Oroscopo del mese di ottobre 2021. L’oroscopo di ADVERSUS

Oroscopo del mese. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno, le previsioni del mese. Scegli il tuo segno zodiacale e leggi il tuo oroscopo del mese in collaborazione con Margherita.net.

Oroscopo del mese di OTTOBRE 2021

Oroscopo del mese di ottobre 2021 Ariete Il mese si aprirà all’insegna delle contraddizioni, che toccheranno in modo particolare la vita sentimentale. Sarete troppo reattivi o prepotenti e potreste, così, vivere stati d’animo molto ambivalenti, sentendovi alternativamente e spesso senza alcuna reale motivazione, sacrificati e incompresi o, diversamente diverrete ingiustificatamente aggressivi e violenti verso chi vi muovesse critiche o sollevasse polemiche. In entrambi i casi, vivrete incertezze e potreste sentirvi poco amati. Ma, la situazione è diversa e lascio alla vostra intelligenza capirlo! La coppia ha regole che vanno rispettate, anche se appaiono penalizzanti, ma regala complicità e tenerezza, sentimenti importanti. La vita professionale sarà in primo piano, con i pianeti amici e gratificanti verso i nativi della prima decade che invieranno inviti all’intraprendenza alle orecchie di tutti. Ottime possibilità, per stringere collaborazioni interessanti, ricevere complimenti, seguiti da aumenti di stipendio. I giovani in attesa di una prima occupazione, non rinuncino ai primi dinieghi, perché presto saranno soddisfatti.

Oroscopo del mese di ottobre 2021 Toro Questo mese autunnale vi prepara un cielo e oscurato da nebbioni improvvisi! I pianeti dispettosi non vi faciliteranno l’esistenza. Noie domestiche per i nativi della prima decade, in poche parole gli unici un po’ più tranquilli, per ora, saranno i nati in maggio. La tranquillità goduta fino ad ora svanirà e starà a voi decidere se permanere sul fasullo altare della testardaggine o scendere a miti consigli. Nel primo caso rimarrete con un palmo di naso, le tonsille infiammate, per lo sforzo di urlare ad un pubblico scomparso. Scendendo a un compromesso, forse avrete le penne allisciate, ma godrete delle effusioni di chi apprezzando la buona volontà, vi metterà una mano sul capoccione per incoraggiarvi. Se, le cose andranno così per la vostra vita sentimentale o familiare, aspettatevi improvvisi tuoni e fulmini in ufficio. Spetta alla pazienza di cui siete naturalmente dotati, limitare i danni evitando scontri che vi vedrebbero con le corna rotte. Vi sembrerà che nessuno vi capisca, ma in realtà sarete voi a non riuscire ad entrare pacificamente in sintonia con gli altri.

Oroscopo del mese di ottobre 2021 Gemelli Il cielo di questo elegante ottobre sarà promettente. Non mancheranno le occasioni malandrine per riavvicinare chi, stanco di ascoltare promesse non mantenute, si fosse allontanato dalla vostra vita. Trascorrerete giornate intense, preludio a notti di passione. Unica avvertenza, data la vostra volubilità, è di non raccontare al partner favole, destinate a trasformarsi in incubi, appena cambierete opinione. Chi vi ama sarà dolce e disponibile e farete mille progetti per il futuro. Il merito sarà nella capacità di ascoltare, qualità, scomparsa, o appannata, prigionieri com’eravate dal personalismo. Dovreste aver imparato la lezioncina e capito che per pretendere rispetto, è necessario essere coerenti. La vita sarà facile per i single e, pur non potendo aspirare a storie durature, sapranno divertirsi. In famiglia, mostrerete senso di responsabilità in una scelta, che coinvolgerà tutti. Per cogliere, nel lavoro, la fortuna basterà tenere occhi e orecchi aperti. Sarete al posto giusto, al momento giusto e riceverete informazioni, che vi apriranno nuovi sbocchi. Per qualcuno sarà il momento di cambiare o di fare richieste a chi di dovere.

Oroscopo del mese di ottobre 2021 Cancro Nell’ultima settimana del mese ad appesantire la situazione ci penseranno i pianeti dispettosi. Vi sarà complesso capire i messaggi altrui o comunicare i vostri disagi. Non lasciatevi andare al fatalistico piagnisteo nascondendovi dietro una corazza elucubrando quanto siete sbagliati o incompresi. I rapporti più tesi li vivrete in coppia. Anche i più affettuosi e innamorati di loro, saranno scontrosi, impazienti e pretenziosi. Per sedare l’atmosfera, appellatevi all’intuito, una delle vostre caratteristiche peculiari e rispondete con dolce fermezza e maggior tenerezza. Durante queste settimane al lavoro vi sarà impossibile vivere in un’atmosfera rilassante o armoniosa. Potreste vedere rimesse in discussione certezze o decisioni che davate per assodate ma che richiederanno inevitabili cambiamenti che del resto anche gli astri suggeriscono da tempo. I rapporti con colleghi e superiori saranno piuttosto tesi e difficili da gestire. Non impuntatevi né ostinatevi, presto tutto tornerà sereno e trarrete molti più vantaggi del previsto.

Oroscopo del mese di ottobre 2021 Leone Questo sarà uno dei mesi meno facili degli ultimi tempi, se vi eravate “fatta la bocca” alle dolcezze e magari, avevate dimenticato che un rapporto d’amore non va dato per scontato. Ci penseranno le stelle a ricordarvi la realtà e a riportarvi giù dall’Olimpo dorato su cui eravate installati. Il partner, infatti, sarà meno disponibile a tollerare bizzarrie o a tramutarsi in tappetino per farsi pestare dai vostri piedini pieni di arroganza. E, cari ruggenti nativi, certamente dovrete cambiare atteggiamento o saranno guai. Chi vi ama desidererà maggiori conferme, quindi dovrete confortarlo, rassicurarlo e giungerete alla fine dell’anno con il carniere pieno di confortanti certezze. I più supponenti e baldanzosi, saranno travolti da uno “tsunami”, che li costringerà a tirare tristi conseguenze Alcune difficoltà vi accompagneranno nella vita professionale, dove vedrete rimesse in discussione alleanze, che pensavate inossidabili. Rimanere ancorati a desueti schemi mentali, anche se collaudati, ora con gli astri contrari, vi farebbero commettere scelte errate o fare passi troppo azzardati e fuori luogo.

Oroscopo del mese di ottobre 2021 Vergine Per sfruttare al meglio questo periodo abbandonate gli atteggiamenti rinunciatari e la caratteriale timidezza, che a volte, ingenera dubbi e sospetti in chi vi avvicina. Siate sinceri, non vi siete mai sentiti accusare di una certa superbia o di eccessivo distacco? Il partner sarà pronto a regalarvi giornate indimenticabili e notti da sogno, però, giustamente, pretenderà da voi altrettanta disponibilità e il rispetto di tutte la dolci promesse, che avete fatto. In famiglia, si sentiranno protetti dall’ottimismo con cui affronterete tutto e vi regaleranno tenere attenzioni. Occasioni emozionanti per i single impenitenti, ora, facili a lasciarsi travolgere. Qualcuno sperimenterà un’attrazione imprevista, che non riuscirà a controllare con la solita razionalità. Sarà una storia travolgente, che, gestita al meglio, diverrà amore appassionato. Così come per la vita affettiva, il mese sarà generoso nella professione, che vi riserverà grandi sorprese. Partiranno iniziative fortunate, sia con un socio, sia in autonomia. Chi ha un lavoro subordinato, sarà gratificato da un aumento di stipendio o da un passaggio di livello. Strada aperta per chi fosse alla ricerca d’ occupazione. Non peccate però di scetticismo o di eccessivo timore.

Oroscopo del mese di ottobre 2021 Bilancia Il mese che prevede il vostro compleanno sarà, se possibile, ancora più stupefacente di quello appena trascorso grazie alle stelle assolutamente e saporitamente favorevoli. Unica nota di pepe in tanto miele la subirete a metà mese quando sarà opportuno non prendere decisioni impulsive, in quei giorni, e tenere per voi i giudizi caustici e avventati. Del resto avrete sensibilità e buona volontà necessarie per fare un obiettivo esame interiore e capire se il rapporto che vi coinvolge ha le caratteristiche per durare. In questo caso prendete in mano la situazione, confessate al partner i vostri desideri e programmate il futuro. Qualora, non nutriste sufficiente fiducia, non create l’ambiguità che ferirebbe i sentimenti altrui e non fate promesse che non intenderete mantenere. Al lavoro avanti tutta se volete convincere e coinvolgere gli altri in un progetto. Chi fosse in attesa di un riconoscimento per quanto fatto con precisione e serietà, agisca senza timori e con tempismo. Una parolina, detta a chi di dovere e al momento giusto, varrà più di ore e ore di silenziosa attività e vi avvicinerà preziosi alleati. Momento fortunato per investimenti immobiliari.

Oroscopo del mese di ottobre 2021 Scorpione Preparatevi a un mese di svolte interiori profonde che per qualcuno segneranno l’inizio di una vita diversa. Saranno situazioni ottimali per cancellare nell’animo dei tenebrosi ogni sospetto o dubbio, che possano frenarvi al momento di esternare al partner la potenza dei vostri sentimenti. Basta accampare scuse o trincerarsi dietro le viscerali paure di non essere amati abbastanza, di non essere capiti a sufficienza ecc. Ovviamente tutto ciò lo tenete gelosamente nascosto dietro la solita maschera di mistero e chi vi ama, dovrebbe dotarsi di un apriscatole a prova di bomba, per riuscire a decifrare i vostri contrastanti e destabilizzanti atteggiamenti. Avrete avuto tutto il tempo del mondo per capire la sincerità di chi avete vicino, quindi, coraggio ardimentosi nativi: fate il gran passo! Grazie ai buoni transiti e nonostante qualche pianeta dispettoso, avrete la lucidità migliore iniziare un nuovo cammino professionale o gettare le fondamenta di un’attività indipendente. Per qualcuno potrebbe presentarsi l’occasione per iniziare un’interessante collaborazione, per altri, giungere la meritata e sospirata promozione.

Oroscopo del mese di ottobre 2021 Sagittario Il mese scorrerà sul velluto con le stelle favorevoli per tutto il periodo durante il quale non correrete il pericolo di annoiarvi, al contrario, una volta tanto, anche dei vivaci entusiasti come voi, potrebbero giungere alla fine con il fiato corto e la lingua a penzoloni per l’incalzare degli avvenimenti. Potrete onorarvi di essere uno dei segni più fortunati, e se vi accorgerete di esservi innamorati, giù la maschera, lasciate parlare il cuore. Le vostre parole non saranno promesse dolci da ascoltare, ma impossibili da credere, perché una volta tanto, seguite da fatti concreti. Dato, però che non tutte le ciambelle riescono con il buco, non strafate sull’onda dei successi raggiunti. Attenzione a non tenere i piedi in troppe scarpe, cari infedeli! Indiscutibilmente le storie parallele possiedono un fascino intrigante, ma prima o poi creano brutti guai “a buon intenditor poche parole bastano!” Al lavoro darete sfoggio di energie, inventiva e prontezza di riflessi e sorpasserete un concorrente più piazzato di voi. Comunque sono costretta, ancora una volta, ad invitarvi a stare molto attenti a chi darete fiducia e a non lasciarvi tentare da chi, con l’adulazione, potrebbe farvi cadere in un brutto tranello.

Oroscopo del mese di ottobre 2021 Capricorno Il mese vi riserverà due situazioni particolari poco felici. Potrà capitare che le vostre parole d’amore sussurrate al partner, cozzino contro un muro di ostilità, perché, sbaglierete i tempi, o non vi sarete scusati per gli atteggiamenti precedenti. Diversamente potreste essere voi a non recepire nei modi e tempi giusti le tenerezze di chi vi ama. In poche parole si presenterà un periodo contrastato per le coppie: siete avvertiti e mezzo salvati, starà a voi darvi una regolata! Ci sarà chi, invece, grazie a una maggior consapevolezza del proprio valore, troverà la forza di chiudere una storia che si trascinava stanca e frustrante. Continuerà invece il periodo propizio e le stelle v’inviteranno a perseguire con tenacia il cammino nel lavoro. Probabilmente, però, qualcuno dovrà rivedere i propri ambiziosi progetti e ridimensionare l’aspirazione di agire in autonomia. Dovrà chiedere la collaborazione di chi potrà supportarlo. Saranno brevi battute d’arresto, quindi non dovrete perdete il coraggio e lo slancio, che vi hanno accompagnato.

Oroscopo del mese di ottobre 2021 Acquario Questo sarà il mese della luce e della rinascita! Il fascino comunicativo, l’eleganza e l’intelligente modo di trattare gli altri, vi trasformerà nei più ricercati per feste e raduni. L’innamorato partner, sarà la spalla con cui brillare da incontrastate star. Non intendo dire che se amate nativi meno “sociali” vi troverete soli, ma che saranno più desiderosi d’intimità che di luci della ribalta. In ogni caso saprete dosarvi e non farete mancare tenerezza e passione a chi saprà stuzzicarvi! Scatenati i single gettonati più del solito, ma con scarse possibilità di stringere al momento giusto, beh tra tanti divertimenti capita di perdere “l’attimo fuggente”! Vi sarà concesso e facilitato quasi tutto, ma non giocate sporco, tanto meno tentate di prendere rivincite su chi vi ha ferito in passato. Vivace la vita professionale per chi opera nel settore informatico, energetico e degli spettacoli. Sarà possibile un ampliamento dei contatti e dei mercati, con apertura verso paesi stranieri. Non ponete limiti alla sfera d’azione. Risolverete una controversia professionale a vostro vantaggio, approfittando di una battuta d’arresto, per ripensare alla tattica migliore.

Oroscopo del mese di ottobre 2021 Pesci Sarà difficile la comunicazione con gli altri. Cari miei sarà ora di crescere! L’invito è quello di abbandonare gli atteggiamenti infantili e la caratteriale ambiguità, che spesso, ingenera dubbi e sospetti. Siate sinceri, non vi siete mai sentiti accusare di discontinuità e doppiezza? Il partner sarà pronto a regalarvi giornate indimenticabili e notti da sogno, ma pretenderà altrettanta disponibilità e rispetto delle promesse. Ovviamente, se la storia d’amore fosse giunta a un punto morto e vi accorgeste che si è spenta ogni emozione è probabile che chiudiate senza grazia la porta. In ogni caso riflettete e consigliatevi con gli amici che in passato hanno dimostrato di meritare fiducia. Il lavoro… che abbiate un’attività dipendente o indipendente, non importa, per qualcuno ora sarà da ricordare per il successo. Potrebbe essere il momento per nuove iniziative commerciali o acquisti di una certa rilevanza, l’essenziale è tenere sempre il cervello ben collegato.