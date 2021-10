Oroscopo del mese di novembre 2021. L’oroscopo di ADVERSUS

Oroscopo del mese

Oroscopo del mese di NOVEMBRE 2021

Ariete Passata la prima settimana inizierete a ricevere eccellenti protezioni da parte dei pianeti amici, necessarie a ripararvi da qualche influenza potenzialmente negativa. Se siete reduci da discussioni e litigi in coppia, cercate in voi quelle ispirazioni sincere che consentiranno di ritrovare l’armonia, incrinata da bugie, baruffe, o mugugni. Forse, ora, il partner esigerà una presa di coscienza responsabile e disponibilità a condividere il peso della quotidianità, perciò impegnatevi e mantenete le promesse fatte. Alcune incertezze, invece, per chi non avesse ancora incontrato l’anima gemella. Questi nativi dovranno stare con i piedi per terra e non farsi confondere idee o sentimenti da chi li corteggerà per vivere fugaci avventure. Vivacità e nuove aperture nella vita professionale, nella quale riuscirete, senza strafare, a mostrare il vostro naturale coraggio e un’inventiva vincente. Avrete le opportunità e il tempo per riconquistare la stima e la fiducia di chi vi circonda, che le dimostrerà con prove concrete, quindi datevi da fare!

Toro Iniziate il mese protetti dai pianeti veloci, e la protezione crescerà via via facendovi ritrovare slancio e buon umore anche se sarà difficile riuscire a mantenere un atteggiamento sufficientemente diplomatico. Siete noti per essere un segno tosto di certo, ma anche naturalmente affettivo e affettuoso, quindi ora senza più reticenze, sarete pronti a riversare il calore della vostra ribollente passionalità su chiunque sia degno di avervi accanto. Il più felice ed appagato sarà il partner, che troverà una valida spalla su cui poggiarsi nei momenti critici e una preda succulenta per certi piaceri “tra le lenzuola”. Anche in famiglia nonostante tutto il clima sarà meno rovente e miglioreranno i rapporti con i figli se saprete cedere a qualche loro giustificata richiesta. Attenzione però a non farvi prendere la mano da spese sconsiderate, magari pensando di migliorare la situazione con regali costosi. Questo è un periodo da formichine sagge. Vi rifarete per Natale quando finalmente tutto si aggiusterà da solo.

Gemelli Il penultimo mese vi troverà stanchi e a tratti insofferenti o distanti. Potreste trovarvi in balia d’improvvise e ingiustificate incertezze che, se non gestite con razionalità, faranno sorgere dubbi nel partner. Soprattutto il pianeta dell’amore dalla metà del periodo giocherà un ruolo importante nell’annebbiarvi le idee. Il coraggio e la forza d’animo vi saranno indispensabili per arrivare a fine mese, senza le ossa rotte. Sarà un periodo d’emozioni o d’estenuanti tensioni, dipenderà da come reagirete. Chi vi ama apparirà misterioso, forse preoccupato da problemi di cui non vorrà farvi partecipi, evitate di stuzzicarlo o di elucubrare strane fantasie. Questa situazione sarà una valida prova, per capire i vostri autentici sentimenti. Essenziale tenere aperto il dialogo, parlando dei vostri sogni o tormenti, agevolerete la sua confidenza. per cogliere le soddisfazioni ed i successi che rincorrete. Al lavoro dovrete rimboccarvi le maniche ed miscelare diplomazia e astuzia, qualità utili, per affrontare gli improvvisi voltafaccia di chi inizialmente sembrava convinto a schierarsi con voi con sincerità e disponibilità, o di chi tenterà di fingersi amico per trarvi in inganno e farvi cadere in un tranello pericoloso. No ai pettegolezzi!

Cancro Dolcezza e romanticismo andranno a farsi benedire e sarete agguerriti e polemici, pronti a offendere chi non asseconderà i vostri infantili capricci. Ma vi sembrerà intelligente, per puntiglio o peggio, per testardaggine, compromettere un rapporto felice? Riflettete gente, riflettete! La coppia vedrà scoppiare contrasti per l’ingerenza di parenti impiccioni, che, con gratuita cattiveria, sobilleranno i dubbi che il partner può avere sulla vostra fedeltà. Spetterà a voi, se avrete la coscienza tranquilla, trovare le parole e gli atteggiamenti per riportare la serenità nell’animo di chi vi ama. Per fortuna vostra dopo la prima settimana nel lavoro e negli affari, continuerà il periodo produttivo e gli astri vi pungoleranno a proseguire. Uno stuzzicante periodo sì vi farà brillare per prontezza e freschezza mentale, oltre che per la dolcezza caratteriale, qualità che non guasterà, quando vi troverete coinvolti in accese discussioni. Sarete nella condizione di “vendere il ghiaccio anche agli eschimesi”, come recita un detto popolare. Se siete appassionati di gioco, con prudenza, tentate la fortuna verso fine mese.

Leone Inizierete il mese in sordina e con poca voglia di esprimere i sentimenti. Fino al sedici farete i conti con i pianeti meno amichevoli di questo periodo. Non acutizzate le divergenze con il partner e non dategli motivi di annusare aria di “scappatelle” anche se per rendervi interessanti, sarete tentati a civettare con chiunque, con il desiderio di riderne poi insieme. Ma le vostre simpatiche “trovate” gli daranno terribilmente ai nervi. Giungeranno al pettine i nodi delle contraddizioni, che vi disturbano, ma, forti dell’esperienza, fronteggerete ogni difficoltà. Se vi mostrerete prepotenti, emergeranno intemperanze caratteriali con i familiari o i figli. Tendete lealmente la mano a chi vi avesse offeso e siate pronti a chiedere scusa a chi avete ferito. Ora, il tempo delle leggerezze dovrà essere solo un ricordo, esattamente l’ultimo capitolo, prima di una profonda trasformazione. Imprevisti e ritardi di ogni genere, appesantiranno il clima lavorativo, ma urlare servirebbe a farvi perdere voce e faccia, meglio mantenere il sangue freddo e sforzarsi di gestire ogni emergenza. Prestate attenzione a documenti e a scadenze fiscali: una svista o un ritardo vi potrebbero a corse a perdifiato per rimediare.

Vergine I pianeti favorevoli per tutto il periodo v’inclineranno ad un comportamento sbarazzino. Vivrete intensamente, ma non esagerate, mettendo a rischio il rapporto ufficiale. Sarebbe un peccato, perché avrete bisogno di equilibrio e lucidità per percorrere la strada del successo. Chi era distaccato o ostile, ora, sarà dolce e vi sommergerà di attenzioni. I pianeti si alterneranno offrendovi un periodo ricco di emozioni. Non avrete nulla, che potrà frapporsi tra voi e la realizzazione dei desideri, ribadisco nulla, se non la connaturata incertezza. Sia in coppia, sia single, vivrete circondati da un’aurea di adorazione. Lascio al vostro innato buon gusto ed al senso della misura, comprendere come sarebbe vigliacco approfittare dei sentimenti altrui. Sempre gli stessi pianeti saranno solidi alleati che in simbiosi con altri pianeti – quelli veloci – vi consentiranno ottime performance al lavoro e senza eccessivi sforzi o fatiche mieterete e raccoglierete successi e consensi, che andranno al di là delle più rosee aspettative. Questi renderanno scorrevole la vita quotidiana e vi permetteranno di entrare “nelle grazie” di personaggi influenti. Perciò non temporeggiate!

Bilancia Attenzione ora a non esagerare con le battaglie in famiglia e con chi vi circonda! Dovendo in parte frenare la vincente corsa verso il raggiungimento degli obiettivi decisi, per occuparvi degli altri, potreste sentirvi frustrati e poco desiderosi di reggere il peso delle responsabilità e vi difetterà pure la diplomazia per non cacciarvi nei guai. Chi vi ama, perciò, comincerà, a criticarvi o a guardarvi con un acceso sospetto. Sarà opportuno chiedere conforto e consiglio a quel certo amico che vi conosce da tanto tempo e che sentendosi gratificato dalla confidenza, vi aiuterà a trovare la soluzione migliore per rimettere tutto a posto. I pianeti dispettosi vi renderanno scatenati farfalloni. Attenzione, però alle fasulle emozioni: cedere alle lusinghe di chi, prima vi farà gli occhi dolci e poi sparirà come il vento, vi lascerebbe solo delusione e dolorosi sensi di colpa. Semaforo verde per i single, che vivranno eccitanti avventure, effimere, ma stimolanti. Il mese sarà all’insegna di una certa confusione al lavoro fomentata dai vostri atteggiamenti. Le soddisfazioni dipenderanno da come vi porrete in gioco.

Scorpione Il profumo dell’armonia ritrovata con chi vi ama vi seguirà ora che per i nati della seconda e terza decade giunge il compleanno. Loro saranno ancora più avvantaggiati perché per ora saranno intoccabili. Per tutti le stelle prepareranno un cammino facile e luminoso. Saranno in arrivo notizie sorprendenti, ci sarà chi convolerà a felici nozze, chi diventerà genitore o scoprirà di essere presto nonno. Gli incontri che avverranno in questo mese per qualcuno non resteranno piacevoli avventure, ma avranno le caratteristiche per divenire “il rapporto del secolo” Non ridete scatenati single, potrebbe toccare a voi incontrare gli occhi di chi vi porterà ad appendere al muro le ali della trasgressione piccante e superficiale. Del resto voi Scorpione siete più solidi e fedeli di quanto vogliate far credere e una volta trovata la persona giusta non rischiate di perderla a ogni soffio di vento. Tanto quanto avverrà nella vita privata, anche al lavoro sarete gratificati da munifiche sorprese che segneranno punti d’eccellenza per qualcuno e una bella partenza per i giovani in cerca d’occupazione.

Sagittario Sarete sulla cresta dell’onda e la vita sentimentale sarà in continuo fermento. Fortunato chi compirà gli anni ora, con le stelle che si daranno appuntamento, per accendere candeline di successo sulla torta. Si potrà riaprire una storia d’amore che sembrava naufragata in un oceano di rinfacci e sospetti, ma dovrete fare il primo passo verso la riconciliazione, anche se dovesse costarvi un atto d’umiltà. Tra le qualità del vostro segno brilla per assenza la capacità di “abbassare la cresta”, ma ora dovrete proprio farlo, ne varrà la pena! Tutto al più chiedete consiglio a qualche amico più modesto di voi, o vi costerà troppo anche questo? D’altra parte, se siete sinceri, sapete benissimo di non sopportare la solitudine e che se il partner si è allontanato, lo ha fatto con giustificati e comprensibili motivi, vi basterà ricordare le ardite “scorribande” in barba alla prudenza e alle regole del rispetto dei sentimenti. Le coppie stabili vivranno momenti di rinnovato slancio e progetteranno un breve viaggio romantico. Al lavoro sarà ora di rinnovamento e giungeranno le attese risposte per qualcuno superiori alle rosee speranze. Ma le medaglie presenteranno l’altra faccia, che sarà quella dell’impegno e della costanza.

Capricorno Che spettacolare mese per voi! Si rinsaldano i rapporti ancora traballanti o le relazioni appena nate e si prospetteranno ottime chance per chi stanco della solitudine deciderà di gettare la maschera dello scetticismo e scenderà in campo aperto. Chi volesse mettere alle strette il partner, perché faccia una scelta, si appelli alla fantasia per creare l’atmosfera atta a fargli abbassare le difese. I pianeti amici vi regaleranno grinta e coraggio per chiudere un rapporto esaurito, quindi agite senza rimpianti. D’altra parte, forse il partner vivrà gli stessi stati d’animo, o, peggio, soffrirà non comprendendo più le vostre intenzioni. Sincerità e chiarezza, per quanto dolorose, saranno le armi migliori per ritrovare fiducia. Il mese si presenterà con le carte in regola per garantirvi successi e consentirvi di procedere spediti verso nuove scalate. Però sarà opportuno adottare una linea attendista e diplomatica per non vorrete compromettere un lavoro, che potrebbe riservarvi sostanziali soddisfazioni, moderate l’impazienza, evitando di rincorrere chi per ora non sarà pronto o non avrà sufficienti rassicurazioni, per darvi una risposta.

Acquario Il penultimo mese dell’anno non sarà luminoso come quello precedente. Ma rallegratevi ormai non solo sarete alla fine dell’anno, ma alla fine del ciclo che vi ha osteggiato per due anni. Per non combinare pasticci nella vita amorosa, ora rinunciate a qualche uscita e state più vicino al partner, che ovviamente sarà felice di vedervi più tranquilli e casalinghi. Il vero per questa ragione abdicherete agli amati momenti d’indipendenza saranno causati dalla stanchezza fisica e dall’ansia che potrebbe causare disturbi di digestione e sonno. Avrete un pensiero tormentoso che vi ronzerà nella testa e una tale confusione da non riuscire a mettere a fuoco nulla. I nativi della terza decade vivranno momenti di sospetto nei confronti di un partner che ai loro occhi apparirà più misterioso del solito e si sentiranno vittime di congiure e tradimenti per lo più fasulli. Così scruteranno nel PC dell’amato bene, nelle e-mail e nel cellulare da bravi investigatori. Lo stato d’animo emotivamente agitato disturberà i rapporti di lavoro e qualcuno ve lo farà notare. Questa volta sarete poco diplomatici e senza eleganza risponderete in modo insolitamente aspro.

Pesci Il mese si aprirà molto bene. Dopo tante corse, il periodo dovrebbe costituire il fatidico “riposo del guerriero”. Naturalmente, questo non sarà un invito a rimanere immobili spettatori della vita, cosa che, del resto, non si addice a nativi curiosi e sensibili come voi, ma un suggerimento a riflettere, prima di pianificare interventi o prendere decisioni. Più calmi e ponderati avrete modo di stabilire, con il partner, regole precise e l’intelligente suddivisione dei compiti, che vi permetterà di vivere la quotidianità in modo piacevole. Dopo la metà del mese per i nativi di Febbraio potrebbero sorgere contrasti di personalità. Allora sarà opportuno evitare le solite ripicche infantili per attirare l’attenzione degli altri. Attenzione a non raccontare fantasiose bugie o accampare fumose scuse per defilarvi dalle responsabilità perché il pianeta vi smaschererà clamorosamente. Nella prima metà del periodo tutto procederà come da programma al lavoro e riuscirete a venire a capo di un imprevisto che vi preoccuperà ma che con il tempo si rivelerà l’occasione per mettere in luce le vostre capacità.