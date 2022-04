Oroscopo del mese di maggio 2022. L’oroscopo di ADVERSUS

Oroscopo del mese

Oroscopo del mese di maggio 2022. Oroscopo del mese. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e leggi il tuo oroscopo del mese in collaborazione con Margherita.net.

Ariete

Ancora un mese incredibilmente fortunato per la maggior parte di voi, sicuramente le rose che maggio vi offre saranno totalmente prive di spine. La saggezza popolare però suggerisce: “aiutati che il ciel ti aiuta!” Per cogliere le opportunità di miglioramento e di crescita che i pianeti al vostro servizio vi pongono davanti, è indispensabile procedere dritti verso la meta senza esitazioni ma calibrando con saggezza le iniziative. Certamente non potete lamentarvi della fortuna che questi primi cinque mesi del nuovo anno vi ha fatto incontrare a più riprese e i più imprudenti di voi potrebbero proprio ora pensare tutto sia lecito e spinti da eccessivo entusiasmo infischiarsene dei sentimenti o dei desideri altrui. Attenzione carissimi ardenti nativi la ruota gira e proprio sotto un cielo cosi generoso potreste ora commettere un passo falso sottovalutando le capacità di un vostro avversario o concorrente. Vi potrà sembrare un controsenso invitarvi alla prudenza ora con tutte le stelle vicino a voi, ma il rischio di esagerare è altissimo. Tanto per intenderci potreste rischiare di dare per scontata la fedeltà di un partner troppo trascurato o le capacità di un collega o di un avversario forse ora meno protetto dagli astri di voi, ma più saggio amministratore delle proprie capacità.

Toro

Il profumato mese delle rose si presenta con le carte in regola per farvi vivere da protagonisti assoluti. Avrete l’energia e la forza necessaria per superare trappole e insidie che qualche pianeta dispettoso metterà sulla strada dei nativi di aprile. Questi saranno chiamati a fare un punto chiaro della loro situazione sentimentale. È possibile che il rapporto cominci a mostrare piccole crepe o lacerazioni che se non affrontate subito potrebbero minare inesorabilmente l’intesa. Attenzione in modo particolare se siete legati a partner della Vergine o dello Scorpione. I primi, penalizzati dal transito dei pianeti veloci, potranno mostrarsi particolarmente nervosi e distratti facendovi dubitare della loro fedeltà, mentre i secondi, ambiziosi come non mai, avranno esigenze di libertà e d’indipendenza esasperante. Siete avvertiti Toro, se siete innamorati, prendete le misure del caso e decidete se portare pazienza o scatenare battaglie che potrebbero vedervi perdenti. Fortunatamente il lavoro continuerà a procedere a meraviglia, quindi avrete il tempo a sufficienza per dedicare qualche ora al benessere e dato che è noto che un Toro soddisfatto diventa accomodante supererete indenni la burrasca.

Gemelli

Come d’incanto scompaiono le residue nubi che vi hanno ostacolato il cammino nel periodo precedente. Determinati, coinvolgenti e soprattutto finalmente consapevoli che è molto più intelligente raggiungere un obiettivo alla volta, sarete molto concreti. La vita di coppia vi riserva incredibili momenti di gioia e parecchi di voi accarezzeranno l’idea di allargare la famiglia. Si risveglia prepotente la vostra voglia di emozioni e inventerete mille giochetti affascinanti per trascinare chi amate in un vortice sconfinato di passione. Del resto siamo nel mese che per alcuni di voi segna il compleanno, momento di rinascita, quindi lanciatevi senza paracadute! Scatenatissima la vita dei single, assolutamente tra le prede più succulente e ricercate del periodo. Incontri passionali con Acquario e Sagittario, ma chi potrebbe letteralmente stregarvi rubandovi il cuore potrebbe essere un sensuale nativo del Cancro. Arrivano notizie sorprendenti al lavoro e soluzioni inaspettate per chiudere egregiamente una lunga diatriba legale che può avervi tolto il sonno. Chi ha un’attività commerciale non esiti a portare le migliorie necessarie per attirare nuovi clienti. Eccellenti affari con l’estero o gli stranieri.

Cancro

Maggio vi regalerà momenti magici per l’amore e senza timidezze e reticenze dimostrerete l’intensità e la profondità dei sentimenti, che provate. Come la natura, è ricca di colori e vibrazioni soprattutto in questo profumato mese, così nel vostro cuore risuoneranno le melodie, che solo le emozioni più sincere provocano. Sarà una vera carica ricostituente per la vita di coppia ed anche quelle relazioni che manifestavano segnali di tentennamento, ritroveranno una ferrea intesa a tavola e a letto. I nativi ancora “soli o reduci dalla chiusura di un rapporto” accettino ogni invito e siano disponibili ai corteggiamenti di cui saranno oggetto. Se qualcuno vorrà solamente divertirsi e “tentare l’avventura”, qualcun altro avrà, invece, intenzioni piuttosto serie. Finalmente al lavoro, giungerà il tempo per la raccolta dei frutti delle precedenti fatiche. Per chi lavora alle dipendenze, potrebbe trattarsi della sospirata e tanto attesa promozione. Per chi svolge un’attività autonoma, non è da escludere il recupero di vecchi crediti, che sembravano inesorabilmente persi. Eccellente periodo per chiedere finanziamenti o sottoscrivere mutui.

Leone

I primi giorni risulteranno ancora piuttosto convulsi. Già prima della metà del mese, però, la situazione astrale cambierà. Allora, pioveranno inviti a cene, feste o gite eccitanti e il partner sarà il complice di notti infuocate. Anche chi avesse vissuto momenti d’alta tensione, troverà la strada verso riconciliazioni in grande stile. Le native saranno più seducenti del solito e potranno sfruttare queste giornate per un salto dal coiffeur, che studi il taglio più azzeccato e alla moda. Attenzione massima proprio nella prima metà del periodo quando sarete super eccitati, quindi, per evitare seccature e incomprensioni sarà opportuno cercare un compromesso, tra le diverse istanze. Poi tornerete a sprigionare la splendida solarità e si risveglierà il bisogno d’amare, di dare e ricevere calore, in tutti i rapporti. Man mano che passeranno i giorni, si chiarirà la situazione professionale e si smorzeranno i toni delle discussioni animate che, facilmente, nel recente passato, avrete dovuto sostenere per affermare i vostri diritti. I fatti, del resto, daranno ragione a chi avrà saputo mantenere intatti, ottimismo e determinazione.

Vergine

Passati i primi giorni soddisfacenti, i pianeti vi presenteranno un conto. Sarà la gelosia a sollevare il velo delle vostre contraddizioni caratteriali e a porvi in uno stato d’eccessivo timore, che inevitabilmente, vi porterà ad assumere atteggiamenti indisponenti. Siete avvertiti, non prestate orecchio a sospetti, frutto, probabilmente, del fantasma del ricordo di dolorose esperienze. E’ possibile che il partner abbia vari amici sui social, con cui scambia pareri, consigli e confidenze ed è possibile che ora trovandovi nervosi e distaccati, si diverta a lasciare in evidenza chat o messaggi che v’instillino qualche dubbio. Domandatevi se non è il vostro atteggiamento a suscitargli nuove curiosità. Di sicuro non sarà un mese tranquillo in famiglia e vi scontrerete contro l’ostinazione di chi sente dalla parte della ragione in una delicata situazione finanziaria. Fate particolare attenzione a scadenze e bollette, ma non fasciatevi la testa prima di romperla cedendo al pessimismo, in fondo la vostra situazione economica non è certo tragica. Il lavoro vi vuole impegnati e seriosi, ma pure diplomatici e disponibili a scambiare esperienze e, qualora la situazione lo richiedesse, a mutare il percorso che avete deciso di fare.

Bilancia

Dopo un periodo piuttosto travagliato per personaggi tiepidini e sofisticati come voi, finalmente si presenta un mese dolce con gli astri, pronti a trasformarsi per voi nella bacchetta magica che cancellerà d’incanto contraddizioni e problemi. Vi piacerebbe vero? Beh non sarà proprio così facile e ovviamente starà a voi, sospinti da nuove gratificanti energie, muovervi con buon senso. Ancora una volta il rapporto affettivo sarà sotto una potente luce e richiederà attenzione e dedizione. Siete troppo intelligenti e obiettivi per non ammettere che da soli proprio non ci sapete stare per molto tempo, quindi animo, saranno necessarie revisioni complete del vostro modo di affrontare la vita. Vale quindi, ora più che mai il saggio adagio che recita. “aiutati che il ciel ti aiuta!”. Se la vostra storia d’amore segnala semaforo giallo, invece di far finta di nulla sperando che tutto s’aggiusti, fate un sincero esame di coscienza e andate incontro alle esigenze del partner. Nasceranno relazioni fulminanti con i nati dei Gemelli o con i misteriosi e affascinanti Scorpione, ma non cercate di fare i furbi o saranno guai! Arriva una risposta professionale che vi farà toccare il cielo con un dito. Complimenti!

Scorpione

La vita affettiva sarà ancora irta d’ostacoli e di subdoli tranelli fino a metà mese. Nulla di pericoloso a patto che indossiate una “museruola” che v’impedisca di pronunciare certe paroline a sproposito. Prevarrà un’aria “nervosetta” con il partner, che vi metterà di fronte ad una situazione in cui vi sentirete ingiustamente incolpati o brutalmente smascherati. Probabilmente alcuni atteggiamenti o discorsi del recente passato sono stati fraintesi, rimediate senza offendervi o sentirvi in colpa. Guardatevi allo specchio lasciando prevenzioni o false modestie, stabilite coscienziosamente cosa desiderate raggiungere, ma, limate le spigolature del vostro benedetto caratteraccio! Una volta ricollocato tutto nella giusta posizione, ricomincerete a fare realistici e rosei sogni a due. Al lavoro si aprirà uno spiraglio di luce, nella nebbia che potrebbe avervi ostacolato nel mese scorso e vedrete di fronte a voi la strada del successo, spianata e libera da antagonisti o problemi, che vi hanno tenuto in scacco. Certamente riconoscerete che i passi troppo avventati non vi condurrebbero in porto, anzi, quindi gestitevi con moderazione agganciati all’eccellente influsso di Saturno nel segno.

Sagittario

Da metà mese sarete impegnati con mille cose diverse. Questo comunque non significherà che vi manchi tempo o voglia per vivere con intensità l’amore, ma che sarete chiamati a fare una oculata scaletta d’interventi. Non sarà certo un mese durante il quale correrete il pericolo di annoiarvi, al contrario, una volta tanto, anche dei vivaci ottimisti entusiasti come voi, potrebbero giungere alla fine con il fiato corto e la lingua a penzoloni per l’incalzare degli avvenimenti, che potrebbero sfuggire al controllo. Inutile raccomandare, a chi fosse in coppia, di usare prudenza se vivono qualche storiella parallela. La vita affettiva non sarà tra le più tranquille per i single, che dovranno stare attenti a non farsi confondere da chi li corteggerà solo per gioco. Il desiderio d’affetto, può attirare persone di non specchiata sincerità, ma abili a raggirare chi si lascia lusingare da adulazioni o promesse fantasiose, ma irrealizzabili. Chi è in coppia ricrei l’armonia, incrinata da bugie. Forse il partner esige una presa di coscienza maggiore e dovrete mantenere una promessa fatta. La vita professionale v’imporrà ordine e puntualità. Correrete il rischio di commettere errori di disattenzione sullo slancio di un entusiasmo eccessivo e inconcludente.

Capricorno

Si apriranno mente e cuore e troverete spunti romantici, per riguadagnare terreno con il partner. Sarà un bel rinnovamento e vi porterà a vivere i rapporti interpersonali senza tentennamenti. L’aria primaverile vi vedrà uscire allo scoperto, pronti, costi quello che costi, a fare tutto per conquistare chi, occupa i vostri pensieri. L’unica avvertenza è: gestire con equilibrio le storie parallele. Attenzione, l’entusiasmo potrebbe farvi perdere la prudenza e portarvi a commettere pericolosi svarioni. Se non volete rovinare quanto di buono avrete costruito, tenete a freno le pericolose “tentazioni”, che stuzzicano i sensi, ma in coppia possono oscurare il sole che rischierà di coprirsi di minacciosi nuvolosi. Nella maggior parte dei casi, saranno piccole burrasche, che, tutto sommato, aiutano a vivacizzare la convivenza, in ogni modo non si possono escludere pericoli di strascichi pesanti. Al lavoro le stelle, v’inviteranno a sperimentare le possibilità di operare una svolta positiva e fortunata dell’attività. Il mese sarà proficuo, per chi ha un’attività individuale, per cercare contatti, progettare ampliamenti, o modifiche qualitative dell’ambiente. Così, attirerete clienti e getterete basi per future alleanze o società.

Acquario

Inizierete il mese con le idee confuse e con desideri talmente fumosi, da far innervosire chiunque vi circondi in famiglia. Molto problematica la comprensione con il partner e ostacoli per chi cercasse di conquistare la persona che gli interessa. Probabilmente, la causa di tutto ciò sarà nella difficoltà a mettere a fuoco obiettivi e possibilità concrete e di realizzarli. Fortunatamente poi i due pianeti raggiungeranno il vostro quinto campo, favorendo in modo particolare i nativi di gennaio in cerca di spazi più aperti o di nuove amicizie, magari perché ormai stanchi di un rapporto ormai sterile. In vista incontri interessanti in ambienti lontani dalla quotidianità. Anche la vita professionale chiederà moderazione e attenzione. Ora dovrete smorzare gli entusiasmi, che, ammettetelo, a volte vi spingono a mosse azzardate o assurde. Concentratevi su quanto avete già conquistato, curando con attenzione anche i particolari più insignificanti del lavoro. Evitate con la massima cura di farvi trascinare in sterili pettegolezzi da corridoio. La seconda metà del mese sarà più agevole e gratificante, anche se sono sconsigliati atteggiamenti troppo indipendenti.

Pesci

Dopo mesi di gloria o quasi, ora le stelle metteranno alla prova la vostra stabilità emotiva presentandovi un mese a due velocità. Passati i primi giorni facili, le cose inizieranno a complicarsi. Periodo complesso se vi siete “fatta la bocca” alle dolcezze e dimenticato che un rapporto d’amore non va mai dato per scontato. Ci penseranno le stelle a riportarvi con i piedi a terra, costringendovi a vivere in modo più concreto. Il partner sarà meno disponibile a tollerare musi o silenzi o ad armarsi di decodificatore per scoprire cosa nasconde il vostro vulnerabile bisogno di rassicurazioni. I giorni più complessi saranno quelli intorno al 25. Per i nativi della seconda e terza decade, sarà complicato ricucire i rapporti insoddisfacenti. S’interroghino senza paura e decidano che fare. Il lavoro vi riserverà soddisfazioni sempre che teniate in giusto conto le diffidenze che sono consigliate con le conoscenze recenti che dovranno darvi garanzie sufficienti prima di meritare fiducia. Buon momento per chi è in attesa di trovare un’occupazione. Vedranno arrivare proposte in grado di avviarli a un lavoro che anche qualora fosse temporaneo, aprirà loro prospettive interessanti.