Oroscopo del mese di luglio 2021. L’oroscopo di ADVERSUS

Oroscopo del mese di ADVERSUS

Oroscopo del mese. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno, le previsioni del mese. Scegli il tuo segno zodiacale e leggi il tuo oroscopo del mese in collaborazione con Margherita.net.

Oroscopo del mese di LUGLIO 2021

Ariete

Densi nuvoloni temporaleschi si profilano all’orizzonte. Decisamente il mese più caldo dell’estate potrebbe portarvi burrasche paurose soprattutto nei rapporti personali e familiari. Il periodo di confusione che state attraversando potrà sortire effetti devastanti e incomprensioni laceranti. Ovviamente la situazione può essere bilaterale: o sarete voi a non riuscire a comprendere e a interpretare chi vi circonda o vi sentirete incompresi dagli altri. Per fronteggiare gli inevitabili disagi interpretativi farete bene ad appoggiarvi a chi vi sta vicino. In altre parole cari nativi dovrete lasciare posto a tenerezza e ascolto prima di passare all’azione diretta e spesso inconcludente. Una volta tanto cedete volentieri lo scettro del comando al partner che, saprà dimostrarsi degno della maggior stima e fiducia. Non sempre è possibile comandare e durante questo mese vi difetterà completamente il tempismo indispensabile per chiedere ciò che desiderate. Stessa situazione piuttosto precaria la potreste vivere nei rapporti lavorativi, ora prepotenza e irruenza saranno i veri nemici da sconfiggere.

Toro

Potreste aspettarvi qualche discussione in famiglia magari in occasione della scelta su dove e come trascorrere le prossime vacanze estive. Ascoltate i pareri di tutti e cercate il miglior compromesso possibile dato che già non mancheranno le dispute con il partner. Ora non potete permettervi il lusso di sprecare energia nell’ostinata convinzione che tutti debbano fare solo ciò che voi decidete. Molte situazione in sospeso al lavoro richiederanno prontezza di riflessi e decisioni precise. Vi saranno richiesti sforzi elevati, ma fortunatamente godrete di un eccellente forma psicofisica. Il successo cammina al vostro fianco e quasi inevitabilmente potrete suscitare invidie e gelosie. Diffidate soprattutto di chi adulandovi in modo esagerato cercherà di trascinarvi in un pettegolezzo fastidiosissimo. Qualcuno potrà arrivare addirittura a farvi sorgere dubbi circa la fedeltà del partner proprio perché, conoscendo la vostra proverbiale gelosia spera che vi distraiate lasciandogli la possibilità di un sorpasso.

Gemelli

Continua la fortunata corsa verso ambiziosi traguardi. Vi sentirete amati e circondati dall’ammirata considerazione di tutti. Suonano però le campane del big-stop per chi fosse indeciso sull’indirizzo da dare al rapporto. Di tempo per valutare qualità e difetti di chi vi ama, ne avete avuto a sufficienza, ora difettano le scuse, dietro cui, nascondete la paura! Potreste odorare fiori d’arancio e indossare velo e l’abito d’occasione. Almeno togliete l’amato bene dalla graticola dell’attesa, stabilendo la data delle nozze o facendo le valigie per iniziare la convivenza. In famiglia si respira l’armoniosa aria della sincera complicità. Le donne del segno, se lo desiderano, saranno mamme e, se non lo volessero, faranno bene a ricorrere a tutti i mezzi per evitare “errori di percorso”. Nessuna paura per i cuori liberi, ma tanti corteggiatori con cui giocare a rimpiattino o a qualche giochetto più appassionato. Siete pronti a decollare verso nuove ardite mete di successo? Allora, allacciate le cinture di sicurezza, stringete il cornetto porta fortuna e fidatevi dei saggi consigli di chi, conoscendovi bene, saprà suggerirvi le mosse finanziarie intelligenti e i tempi per agire. Chi non ne può più di un lavoro di routine, invii curriculum, faccia interviste, colloqui. Ora si cambia aria!

Cancro

Il mese che per i nati della seconda e terza decade coincide con il compleanno, vi vedrà superprotetti dagli astri. Per tutto il periodo godrete, infatti, di una grande quantità di occasioni, si moltiplicheranno le possibilità di tante conquiste, che faranno dimenticare amarezze e delusioni. In coppia vi sentirete e sarete vincenti e seduttivi, decisi a sorprendere chi vi ama con originali iniziative e trascinarli nel turbine della passione. Lasciatevi ispirare e cullare dall’onda delle emozioni, accenderete di desiderio anche i partner più “freddini”, che, ultimamente vi riservavano poca attenzione. Se il partner si mostrerà insensibile alle vostre avances, non vi farete scrupolo a guardarvi attorno, tanto più che sarete circondati da adoranti corteggiatori. Sarà un mese importante per i single: possibile l’incontro con l’anima gemella. Al lavoro non vi saranno richieste fatiche particolari, perché le situazioni procederanno in autonomia confermando l’esattezza delle strategie che avete adottate in precedenza. Godetevi questo momento di gloria e non cambiate i vostri programmi. Se avrete stabilito le vacanze ora, a distanza, potrete tenere d’occhio quanto v’interessa.

Leone

Il mese inizia bene. Sarete luminosi e sensuali, pronti a coprire l’amato partner con lussureggianti delizie. Così, la vita di coppia scorrerà nel modo più appagante e riuscirete a sanare i contrasti con i familiari. Purtroppo, ogni medaglia ha il suo rovescio! Potrebbe, infatti, capitare che un falso amico, invidioso della vostra felicità, cominci a soffiarvi un falso pettegolezzo sul conto del partner. Questo rancoroso Iago avrà la fortuna di sparlare quando chi vi ama, sarà distratto da un problema personale e comincerete a vedere “rosso”! Ma vi ho avvertito non rovinate l’esistenza vostra e dell’innocente innamorato! Le tensioni maggiori di questo caldo mese estivo le vivrete al lavoro. Ciò non significherà, che mancheranno le opportunità di concludere affari o proseguire verso i traguardi prefissi, ma, che potreste incontrare più ostacoli del previsto. Evitate le polemiche con colleghi, collaboratori o superiori, anche se le provocazioni saranno pesanti. Girate al largo dai perdi giorno o da chi vi vorrebbe coinvolgere in sciocche diatribe. Se gli impegni di lavoro vi terranno in città e non sarete tra i “vacanzieri”, non disperate. Gli astri vi aiuteranno a rimanere sulla cresta dell’onda, ricompensandovi con soddisfazioni.

Vergine

Se nel mese precedente avete ricominciato a sognare o a fare piacevoli progetti a due, ora sarete decisi a stringere d’assedio la persona amata e ad allontanare dalla sua mente i dubbi che gli impediscono di dirvi un definitivo si. Simpatici, estroversi e fantasiosi inventerete mille piacevoli diavolerie e stupirete chi conosce la vostra parsimonia, organizzando serate particolari in locali fuori mano, ma caratteristici e romantici. Se avete qualche conto in sospeso e, coscienziosi e intelligenti come siete, sapete di non avere fatto abbastanza per farvi perdonare, approfittate delle occasioni che si presentano. Tornerà anche nei più scettici e disillusi di voi la prepotente voglia di vivere dolci emozioni o travolgenti passioni, cosi vi tramuterete in vincenti cacciatori e farete man bassa di prede disponibili. Per non farvi sbagliare colpo potrete sempre contare sul rigoroso senso di autocontrollo che vi contraddistingue. Questi potrebbero veder rientrare nella loro vita una persona che non hanno mai del tutto dimenticato. Prepotente sarà il desiderio di riprovarci, fosse solo per spirito di vendetta. Buona ripresa a lavoro.

Bilancia

Ora più che le ambasce o le gioie della vita affettiva, a farvi perdere il sonno potrebbe essere il lavoro e la situazione economica che potrebbe subire alti e bassi improvvisi. Probabilmente qualcuno si scontrerà con una realtà che non aveva previsto e dovrà operare scelte selettive allontanando collaboratori o consiglieri poco fidati e affidabili. Certamente non è piacevole scoprire di aver creduto inossidabile un rapporto di lavoro che vi faceva sentire tranquilli, ma ora non potrete più far finta di nulla! Le angosce del lavoro ovviamente non vi consentiranno di vivere serenamente nemmeno la vita sentimentale. Avrete bisogno di tenerezza e comprensione, ma vi sembrerà che il partner sia troppo poco disponibile a concedervi tutto l’ascolto che pretendete e inevitabilmente nasceranno silenzi ombrosi seguiti da rinfacci dolorosi. I rapporti più difficili ora li potreste vivere vicino a partner dell’Ariete, dell’Acquario o del vostro stesso segno, proprio perché entrambi sarete sottoposti a stress e fatiche pesanti. Allora che fare? Forse sarebbe opportuno concedersi reciproci spazi di libertà e frequentare amici rilassanti che vi aiutano a distrarvi e a ricaricarvi!

Scorpione

Nulla, assolutamente nulla da temere o di cui lamentarsi cari Scorpioni, perché il mese che sembra iniziare non proprio benissimo non intaccherà minimamente il vostro incredibile e trascinante fascino. Sarete corteggiati, ammirati, ricercati un po’ ovunque e dovrete assolutamente rispettare la scaletta delle priorità per non offendere nessuno. Il partner vi guarderà con occhi pieni d’ammirazione e sarà orgoglioso di accompagnarvi ovunque. Fosse pure a qualche gara agonistica, dimostrando la legge che dice che per amore si sconfigge persino la pigrizia. Per ricambiare tanta devozione organizzate cenette romantiche o piccole gite lontano dalle città, piccoli anticipi delle prossime vacanze estive. Le signore del segno mieteranno consensi in ogni circostanza e sicure e determinate come non mai non faticheranno a chiedere al partner la soddisfazione di ciò che più desiderano, fosse pure un bizzarro capriccio, la data del matrimonio o quanto altro il loro ardito e veloce cervello suggerirà. In poche parole vivere vicino a voi sarà un crescendo di fantastiche esperienze pure al lavoro, dove sarete trascinatori attivi di tutti.

Sagittario

Se siete tra coloro, che trascorreranno le vacanze ora, non sempre potrete attenervi ai programmi. La vita di coppia potrà contare su un periodo favorevole che vi aiuterà a gettare “acqua sul fuoco”. Probabilmente non sarete gli amanti più appassionati, ma tra le braccia del partner, vi scioglierete, sussurrando parole dolci e sensuali, che cancelleranno dubbi e sospetti. Chi sarà alla ricerca di trasgressive evasioni estive, potrà inseguire succulente prede. Ma, meglio imparare a distinguere tra semplice infatuazione e sincero amore. Se alcuni aspetti della convivenza, richiedono aggiustamenti e perfezionamenti, provvedete durante la seconda quindicina. Così, sarà più naturale trovare un accordo, nel modo di vedere le cose, con il partner e i familiari. La prima parte del mese è caratterizzata da una certa ambiguità al lavoro che vi creerà contrattempi e impicci. Se vi farete prendere dalla fretta, renderete impossibile chiudere un affare ben avviato. Rivalutare tutto con calma, magari dopo una pausa di riflessione e riposo. Ricordate che, a questo punto dell’anno, anche voi potete sentirvi piuttosto stanchi e la cieca ambizione, o la sopravvalutazione delle forze vi spingerebbero a insistere.

Capricorno

Ora più che mai desidererete vicino un partner appagato, pronto a ricambiarvi con slancio e più lo farete sentire protetto, più riceverete amore. Se non vi difetterà la continuità e non cederete a ingiustificati cali d’ottimismo, vivrete un mese sereno. Libera da preoccupazioni sarà la vita amorosa dei giovani, che organizzeranno un viaggio per conoscere meglio una persona, recentemente incontrata. Forse, non sarà “l’incontro del destino”, ma rappresenterà qualcosa di bello e coinvolgente, che ridarà colore alla vita. Se v’impegnerete sul serio le incertezze, che in molti casi avevano annuvolato il rapporto di coppia nei mesi precedenti, cominceranno a dissolversi e ritroverete la chiarezza d’intenti e ispirazioni fantasiose, che vi permetteranno di riassaporare i piaceri dell’amore. I pianeti amici vi doneranno la capacità di “trasformare in oro, ciò che passerà tra le vostre mani”! Fuor di metafora, vi attenderanno affari e trattative di lavoro, che arricchiranno il prestigio professionale e aumenteranno i guadagni. Un avvertimento e un invito alla cautela nell’abbracciare progetti al di là della forza.Attenzione con clienti o collaboratori, che cercheranno di carpire fiducia, prima di aver dimostrato affidabilità.

Acquario

Questo mese per voi sarà variegato e ricco di spunti e imprevisti. Sarà proibito ogni sinonimo d’annoiata rinuncia o selettiva ricerca dell’inarrivabile, fantastico ideale di vita che esiste nella vostra mente. Non sarà importante con chi trascorrerete le giornate o le serate o in che località abbiate deciso di passare un week-end, l’essenziale sarà: divertirsi, ironizzare e fare ridere partner e amici. Quando le stelle sono “vivaci” è meglio assecondarne l’energia. Chi vi conosce forse rimarrà esterrefatto e compiaciuto di scoprire in voi la capacità di godere inusitati piaceri. La nuova “pelle” faciliterà i contatti con persone o ambienti insoliti e vi permetterà di confrontarvi con le realtà diverse che a voi stuzzicano tanto! Avrete occasione d’arricchirvi d’esperienza e di vivere avventure, che sfatando il mito dell’estate, potrebbero diventare storie serie. Gli imprevisti e i contrasti della vita familiare vi renderanno troppo eccitabili e distratti per sperare che il lavoro scorra in modo lineare. Avrete bisogno di farvi coadiuvare da persone di provata affidabilità e di fiducia, in grado di supportarvi e, al limite, sostituirvi nei momenti più delicati, o quando la situazione richiederà lucidità mentale e spirito di collaborazione. Mantenete rapporti armoniosi con tutti.

Pesci

In sintonia con la calura estiva, si risveglierà la voglia di vivere in libertà erotismo e amore. Romantici e fantasiosi sommergerete il partner, regolare o no, con passionalità e tenerezza. Sarà il caso di dire: “Beato chi vi ama e fortunato chi v’incontrerà ora”! A guastarvi la festa, nella prima metà del mese ci penserà qualcuno che vi sta molto vicino, mentre qualche pianeta dispettoso negli ultimi dieci giorni v’inviterà, se siete “regolarmente” in coppia, a non civettare davanti agli occhi di un partner, che, fosse il più sereno e tranquillo del mondo, ve la farebbe pagare. La gelosia, che ben si condisce a ogni rapporto vivace, potrebbe, colpirvi come un pugno allo stomaco. Fate poco gli spiritosi, perché rischierete una gastrite. Sotto un cielo così dinamico, i single faranno “razzia” e le reti, che getteranno, saranno gettate nel mare più ricco e generoso. Ovviamente, per la legge del contrappasso e trattandosi di voi, potreste rischiare di essere “pescati” da qualcuno più furbo! Vi verrà fatta respirare un’aria un po’ troppo tesa al lavoro, un po’ a causa della distrazione, un po’ per la calura estiva che non permetterà la miglior concentrazione, un po’ per la competizione di un collega che improvvisamente farà cadere la sua maschera di finta amicizia per dimostrare una prepotente ambizione.