranno varie situazioni e giungeranno a maturazione i promettenti frutti, che avevate cominciato a tenere sotto osservazione. Ricordate che quanto avvierete in questo periodo durerà a lungo. Inutile, comunque, invitare all’impegno ed alla costanza dei coscienziosi lavoratori, come voi, per cui, semplicemente, seguite la vostra indole! Confortante e rassicurante sarà anche la situazione economica.