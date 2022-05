Oroscopo del mese di gugno 2022. L’oroscopo di ADVERSUS

Oroscopo del mese

Ariete

E, ohimè, cominciano i guai! Nasceranno in famiglia contrasti di ogni genere che se non saranno affrontati da subito potranno portare spiacevoli conseguenze alla fine del mese. Ora non vi sono concesse distrazioni di alcun genere. Aprite le orecchie e collegate cervello e cuore senza sottovalutare le rimostranze di un partner ora non più pronto a perdonare capricci o bugie, ma quanto mai determinato a farvi mantenere le promesse o a rendervi pan per focaccia. Qualcuno potrebbe trovarsi davanti alla necessità di apportare migliorie all’abitazione a causa di guasti o d’imprevisti di ogni genere. Chi ha figli si prepari a richieste inaspettate e si sieda a tavolino aprendo una trattativa matura e consapevole nel rispetto di tutti. È possibile che il nervosismo o le tensioni della vita privata si rilevino una pericolosa miccia che può far esplodere aspre discussioni e controverse dispute in campo professionale. Ora non potete pensare di fare tutto di testa vostra infischiandovene di consigli e suggerimenti. Siate concilianti e disponibili a cambiar rotta se il caso lo richiede.

Toro

Siamo giunti a metà dell’anno, perciò è il periodo per i primi bilanci e certamente potrete essere più che soddisfatti di quanto, siete riusciti a costruire o portare a termine. È giunto il momento di aprirvi verso nuove sfide e di allargare gli orizzonti mentali cercando di coltivare nuovi interessi diversi. Chi tra di voi fosse insoddisfatto di un’attività che ormai ha poco da offrire, trasformi gli hobby preferiti in una futura professione e, agganciato al favore delle stelle, si guardi attorno per agganciare valide collaborazioni, valutando quei personaggi e quelle situazioni che offriranno garanzie di successo. Siete tradizionalmente conosciuti per essere persone concrete razionali, poco amanti del rischio, ma le stelle si sono coalizzate per premiare soprattutto chi avrà il coraggio di aprirsi alle novità, comportassero pure un cambiamento di città o addirittura di stato. Sarete molto impegnati sicuramente, ma il partner non avrà motivo di lamentarsi trovandovi comunque sempre disponibili e appassionati. I single non faticheranno a trovare piacevoli avventure o stuzzicanti incontri e se non sarà amore sarà divertimento. E’ il momento migliore per pensare a una dieta disintossicante.

Gemelli

Sarete sulla cresta dell’onda e la vita affettiva sarà in continuo e piacevole fermento. Fortunato chi di voi compirà gli anni in questo mese, con le stelle che si daranno appuntamento, per accendere candele di successo sulla torta. Si potrà riaprire una storia d’amore, che sembrava sfumata, ma dovrete essere voi a fare il primo passo verso la riconciliazione, anche se dovesse costarvi un atto d’umiltà. D’altra parte, se siete sinceri con voi stessi, sapete di non riuscire a rimanere soli a lungo, inoltre se il partner si è allontanato, lo ha fatto con giustificati e comprensibili motivi. In ogni caso questo sarà un mese di conquiste facili per tutti, grazie all’ottimismo, all’allegria ed alla generosità, con cui accrescerete la vostra fama di seduttori. Anche una vita affettiva impegnata non vi distoglierà dai compiti prefissi e riuscirete a dosare saggiamente, i momenti per l’amore e quelli per il lavoro. Intorno a voi si muoverà un’ aria di rinnovamento e potrebbero giungere le risposte, che da tempo, tardavano. Saranno positive, anzi, addirittura meglio del previsto. Ma, come le medaglie che si rispettino, presenteranno l’altra faccia, che è quella dell’impegno e della serietà.

Cancro

Le stelle si fissano appuntamento per spingervi a osare ciò, che era un inconfessabile sogno nel cassetto. Tutto sarà possibile! Spettacolari possibilità d’incontri fortunati per chi ha il cuore libero. Magari, i primi approcci saranno vissuti sull’aria della scanzonata avventura, ma a poco a poco, molti si accorgeranno di aver trovato il porto sicuro per vivere una storia felice. La vita sentimentale viaggerà su binari oliati dalla compiacenza e dalla passione. Il sole luminoso di questo mese vi toglierà dalla mente le nubi della contraddizione o dei sospetti che hanno avvelenato il dialogo tra voi e gli altri. Verve, fascino e travolgente magnetismo vi renderanno le più ricercate e ambite prede dello Zodiaco. Quindi, tenetevi un’agendina segreta aggiornata, poiché, tra tanti corteggiatori, potrete rischiare, essendo voi noti per la distrazione, di commettere pericolose gaffe o svarioni. La vita professionale riprenderà la corsa verso alti traguardi. Precisi e puntuali organizzerete alla perfezione tempi e modalità d’intervento, vostro e di chi collaborerà con voi, nella realizzazione dei progetti. Aria piacevole in ufficio e instaurerete la collaborazione con colleghi e superiori, grazie alla vostra rinnovata capacità di condire autorevolezza e diplomazia.

Leone

Finalmente per voi tornano slancio e ottimismo. L’amore suonerà le campane e non avrete scuse per rimandare chiarimenti o riconciliazioni. Sfruttando i week-end estivi, potreste recarvi da quel parente distante, ma che ha rappresentato un’importante parte della vostra vita e che, ora, ha bisogno d’aiuto. Vi muoverete attraverso il periodo circondati da un’aurea dorata d’energia positiva, che attirerà gli altri, come mosche attirate dal miele. Quindi, correrete il solo rischio di passare da una festa all’altra, da un invito all’altro. I più avvantaggiati saranno i single, che inizieranno nuove relazioni. In famiglia si respirerà un clima quasi da “paradiso terrestre” e miglioreranno i rapporti con i figli. Gran parte del merito sarà vostro, poiché quando vi sentite appoggiati e ben voluti, ricambiate con generosità e prodigalità. Speculare al bel momento, che vivrete nel privato, sarà la vita professionale, nella quale mieterete successi e raccoglierete corposi frutti, in modo particolare, sarà avvantaggiato chi, facendo esperienza delle amarezze patite, avranno saputo fare una selezione tra collaboratori e consulenti, valutando chi meriterà incondizionata fiducia.

Vergine

E tornano a brillare le stelle nel vostro cielo e soprattutto nel vostro tormentato cuore, con buona pace del partner e di chi vive vicino a voi. I pianeti amici vi consentono di allargare piacevolmente il giro delle amicizie. Inoltre, finalmente per voi, alla fine del mese si apriranno nuove opportunità. Ora vi sentite più sicuri di voi stessi e finalmente ricomincerete a vedere il bicchiere mezzo pieno. Tante belle sorprese vi attenderanno in questo mese che segna l’inizio dell’Estate e la vita di coppia ritroverà spunti d’eccellenza sia per stabilire nuovi compiti e ruoli quotidiani, sia per vivere piccanti emozioni e coinvolgenti abbracci. La timidezza che, spesso, v’impedisce di chiedere o di proporvi, ora lascerà il posto a una certa autorevolezza e difficilmente chi vi piace potrà resistere al vostro trascinante e misterioso fascino. La malinconia e quella certa pesantezza che vi ha scoraggiato negli ultimi due mesi, andrà sconfitta definitivamente per lasciare il passo a nuove esperienze positive. Forse non tutte le conquiste saranno possibile ancora al lavoro, ma di sicuro vi sentirete più apprezzati e supportati.

Bilancia

E’ noto che detestate volgarità, urla e discussioni accese, ma che vi piaccia o no sarete al centro di “sceneggiate teatrali”. Il partner scenderà sul sentiero di guerra e avrà dissotterrato l’ascia per colpirvi al cuore. Potrà essere la gelosia scatenata dai vostri comportamenti ambigui, l’impazienza per la vostra mancanza di decisione o l’insofferenza per la vostra eterna leggerezza, non importa, quello che è certo sarà che vi accorgerete di dover pagare le conseguenze per la superficialità dimostrata in vari frangenti. Particolarmente dura la vita per chi trascina un rapporto stanco, in cui manca il dialogo: meglio allontanarsi per valutare se esistono i presupposti per ripartire. Chi, poi, vive relazioni extraconiugali, si troverà di fronte all’esigenza di operare una scelta radicale, costretto dall’innamorato, o per sua volontà, comprendendo di non poter più tenere “il piede in due scarpe”. Lucidità mentale e coraggio in tutte le questioni più delicate del lavoro. Ancora una volta brillerete per la chiarezza d’intenti e la vostra capacità innata di fare l’arbitro in spinose discussioni che nasceranno copiose.

Scorpione

Dopo la tempesta, tornerà il sereno. Sarà il momento della rinascita e delle conferme soprattutto per chi tra voi, facendo tesoro delle esperienze fallimentari o avendo compreso cosa andava modificato nel proprio modo di pensare, di vivere e di porsi, si sentirà consapevole del proprio valore. Nei rapporti dimostrerete un sostanziale equilibrio emotivo, che vi permetterà di consolidare e rafforzare più i sentimenti che vi legano agli altri. Fornirete prova di una lodevole concretezza nella risoluzione delle questioni pratiche, della convivenza domestica, intravedendo prima e più di altri le soluzioni adeguate. Persino i rapporti, che si stavano trascinando in una prevalente insofferenza e difficile comprensione, ritroveranno slancio, passione e motivazioni per il futuro. Bene il lavoro e qualcuno finalmente riuscirà a recuperare un credito, o a risolvere un’annosa questione legale, il cui esito sembrava incerto fino a poco tempo fa. I pianeti veloci armonici vi regaleranno energie vincenti e coraggio che messi al servizio del buon senso vi permetteranno di fare eccellenti affari, la fortuna sarà con voi.

Sagittario

Pieni d’entusiasmo e con le idee chiare, affronterete tutti i nodi gordiani, che ancora possono appesantire il vostro rapporto di coppia. Potreste rimpiangere qualcuno che non fa più parte del presente. Forte sarà la tentazione di rincorrere chi se ne è andato, fate appello al senso della realtà, per non cadere nel tranello della malinconia, anche se il tempo è galantuomo e potreste ricordare i momenti belli e scordando le frustrazioni subite. La coppia risentirà e il partner non sarà disposto a “chinare la testa” davanti ai vostri dictat. Quindi scendete a miti consigli per non inquinare l’atmosfera romantica e dover rinunciare al divertimento, che vi piace. Vincete la tentazione di sbattere la porta per andarvene da soli a coltivare il n gruppo di conoscenze ed amicizie, che vi gira attorno, sarebbe una magra consolazione! Situazione similare a quella sentimentale potreste viverla nella professione. Avvertirete la tentazione di riaprire i contatti con personaggi che in passato erano utili per raggiungere certe mete, solo perché la situazione vi apparirà stagnante rispetto ai vostri frenetici ritmi, fortunatamente a fine mese arriveranno gratificazioni e successi eclatanti.

Capricorno

In certi momenti sarete presuntuosamente convinti di possedere il dono del “verbo” e con aggressività, v’imporrete in ogni circostanza, sollevando le giustificate ire di chi vive con voi. La tranquillità di coppia ne risentirà, soprattutto se pretenderete di essere assecondati. Non aspettatevi un partner disposto a “chinare la testa”, rassegnatevi a miti consigli, per non trasformare la convivenza in un menage infernale. Converrà mettersi una mano sul cuore e se vi sentirete davvero innamorati, vi basterà un sorriso, o una parolina affettuosa sussurrata all’orecchio del compagno di vita e l’incipiente burrasca si trasformerà in una pioggerella, con effetto rinfrescante. Sforzatevi di vincere la tentazione di levare il muro di silenzio: sarebbe solo un’amara consolazione! I nativi giovani potranno iniziare nuove relazioni, ma difficilmente saranno avranno il carattere della durevolezza, non mancheranno le avventure e sarà inutile resistere alle tentazioni di chi farà battere il cuore. Potreste essere costretti a ridimensionare certe ambizioni nella professione. Utilizzate il mese per fare luce sui progetti, cui lavorate per trovare soluzioni alternative, insistere su terreni già battuti sarebbe controproducente.

Acquario

Lasciatevi ispirare dalla fantasia, accenderete di desiderio anche i partner più “tiepidi”, che, vi riservavano scarsa attenzione o apparivano distratti e nervosi. Sia partiate per vacanze, sia immersi nel turbine dell’attività professionale vi sentirete vincenti e seduttivi, decisi a sorprendere chi vi ama con originalità e trascinarlo nel turbine della passione, rassicurandolo sulle vostre intenzioni per il futuro. Se il partner si mostrerà insensibile, non vi farete scrupolo a guardarvi attorno, tanto più che sarete circondati da adoranti corteggiatori. Se non avrete incontrato l’anima gemella o se avrete interrotto una storia nei mesi scorsi, mantenetevi ottimisti e aperti alle opportunità. Buone possibilità di stringere interessanti amicizie durante un viaggio vacanziero o uno spostamento di lavoro. Al lavoro non vi saranno richieste fatiche particolari, le situazioni procederanno in autonomia a conferma della bontà delle scelte e delle strategie adottate in precedenza. Aumento della clientela per chi ha un’attività commerciale. Godetevi il momento e non cambiate i programmi, se avrete stabilito un periodo di ferie proprio in queste settimane.

Pesci

La novità astrologica più rilevante dell’intero anno, per voi, giungerà negli ultimi giorni. Fino ad allora non potrete esagerare con le pretese e farete bene a mantenere le promesse fatte. Potreste comportarvi in modo nevrotico ed essere spinti ad assumere nuovi atteggiamenti contrastanti con i sentimenti provati. Allora saranno possibili distinguo e incomprensioni in famiglia e con chi amata. Come vi accade sempre quando secondo voi gli altri non vi comprendono, assumerete l’aria della povera vittima o diversamente inscenerete baruffe epocali. Equilibrio cari acquatici nativi, ora vi sarà più che mai necessario mantenerlo in ogni circostanza, pena squalifiche dolorose e sarebbe davvero un insulto alla fortuna che tanto vi protegge in un anno così fantastico. Il desiderio di soffocare intime frustrazioni potrebbe spingervi a vivere avventurose trasgressioni, ma se non saprete discernere il sogno dalla realtà, incorrerete in amare delusioni. Momento di riflessione al lavoro dove sarete chiamati ad adottare un atteggiamento conciliante e paziente con tutti.