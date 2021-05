Oroscopo del mese di maggio 2021. L’oroscopo di ADVERSUS

Oroscopo del mese di maggio 2021. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno, le previsioni del mese. Scegli il tuo segno zodiacale e leggi il tuo oroscopo del mese in collaborazione con Margherita.net.

Oroscopo del mese di MAGGIO 2021

ARIETE

I pianeti amici per il periodo vi offriranno le occasioni per fare un esame serio e sincero dei vostri sentimenti e di quanto desiderate migliorare nella vostra vita affettiva. Nel cuore di qualcuno affioreranno nuove ed impellenti esigenze di concretezza e conferme: ora è il momento giusto per mettere in chiaro cosa vi aspettate dal partner e quanto siete disposti a concedergli. I pianeti amici vi invitano ad aprirvi ai grandi rinnovamenti e a guardare con occhi disincantati il solito noioso tran-tran. Se siete in coppia, quindi questo sarà il mese ideale per ripulire l’atmosfera da vecchie abitudini, da rancori taciuti, da gelosie inutili o da sospetti dolorosi: potrete finalmente chiarire le situazioni non sopportabili e inventarvi nuove modalità complici. I single o coloro che fossero reduci da passate e dolorose esperienze, si aprano alla speranza, scrollino dalle spalle delusioni e rancori e si gettino nella mischia: l’amore attende proprio voi!!!. Al lavoro si prevedono numerose situazioni di svolta e potrete coronare ambiziosi progetti. Prenderete decisioni importanti o sottoscriverete contratti lucrosi.

TORO

I pianeti amici continueranno a farvi trovare buon umore e sorriso. La rinnovata voglia di vivere intensamente e fare nuove esperienze coinvolgerà il partner e moltiplicherete le uscite con gli amici. Oltre che per il divertimento, troverete il tempo e le occasioni per affrontare discorsi molto seri per il futuro della famiglia. Certamente, sono sconsigliati passi e progetti azzardati, ma se avrete raggiunto la maturità di un rapporto collaudato, potrete decidere con il partner di ufficializzare la relazione e comincerete a sognare velo e “fiori d’arancio”. La fiducia nel futuro e l’intraprendenza caratterizzerà i nativi giovani e i single. Sarà per l’approssimarsi dell’estate, sarà per il crescente bisogno d’amore, ma si guarderanno attorno desiderosi di allacciare un simpatico rapporto. Questo sarà il momento migliore per compravendite immobiliari od investimenti impegnativi ma fondamentali, per lo sviluppo dell’attività professionale. A trarne beneficio sarà il vostro fiuto per gli affari che contribuirà a mettere sulla vostra strada le opportunità fortunate che non dovrete assolutamente lasciar scappare. Se la vostra situazione economica non fosse sufficientemente florida, non esitate a chiedere un finanziamento od un prestito.

GEMELLI

Siate pronti, cari amici, pieni d’ottimismo, perché il periodo segnerà la“riscossa”. Ciò in cui continuate a credere e per cui avrete lottato, nelle precedenti settimane in molti casi travagliate, giungerà al traguardo. Ve ne accorgerete in amore dove scompariranno le tensioni e le insoddisfazioni, che possono aver annuvolato il rapporto e ritroverete, in voi e nel partner profonde motivazioni del sentimento che vi unisce. I single potranno contare su un rinnovato ottimismo ed un’incontenibile voglia d’esperienze, che donerà loro una certa aria sbarazzina ed accattivante, tali da renderli irresistibili cacciatori o voluttuose ammaliatrici. Gli affari e le iniziative ricominceranno a fluire e crescere, proprio in queste ultime settimane e vi accompagneranno al “giro di boa” della prossima estate, su una carrozza di prima classe! Molti di voi potrebbero sentirsi divisi tra l’immergersi negli impegni professionali e lo staccare, consci di meritarsi qualche pausa, che li ricompensi delle fatiche. Certo è che non potrete rinunciare a brindare, visto che avete fiutato la consistenza delle prede che sono facilmente alla vostra portata. La solidità finanziaria del periodo vi consentirà qualcosa di speciale.

CANCRO

Finalmente si apriranno le nuvole e tornerà a splendere il sole per voi, aiutati a trovare le modalità e le parole più convincenti per rasserenare la vita privata. Dipenderà esclusivamente da voi decidere che posizione prendere nel rapporto affettivo, che da troppo tempo invia pericolosi segnali di cedimento. Sarebbe sciocco non sfruttare questo periodo favorevole per prendere decisioni chiare. Se avvertirete che, nonostante i litigi, i rinfacci, le discussioni e le incomprensioni, non riuscireste a pensare di vivere senza quella persona, bene, ma non indugiate e fate solo le promesse che, sinceramente, sapete di poter mantenere. Diversamente se riscontrerete che solo il silenzio avrà sostituito le scenate, beh, cari miei, vi faccia comodo o meno, sarà il caso di chiudere senza accampare troppe scuse. Probabilmente e me lo auguro per voi, le recenti amare esperienze, vi avranno insegnato molto e non avranno in ogni caso intaccato il vostro proverbiale ottimismo, perciò non faticherete a trovare nuove dolci schiavitù. Interessanti risvegli al lavoro e arrivo d’incarichi prestigiosi per chi avrà saputo giocare al meglio le proprie carte.

LEONE

Il mese scorrerà a meraviglia. Sarete i più affascinanti e irresistibili nativi corteggiati un po’ da tutti. Pieni d’entusiasmo e con le idee chiare, affronterete tutti i nodi gordiani, che ancora possono appesantire il vostro rapporto di coppia. Solo i nativi della prima decade potrebbero rimpiangere qualcuno che non fa più parte del loro presente. Forte sarà la tentazione di rincorrere chi se ne è andato tempo fa, ma meglio fare appello al senso della realtà, per non cadere nel tranello della malinconia. E’ noto che il tempo è galantuomo quindi potreste ricordare solo i momenti belli e scordare le frustrazioni subite. Situazione identica a quella della vita sentimentale potreste viverla nella professione. Avvertirete la tentazione di riaprire i contatti con personaggi che in passato vi erano stati utili per raggiungere certe mete, solo perché ora la situazione vi apparirà stagnante rispetto ai vostri frenetici ritmi, fortunatamente dopo i primi quindici giorni tutto si metterà in moto e arriveranno gratificazioni e successi eclatanti. La seconda parte del periodo sarà la migliore per progettare investimenti o riscuotere vecchi crediti sospesi.

VERGINE

I pianeti amici vi renderanno esplosivi e intolleranti verso chi non si mostrerà accondiscendente con le vostre richieste. Avrete il desiderio e non vi si potrà dar torto, di avere dal partner una risposta precisa per la coppia. Andrebbe tutto benissimo se non ci mettessero lo zampino certi pianeti che vi spingeranno a sbagliare tempi, atteggiamenti e parole, per chiedere ciò che desiderate. Quindi, sarà probabile combinare pasticci. Prima di pretendere dagli altri rispetto, dovreste essere i primi a mostrarvi coerenti con i sentimenti sbandierati. La vita sarà più facile per chi avrà il cuore libero, pur non potendo aspirare a storie durature, saprà divertirsi. In famiglia, mostrate maggior coerenza e senso della responsabilità in una scelta, che coinvolgerà tutti. Buono il lavoro, in cui si schiuderanno iniziative importanti e giungeranno soddisfazioni e riconoscimenti. Gli astri vi sconsigliano di lanciarvi in quei lavori in cui non avrete né la perizia, né l’attenzione per portarli avanti. Quindi, evitate facili entusiasmi e non sopravvalutate né voi stessi, né la vostra capacità di convincere chiunque. Attenzione con le spese eccessive, perché sarete distratti nei conti.

BILANCIA

Durante il mese in cui molti festeggeranno il compleanno le stelle vi promettono momenti indimenticabili per la vita sentimentale e famigliare. Momento di profonda rinascita per chi avesse da poco chiuso un rapporto sfibrato, ma trascinato per il timore della solitudine. Ora, liberatosi finalmente, da un fardello insopportabile, scoprirà un orizzonte foriero di succose opportunità. Chi comprenderà di aver agito con impulsività, seguendo la voce dell’orgoglio o sotto la spinta della gelosia, non esiti a ricercare la persona amata. Parlando e fornendo spiegazioni o scuse, recupererà il terreno perduto. Divertimento assicurato per i single scatenati del segno. Giocate le vostre carte e nessuno potrà frapporsi tra voi e le prede desiderate. La vittoria, qualunque essa sia, sarà a portata di mano, ma attenzione a non scivolare sulla classica buccia di banana proprio al momento di tagliare il traguardo. Basterà una scorrettezza o una sciocca bugia per far precipitare le vostre azioni sotto la quota minima. Sicuramente siete fantasiosi e furbetti, ma sarebbe sciocco e pericoloso scambiare le gentilezze altrui per segnali di debolezza. Capiteranno eccellenti possibilità per affari e investimenti lucrosi, ma non tentate di giocare sporco con nessuno o finirete per fare una figura meschina.

SCORPIONE

Sarà un periodo intenso per tutti i nativi che devono affrontare discussioni o chiarimenti nel rapporto. Sia voi che il partner avvertirete il bisogno di una relazione, che dia più di quanto vi state dando ora, perciò dovrete trovare le parole appropriate e i gesti pacati per pretenderlo. Per i nativi della seconda e terza decade, sarà più complicato ricucire certi rapporti, divenuti troppo insoddisfacenti. In questo caso, s’interroghino senza lasciarsi prendere la mano dalla furia e decidano il da farsi. I pianeti amici vi renderanno saggiamente intraprendenti e dinamici, ma anche disponibili a certi compromessi inevitabili per riportare armonia. Un altro mese all’insegna dell’impegno e delle gratificazioni professionali ed economiche. Il terreno che forse avete perso, ora potrete recuperarlo senza affanni. Il lavoro vi riserverà soddisfazioni e guadagni, sempre che teniate in giusto conto le diffidenze che il vostro carattere suggerisce, di fronte a conoscenze recenti, per meritarsi fiducia. Buon momento per i giovani, in attesa di trovare una prima occupazione. Vedranno arrivare proposte valide, in grado di avviarli ad un lavoro interessante. Un colpo di fortuna vi consentirà una spesa voluttuaria extra.

SAGITTARIO

Per cogliere al meglio le opportunità di crescita che il mese vi offrirà, dovrete abdicare al solito fatalismo e a certi sogni fumosi e irrealizzabili. Vi saranno consentite conquiste e conferme in amore, ma potreste confondervi troppo le idee e sentirvi spinti a defilarvi dalle quotidiane responsabilità della vita di relazione o di quella famigliare. Vincete questa pigrizia mentale soprattutto se ora il vostro rapporto, superate le tempeste dei mesi precedenti, avesse iniziato a viaggiare su binari idilliaci. Molto probabilmente sarà così per i nativi di Dicembre che saranno chiamati ad impegnarsi con maggior disponibilità. Aria di burrasca invece per i nati di Novembre. Loro dovranno imparare a gestirsi e a cercare nuovi equilibri senza farsi prendere la mano da suscettibilità, permalosità o timore della solitudine. Proprio per voi centauri, potrebbe suonare la campana della consapevolezza che vi inviterà a scrutare nel vostro animo per capire cosa ormai va cambiato. Buon momento nel lavoro soprattutto per artigiani, commercianti e piccoli imprenditori che potranno incrementare affari e finanze.

CAPRICORNO

Il dolce mese delle rose avrà parecchie spine acuminate per voi. Per non entrare in rotta di collisione con tutti, muovetevi in punta di piedi ed evitate discussioni o malintesi con il partner, o con chi vive con voi. Purtroppo alcuni pianeti vi remeranno contro, rendendovi difficile capire i messaggi altrui e impossibile comunicare disagi o malesseri. Si tratterà, in ogni caso, di un breve periodo, quindi non lasciatevi andare al fatalistico piagnisteo, che, a volte, serve da scusa per nascondervi dietro una corazza di protezione, elucubrando su quanto siete sbagliati o incompresi. I rapporti più tesi li vivrete in coppia con nativi della Bilancia e del Capricorno. Anche i più affettuosi e innamorati di loro, ora saranno scontrosi e pretenziosi. Per sedare l’atmosfera, appellatevi all’intuito, una delle vostre più belle caratteristiche peculiari e rispondete con dolce fermezza e maggior tenerezza. Mi spiace tanto per voi, romantici e teneri nativi, ma durante queste settimane al lavoro vi sarà impossibile vivere in un’atmosfera rilassante. Potreste vedere rimesse in discussione alcune certezze o quei rapporti con colleghi e superiori, che pensavate assodati e inossidabili. Fate buon viso a cattiva sorte e ne trarrete indubbi vantaggi prima di quanto possiate immaginare.

ACQUARIO

Impegnatevi a vivere con linearità i rapporti e in particolare la relazione di coppia e la vita famigliare. Infatti, ad un certo punto, vi accorgerete di dovere pagare le conseguenze per la superficialità dimostrata in varie occasioni. Sarete emotivamente confusi e sconcertati e i vostri stati d’animo si riverseranno negativamente anche su chi non avrà alcuna responsabilità. Aria pesante quindi in casa, dove sorgeranno dissapori e contrasti anche per sciocche banalità. Chi vivesse relazioni extraconiugali, potrebbe trovarsi ad un bivio imprevisto, costretto a compiere una scelta radicale, che in ogni caso lo lascerà con l’amaro in bocca. Le coppie già in crisi o rapporti che vivono sulla fugace passione, potrebbero salutarsi senza rancore. Prima di operare scelte affidatevi al buon senso che agevolerà un fluido dialogo. Il buon umore con cui farete tornare il sorriso sulla bocca di tutti, faciliterà anche i rapporti famigliari compromessi da battibecchi. Nel lavoro avete tante frecce al vostro arco per raggiungere ogni obiettivo prefisso. Se desiderate un finanziamento, un leasing o un prestito per iniziare un’attività in proprio o per allargare il giro d’affari: bussate alle porte giuste.

PESCI

Questo bel mese primaverile vedrà molte sorprese, quindi preparatevi ad affrontare burrasche di ogni genere nella vita affettiva. E’ noto a tutti che detestate volgarità, urla e discussioni accese, ma che vi piaccia o no ora sarete al centro di vere “sceneggiate teatrali”. Il partner scenderà sul sentiero di guerra e avrà dissotterrato l’ascia per colpirvi direttamente al cuore. Potrà essere la gelosia scatenata dai vostri comportamenti ambigui, l’impazienza per la mancanza di decisione da parte vostra o l’insofferenza per la vostra eterna superficialità, non importa il motivo, quello che è certo sarà che non avrete un momento di tranquillità. Particolarmente dura la vita per chi trascinasse un rapporto stanco, in cui manchi il dialogo: meglio allontanarsi per valutare se esistono ancora i presupposti per ripartire. Se, così fosse, parlate chiaramente e cercate modalità, che rilancino il rapporto. Al lavoro adottate il ruolo dell’attesa, sarebbe controproducente sollecitare chi non fosse convinto a seguirvi nei progetti. Sfruttate il periodo per fare chiarezza nei programmi e nella situazione finanziaria, così, da essere pronti quando sarà il momento di lanciarsi in un’iniziativa che non tarderà a delinearsi.

Scegli il tuo segno