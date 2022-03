Oroscopo del mese di marzo 2022. L’oroscopo di ADVERSUS

Oroscopo del mese

Oroscopo del mese. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e leggi il tuo oroscopo del mese in collaborazione con Margherita.net.

ARIETE Mese in crescita, nei risultati e nella presenza di spirito che metterete in gioco nei frangenti più diversi. I migliori risultati giungeranno, più facilmente, negli ultimi dieci giorni del periodo, con l’esaurirsi della tensione che vi animava. Particolare cautela, nella gestione degli affari e dei rapporti professionali, è richiesta ai nativi della terza decade,meglio essere prudenti. Chi si lascerà prendere la mano dall’impulsività, sarà costretto ad affannose rincorse per ricucire le situazioni, oltre che a doversi “cospargere il capo di cenere”, per recuperare l’affetto e la fiducia del partner, sconcertato da certi atteggiamenti. Faticherete più del previsto, durante la prima settimane per portare a conclusione quei progetti, cui state lavorando. Alcuni errori di valutazione, che avete compiuto nel precedente periodo, ora vi faranno scontare le conseguenze. L’importante è non demoralizzarsi e accettare un aperto confronto e anche le critiche di colleghi o superiori. Un esame di coscienza vi aiuterà a smussare le spigolosità più pericolose e risveglierà un nuovo modo di vivere i rapporti, con maggiori responsabilità, equamente condivise e comprensione.

TORO Nel corso del mese alcuni pianeti dispettosi vi offuscheranno la piena lucidità dei pensieri, oltre che spingervi ad una prevalente introversione, abbastanza insolita per la maggior parte di voi. Non mancheranno le occasioni per raggiungere successi professionali, ma il vostro atteggiamento principale v’impedirà di dare sempre e ovunque il meglio.. Evitate la firma di contratti o la sottoscrizione d’impegni vincolanti sul lungo periodo, senza aver valutato ogni aspetto e possibile conseguenza. Anche l’amore soffrirà per il chiaro scuro del vostro carattere e toccherà al partner ravvivare la convivenza ed i momenti d’intimità. La seconda metà del periodo si presenta favorevole ed avrete parecchie possibilità per concludere affari convenienti e fare investimenti interessanti. Per gli appassionati del gioco, sarà il momento adatto per rispolverare una combinazione di numeri che, in passato, hanno già dato buoni frutti. Da principio riuscirete a fronteggiare con saggezza e tenerezza ogni questione famigliare, poi finirete con il rinchiudervi in voi stessi. Allora avrete bisogno della sensibilità e dell’affetto degli altri, che cercheranno in tutti i modi di farvi uscire dal torpore.

GEMELLI Continuate ad essere protetti e nella vita quotidiana i rapporti interpersonali saranno un vero paradiso in terra. I pianeti amici faciliteranno tutte le conquiste per chi avesse il cuore ancora in vacanza o le riconciliazioni per chi vivesse una love story un po’ turbolenta. In famiglia si respira un’atmosfera ovattata e qualcuno sarà allietato da belle sorprese o improvvisate da parte di un caro parente lontano. Se tutto sarà meraviglioso per la vita privata, quella professionale sarà addirittura una vera e propria apoteosi di successi. Chi svolge un’attività autonoma riuscirà a recuperare somme di denaro, la cui riscossione era rimasta in sospeso da tempo. Ottime opportunità di compiere un passo avanti nella carriera, per chi lavora alle dipendenze: finalmente, si vedranno riconosciuti tutti i loro meriti! Evitate, in ogni modo, di pavoneggiarvi eccessivamente, dato che qualche collega invidioso dei vostri risultati, potrebbe giocare a muovere rivalità nei vostri confronti. Se siete appassionati del gioco, fatevi consigliare una dei numeri da un esperto del settore.

CANCRO La prima settimana vi troverà un po’ più stonati e meno disponibili ad accettare i vincoli, che si accompagnano alla vita di coppia. Addirittura, potreste soffrire una vera crisi di panico e avvertire forte la voglia di fuggire in Papuasia o su un atollo sperduto appena il partner, o un familiare, vi dovesse chiedere spiegazioni circa certi ritardi. Inutile affermare che questo modo di comportarvi susciterà, oltre alle più giustificate rimostranze, dubbi e sospetti, che sarà opportuno sciogliere il prima possibile. Vita molto movimentata e a tratti eccitante e stravagante per i single, che, sono invitati ad usare buon senso e la famigerata prudenza, se non vogliono lasciarci le penne, incontrando qualcuno meno onesto o sincero di loro. Stesso consiglio sarà bene seguirlo nella vita professionale. Sicuramente, l’aria dei vincenti vi seguirà e vi pioveranno proposte da ogni dove. Il rischio potrebbe essere di farsi trascinare da un eccessivo ottimismo, o addirittura da un desiderio di rivalsa, non sopito, a causa d’alcune frustrazioni patite. Muovetevi con equilibrio e non sotto la spinta di ansia o premura. Situazione economica altalenante, con picchi eccellenti e rischi di “brusche cadute”.

LEONE Il mese si apre con un rischio concreto di fare il passo più lungo della gamba. Le situazioni assumeranno contorni più definiti e maturerà una chiara linearità di pensiero dentro di voi, man mano che passeranno i giorni e si apriranno le prospettive, in cui avete risposto tante speranze. Attenzione però ruggenti native perché nella seconda parte del mese vi sarà richiesta la massima cautela, nella seconda metà del mese. Evitate decisioni impulsive e non impegnatevi in rapporti e situazioni vincolanti, senza aver valutato la vostra effettiva disponibilità e gli obblighi. Anche in amore potrete porre elementi stabili, superando le possibili incomprensioni. Avrete bisogno di una mente lucida per prendere importanti decisioni che riguardano il futuro della vita di coppia. Il mese potrebbe chiudersi con una situazione professionale delicata, cui dovrete porre rimedio. Prudenza, prudenza, prudenza! Se non conoscete la parola munitevi di un vocabolario o chiudetevi in una roccaforte inespugnabile, lontana dalle tentazioni, e non mi riferisco solo a quelle amatorie, ma ai soliti giochetti che tanto amate con il denaro! Niente spese folli e cautela negli investimenti.

VERGINE Finalmente, se avrete seguito i saggi consigli, che le stelle hanno suggerito nei mesi precedenti, ora vi sentirete alleggeriti e più ottimisti. Come la natura, anche voi vi risveglierete in questa primavera, che vi troverà rinnovati e pronti ad affrontare anche una momentanea solitudine, pur di uscire da una situazione affettiva frustrante, oltre ogni limite di sopportazione. Dato che, “la fortuna aiuta gli audaci”, dalla metà del mese, Venere correrà in vostro soccorso, promettendo ai cuori solitari incontri fortunati e felici ed a chi è in coppia, dolcissime riconciliazioni. Qualunque sia la situazione, vivete in scioltezza e soprattutto, fate tesoro del presente, senza rimuginare su un passato, ormai remoto. Avvincente la sfida che vi si presenterà al lavoro. Potrà essere un superiore a chiedervi una prestazione specifica, oppure la possibilità di entrare in affari con personaggi, che sembravano inarrivabili. La cosa certa sarà che, in ogni modo, la buona sorte, sorretta dalla vostra meticolosità e laboriosità, saranno le armi con cui riuscirete a surclassare chi sembrava in una posizione privilegiata, rispetto a voi. Chi fosse alla ricerca di una prima o di una nuova sistemazione, si dia da fare a largo raggio. La risposta tanto attesa potrà arrivare dalla fonte più insperata.

BILANCIA Trascorsa la prima metà del mese, durante la quale sarete lunatici ed incerti, pian piano si scioglieranno le nebbie da cuore e mente. Poi Venere vi metterà in sintonia con la stimolante aria primaverile. Sarete di nuovo comunicativi ed affettuosi e inventandovi creativi giochi d’amore, recupererete l’affetto del partner. Se vi lascerete andare senza riserve potrebbe iniziare un periodo idilliaco, dove basterà uno sguardo per capirvi. I nativi, prossimi a prendere importanti decisioni per il futuro, troveranno il coraggio di farlo in questi giorni. Fioccheranno inviti a feste, ritrovi e serate, dove conquisterete la palma dei protagonisti. Forse, qualche apprezzamento sarà di circostanza, ma per qualcuno sarà la conferma di aver fatto breccia nel cuore di una persona importante. Dopo i primi giorni faticosi, vi accorgerete che l’atmosfera nel lavoro cambierà sostanzialmente e tutto ricomincerà a scorrere senza particolari intoppi o controversie. Anche le difficoltà a confrontarsi con colleghi o superiori saranno solo un lontano ricordo, in quanto il vostro stesso atteggiamento favorirà la collaborazione ed il lavoro di gruppo. I risultati si manterranno in linea con le aspettative e non richiederanno fatiche eccessive.

SCORPIONE Il venticello che anticiperà l’arrivo della primavera, spazzerà dal vostro cielo astrologico gli ultimi problemi. Quindi con tanto buon senso e rinnovata disponibilità potrete chiarire con chi amate i punti oscuri che nel periodo precedente avranno fomentato sospetti e discussioni animate. La gelosia e quella benedetta possessività che vi animano fin da quando avete emesso il primo vagito, quasi certamente vi avranno fatto elucubrare chissà quali e quanti tradimenti soprattutto se il partner, offeso dai vostri atteggiamenti, si mostrava misterioso. Adesso sarete pronti a ridere di voi stessi e a scusarvi. Periodo decisamente più sereno anche in famiglia e nei rapporti con figli e genitori: sarete dei veri zuccherini! Il ritrovavo equilibrio vi aiuterà nel lavoro e vi donerà la lucidità mentale migliore iniziare un prestigioso progetto professionale. Per qualcuno potrebbe presentarsi l’occasione propizia per iniziare un’attività autonoma, per altri, pioveranno consensi. La situazione economica sarà in ripresa, soprattutto nella seconda parte del mese quando potrete permettervi qualche spesa extra per la casa, per farvi perdonare e naturalmente per voi stessi. Una aggiustatina al look vi gioverà!

SAGITTARIO Ora correte incontro alle prospettive. Ottimisti e pieni di forza vincerete ogni contrasto. Sarete all’alba di una vita nuova, ricca di promesse, di speranze e generosa di successi. La vita familiare scorrerà tranquilla, con complicità e tenerezza. Favoriti da certi astri, supererete le difficoltà che avevate incontrato giorno dopo giorno sul cammino. Saranno soprattutto i nativi della prima decade a dover comprendere i veri messaggi che il capriccioso pianeta v’inviterà e che andranno accolti con saggezza e razionalità. Qualcuno si sentirà pronto a compiere il gran passo verso una convivenza o il matrimonio e molte donne del segno coroneranno il sogno di diventare mamme. Tante possibilità e nuove opportunità per il lavoro e le finanze. I guadagni saranno in crescita, grazie ad investimenti lucrosi, colpi di fortuna al gioco o per la riscossione di vecchi crediti. Riallacciate i vecchi contatti, che ora potranno portare a nuove iniziative. Periodo fortunato, soprattutto per i nativi che, da qualche tempo, cercano la prima occupazione o che aspirano ad una nuova sistemazione. Tra le proposte che arriveranno ci sarà quella da vagliare e che porterà la vostra attività verso sbocchi, nel breve e nel lungo periodo.

CAPRICORNO La “pazzerella” aria del mese che segna l’inizio della dolce primavera rischierà d’investirvi come un tornado un po’ per tutto il mese. Cautela perciò in tutti i rapporti interpersonali e soprattutto in quelle convivenze già minate da scontenti o rinfacci. Potrebbe scattare la classica scintilla che accenderà una mina devastante per chi fosse tormentato dal dubbio se continuare una storia insoddisfacente per timore delle conseguenze o dare finalmente un taglio definitivo. In entrambi i casi vi converrà non agire d’impulso ma valutare, magari allontanandovi per un breve periodo e cercando di compiere un viaggio interiore per capire realmente cosa si desidera per il futuro. L’ambizione vi spingerà a cercare di emergere nel lavoro. Ricordate che sarà inutile intestardirsi se il traguardo risultasse, al momento, inaccessibile. Sarà meglio, in quel caso, riesaminare attentamente i dettagli. Il vostro fiuto per gli affari vi permetterà un acquisto conveniente.

ACQUARIO Queste giornate d’anticipo di primavera saranno le più indicate per chi tra voi vivesse una storia amorosa conflittuale, o si sentisse messo alle corde da un partner, ora più che mai determinato ad avere una risposta precisa, che permetta ad entrambi di prendere una posizione chiara. Si avete capito: questo è un invito a non rimandare ulteriormente le decisioni. Se non siete più innamorati, chiudete il rapporto e non lasciate fili di sospensione, che possano illudere l’altro, lasciandogli inutili speranze. Se, invece, avete tirato in lungo, sperando d’avere ancora tempo, prima di fissare la data del matrimonio, ora, ricordatevi che il “Big Ben” ha detto “Stop”! Del resto, subito dopo il 15 del mese, l’aria intorno a voi si farà troppo gelida. Al lavoro, siate pronti ad assumere ogni responsabilità ed anche l’onere di mostrare a tutti non solo la vostra buona fede, ma la reale portata dell’impegno, che vorrete investire nel portare al traguardo un progetto. Potrebbe sorgere qualche conflitto di personalità con un collega o un superiore: non impermalitevi!

PESCI La “frizzante” aria di Marzo, piacevole e stimolante vi risveglierà il bisogno, mai sopito, di avere conferme affettive. Il vostro innato charme vi aiuterà a sedurre chi v’interessa, ma il rischio, di fare confusione sarà elevatissimo. Certo, parlare di confusione a nativi che, come voi, vivono immersi nell’oceano della fantasia e del sogno sembrerà scontato. Non sottovalutiamo il passaggio di qualche pianeta che farà insorgere in parecchi rimpianti e malinconie per un passato remoto, che combinato all’estremo bisogno d’amore, potrebbe spingervi a ricercare chi vi ha già ferito. Fortunatamente, “birichini” e fortunati come siete, ci penserà il destino a mettere sulla vostra strada tali tentazioni trasgressive ed eccitanti, da farvi dimenticare le ‘lacrimucce’. In famiglia, qualcuno vi tirerà la “giacchetta”, spronandovi a fare una scelta precisa e ad uscire dalla solita confusione, dietro cui vi nascondete. Vita professionale in crescendo positivo. Mordete il freno sino alla metà del mese, poi sarete liberi di presentare le vostre richieste a chi finalmente si sentirà pronto a concedervi fiducia e, qualora servisse, un finanziamento.