Oroscopo del mese di novembre. L’oroscopo di ADVERSUS

Oroscopo del mese di novembre 2020. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno, le previsioni del mese. Scegli il tuo segno zodiacale e leggi il tuo oroscopo del mese in collaborazione con Margherita.net.

Oroscopo NOVEMBRE

ARIETE La vostra vita ricomincerà a scorrere più liberamente. Prenderete atto di quanto attorno a voi si è modificato e tornerete a rivestire il ruolo di “punto di snodo” per diverse attività, divenendo persino un “consulente di fiducia” per colleghi e superiori, che si confronteranno con voi, sulle scelte professionali più delicate. Interessante si presenterà anche la situazione finanziaria e qualche nativo potrebbe azzeccare un intelligente investimento, che si rivelerà produttivo sul breve o medio periodo. Anche l’amore vi vedrà protagonisti: assaporerete, sino all’ultima goccia, il calice zeppo d’emozioni, che il destino inizierà a porgervi, soprattutto da fine del mese. Darete prova di spiccate capacità d’analisi delle situazioni, che coinvolgeranno la professione, cogliendone anche i lati più nascosti. Quanto basta per arrivare sulla preda prima dei concorrenti. La situazione finanziaria sarà protetta, concedetevi più gratificazioni ed investite piccole somme per tentare la fortuna. Si risveglieranno sensi e passioni ed i nativi che gioiscono di un rapporto di coppia collaudato e felice, troveranno la soddisfazione ai loro desideri all’interno delle mura domestiche.

TORO Si va a cercare castagne e funghi e di certo non vi tirerete indietro, anzi sarete schierati in prima linea per raccogliere o per essere raccolti! Vi sembrerà di vivere in stato d’ebbrezza, perché continuerete a sentirvi ricercati e compresi come piace a voi. Sarà davvero divertente vedervi muovere in mezzo gli altri con il sorriso smagliante di chi è certo o quasi di poter fare tutto quello che gli balza per il veloce cervello e ti affascinare tutti. In ogni caso, le ostilità planetarie, che avete subito, soprattutto lo scorso anno, avranno consentito ai più scafati e razionali di fare una cernita definitiva e di allontanare dalla propria vita chiunque non abbia saputo o voluto fornire prove inequivocabili di fedeltà e apprezzamento. In poche parole, la catarsi attraverso cui siete passati, vi porterà a ragionare in questi termini: “Ora, chi non mi vuole non mi merita!” Toccherà, perciò, al partner, se davvero tiene a voi, dimostrarvi, con prove concrete, i suoi sentimenti. Non concedete a nessuno la prova di riserva! Voi meritate il meglio, non potete pensare di perdere tempo con chi non saprà essere alla vostra altezza. La vita professionale sarà piuttosto altalenante.

GEMELLI Dopo un periodo glorioso, le stelle v’inviteranno ad abbassare le pretese. L’amore non vi riserverà delusioni, ma usate moderazione nel porre richieste al partner. È vero che “siete in un periodo d’oro” e avete i “sacrosanti diritti” di pretendere il meglio, ma esagerare procura danni. Le contraddizioni vi porranno in uno stato d’eccessivo timore e assumerete atteggiamenti indisponenti. Ovviamente i rimbrotti solleveranno discussioni o allontaneranno chi innocente, sarà offeso e deciso a farvela pagare cara. Si potranno prevedere, scontri in famiglia e discussioni con chi vi obbligherà a rivedere i pregiudizi. Invece di chiudervi a riccio sarà meglio trovare un compromesso. Massima cautela se avete storie parallele, la distrazione, combinata ai capricci delle stelle, rischierà di farvi trovare senza vie di fuga. Al lavoro sarete oggetto dell’attenzione di colleghi e superiori, che nella vostra disponibilità e ferrea logica vi renderanno il faro potente per aiutarli a raggiungere il successo. Chi avesse un’attività in proprio sfrutti possibilità e informazioni per battere nuovi mercati fuori dai confini. Per i giovani si moltiplicheranno le opportunità di trovare un impiego, forse temporaneo, ma che arricchirà il curriculum.

CANCRO Vi sembrerà di vivere in stato d’ebbrezza, anche se ormai da tempo siete corteggiati, vezzeggiati e ricercati. Sarà davvero una delizia vedervi muovere in mezzo gli altri con il viso aperto e gli occhi luminosi di chi ha compreso che la vita va presa per il giusto verso e che si “acchiappano più mosche con il miele che con l’aceto!” In ogni caso, le ostilità planetarie, che avete subito lo scorso periodo, avranno consentito ai più scafati e razionali di fare una cernita definitiva e di allontanare dalla propria vita chiunque non abbia saputo o voluto fornire prove inequivocabili di fedeltà ed apprezzamento. In poche parole, la trasformazione che vi riguarda vi porterà a ragionare in questi termini: “Ora, chi non mi vuole non mi merita!” Toccherà, perciò, al partner, se terrà a voi, dimostrarvi con prove chiare i suoi sentimenti. Non concedete più a nessuno la prova di riserva! Voi siete dei passionali, anche se vi mascherate da gelidi scettici. La vita professionale, invece, sarà un crescendo di successi e autentici colpi di fortuna, beh più di così proprio non potreste chiedere!

LEONE La prima settimana vi troverà un po’ più stonati e meno disponibili ad accettare i soliti vincoli, che si accompagnano alla vita di coppia. Addirittura, potreste soffrire una vera crisi di panico e avvertire forte la voglia di fuggire appena il partner, o un familiare, vi dovesse chiedere spiegazioni circa certi vostri ritardi o mancanze. Inutile affermare che questo modo di comportarvi susciterà, oltre alle più giustificate rimostranze, dubbi e sospetti, che sarà opportuno sciogliere il prima possibile. Vita molto movimentata e a tratti eccitante e stravagante per i single, che, sono invitati ad usare buon senso e la famigerata prudenza, se non vogliono lasciarci le penne, incontrando qualcuno meno onesto o sincero di loro. Stesso consiglio sarà bene adottarlo e seguirlo nella vita professionale. Sicuramente, l’aria dei vincenti vi seguirà ancora e vi pioveranno occasioni o proposte un po’ da ogni dove. Il rischio potrebbe essere quello di farsi trascinare da un eccessivo ottimismo, o addirittura da un desiderio di rivalsa, non sopito, a causa d’alcune frustrazioni, patite di recente. Sarà d’aiuto cercare di muoversi con equilibrio e non sotto la spinta di ansia o premura. Situazione economica altalenante, con picchi eccellenti e rischi di “brusche cadute”.

VERGINE Se già il mese scorso è stato promettente, quello che si apre sarà esplosivo per i meno sprovveduti e pigri tra di voi. Le stelle vi amano decisamente, amatevi e rispettatevi anche voi, spogliandovi da certe abiti mentali, che se sono comodi per evitare di esporsi, ora vi andranno troppo stretti. La vita di coppia si accenderà di nuovi spunti romantici e anche i partner più sonnolenti si risveglieranno riscaldati e sollecitati dalla vostra frizzante vitalità e seducente fantasia. Prima e meglio di altri sentirete il prossimo risveglio primaverile e getterete alle ortiche timidezza e eccessivo pudore. Così chi tra voi fosse in attesa d’incontrare la tanto cercata anima gemella non dovrà impegnarsi troppo nell’impresa, gli basterà aprire gli occhioni e sorridere seducente a chi gli capiterà a tiro. Acquisizioni e conquiste eccellenti, ovvio che sarete invitati a compiere almeno il piccolo gesto di allungare una manina, capito il messaggio? Cari afflitti e delusi single, nell’aria si respirerà qualcosa di molto diverso ed eccitante, aprite i polmoni. Grande fermento anche nella vita professionale soprattutto per chi svolge un’attività creativa o a contatto con il pubblico. Finanze in rialzo da metà mese.

BILANCIA Scorderete i dubbi che vi avevano fatto sperimentare gelosie e malinconie, sentimenti, di solito, sconosciuti. Saranno prevedibili riconciliazioni e riaperture di storie che pur incrinate avranno ancora un avvenire. Ma, se in voi avvertirete solo rancore, non sprecate energie a rincorrere chi non vi merita, la soddisfazione, che potreste prendervi, non vi ripagherà dell’amarezza patita. In famiglia, vi sentirete più compresi e, mostrando buona volontà e facilità al perdono, recupererete la fiducia di chi vi vuole davvero bene. I single o coloro che avessero chiuso un rapporto insanabile, potranno guardare al futuro con ottimismo e sperimentare nuove dolci intese. Gli astri prometteranno riscosse e sonori successi nel lavoro. Se certe porte si fossero chiuse, non rimpiangete il passato e non ostinatevi per puntiglio. Si prospetteranno occasioni di rinnovamento e di miglioramento. I giovani si mostrino determinati, così avranno più possibilità per riuscire ad ottenere il sospirato primo impiego. Sarà un mese interessante dal punto di vista finanziario, anche se sarà opportuno usare un po’ di prudenza e leggere ogni clausola prima di siglare un contratto. Dopo il 15 del mese, potrete tentare la fortuna al gioco.

SCORPIONE Sarete sulla cresta dell’onda e la vita affettiva sarà in continuo e piacevole fermento. Fortunato chi compirà gli anni durante questo mese, con le stelle che si daranno appuntamento, per accendere candele di successo sulla torta. Si potrà riaprire una storia d’amore che sembrava sfumata, ma dovrete essere voi a fare il primo passo verso la riconciliazione, anche se dovesse costarvi un atto d’umiltà. D’altra parte, se siete sinceri, sapete benissimo di non sopportare la solitudine e che se il partner si è allontanato, lo ha fatto con giustificati e comprensibili motivi, vi basterà ricordare certe “scorribande”. In ogni caso questo sarà un periodo di conquiste grazie all’entusiasmo, all’allegria ed alla generosità con cui accrescerete la vostra fama di seduttori. In ogni caso, anche una vita affettiva tanto gratificante ed impegnata non vi distoglierà dai compiti prefissi e riuscirete a dosare, una volta tanto saggiamente, i momenti del piacere e quelli del dovere. Al lavoro sarete circondati da un’aria di rinnovamento e potrebbero, finalmente, giungere le risposte che tardavano da tanto. Saranno positive, anzi, per alcuni anche superiori al previsto. Ma, come tutte le medaglie che si rispettino, presenteranno l’altra faccia, cioè quella dell’impegno e della costanza.

SAGITTARIO Il coraggio e la forza d’animo vi saranno indispensabili per arrivare a fine mese, senza ossa rotte. I pianeti, dai primi giorni, si alterneranno formando aspetti di tensione al vostro Sole. Sarà un periodo d’emozioni o d’estenuanti tensioni, dipenderà da come reagirete agli eventi. Il partner vi apparirà un po’ misterioso, forse sarà preoccupato da problemi di cui non vorrà farvi partecipi, evitate di stuzzicarlo o di elucubrare strane fantasie. Questa situazione potrebbe essere una valida prova, per capire i vostri autentici sentimenti. Sarà, però, essenziale tenere le porte aperte al dialogo, parlando di voi e dei vostri sogni o tormenti, agevolerete la sua confidenza. Qualche perplessità al lavoro, dovrete rimboccarvi le maniche ed miscelare diplomazia e astuzia, qualità, che vi saranno particolarmente utili, per affrontare gli improvvisi voltafaccia di chi inizialmente sembrava un sincero alleato, o di chi tenterà di coinvolgervi in scontri, sostenendo posizioni, diametralmente opposte alle vostre. Mantenendo sangue freddo e razionalità, invece di dissotterrare “l’ascia di guerra”, in breve tempo, otterrete una rivincita. Alla fine del periodo, avrete le idee più chiare su chi e su cosa dovrete investire, per cogliere le soddisfazioni ed i successi che meritate e rincorrete.

CAPRICORNO Il mese viaggerà a due velocità molto diverse, quindi attenzione ai testa coda. La prima quindicina del mese sarà protetta, poi comincerà il suo cammino sollevando ed esasperando la situazione che vi coinvolge. Premesso tutto ciò gli astri vi consigliano di agire come sagge formichine durante le prime due settimane, riempiendo le stive di amore, conferme, tenerezze e comprensione, armi indispensabili da mettere in campo con il partner appena il cielo si farà tempestoso. Se dovete riconciliarvi con qualcuno, amante, amico o parente che sia, fatelo in quei giorni anche se vi dovesse costare qualche tacca di orgoglio, ne varrà la pena perché poi avrete bisogno di essere circondati da un’atmosfera di complicità. Anche la vita professionale vivrà le stesse situazioni: quindi spingete durante la prima quindicina per chiudere ogni trattativa d’affari o per terminare gli impegni gravosi, poi sarà opportuno lasciare il timone del comando a chi sarà più lucido e fresco di voi. Ma, nonostante certe intemperanze astrali, riuscirete a incrementare le finanze e non è certo poco visto il periodo così strano: non vi pare?

ACQUARIO Passata la prima settimana difficile il mese comincerà a srotolarsi tra mille dolcezze, conferme e sorprese molto gradite. Se siete già in coppia vivrete il rapporto con serenità e calma, doti indispensabili per farvi affrontare in pieno accordo con il partner ogni incombenza o problema dovesse presentarsi in famiglia. Appellandovi alla vostra fervida fantasia e a quella calda affettività che fa parte del vostro DNA, riuscirete ad apportare giustificati cambiamenti nel menage e a realizzare alcuni degli importanti progetti che da tempo accarezzate e che dai primi mesi del prossimo anno si concretizzeranno senza grossi sacrifici. Potrà essere l’acquisto della sospirata casa, l’abbellimento dell’attuale, l’allargamento della famiglia. Quindi mordete ancora un po’ il freno anche al lavoro: non tutti saranno in perfetto accordo con certe vostre iniziative o sarete voi a faticare nel comunicare le vostre esigenze attuali. Portate pazienza e non alzate i toni per alcun motivo, saranno i fatti a darvi ragione!

PESCI Questo mese costituirà per voi il miglior allenamento alla pazienza. Fate tesoro dei suggerimenti degli astri e aspettate che gli avvenimenti evolvano. Questo consiglio non inviterà all’immobilismo, ma alla riflessione su ciò che desiderate e potrete esigere dagli altri. Forse, vi accorgerete di non essere in sintonia con tutti e qualcuno cederà al pessimismo di chi preferisce sentirsi sfortunato, piuttosto che affrontare un chiarimento. Il prossimo mese, per voi sarà spumeggiante d’occasioni, ma dovrete rinnovarvi! Cambiate atteggiamento, look, ciò che non sarà consono all’immagine che le stelle vorranno per voi. Sarà utile ascoltare il consiglio di un amico, che merita tutta la stima e fiducia. Non arrendetevi ai primi ostacoli incontrati o ai primi no, che riceverete, ma cercate vie alternative. Cementerete rapporti costruttivi con chi, convinto delle vostre capacità e della validità delle vostre scelte, sarà entusiasta di seguirvi in grandi progetti. Il settore finanziario e economico, invece, richiederà maggior prudenza e un passo più cauto da parte vostra. In certi casi sarà opportuno attendere le mosse altrui senza forzare i tempi.

