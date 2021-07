Oroscopo del mese di agosto 2021. L’oroscopo di ADVERSUS

L’oroscopo di ADVERSUS

Oroscopo del mese. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno, le previsioni del mese. Scegli il tuo segno zodiacale e leggi il tuo oroscopo del mese in collaborazione con Margherita.net.

Oroscopo del mese di AGOSTO 2021

Ariete E finalmente è arrivato il mese delle vacanze, della libertà e della spensieratezza e certamente visti i mesi pesanti che avete subito, voi più di altri segni avete proprio bisogno di distrarvi e ricaricarvi. Forse però quest’anno non sarete pimpanti o trasgressivi come al solito e i transiti antipatici di alcuni pianeti dispettosi potrebbero sollevare discussioni in famiglia. Nulla di assolutamente grave, state tranquilli perché avrete appoggi importanti intorno a Ferragosto. Non sarà tanto importante dove avrete deciso di trascorrere le vacanze e nemmeno con chi le trascorrerete, perché la verve, la giocosità e lo spirito d’avventura che vi sono connaturali attireranno simpatie ovunque. Solo chi vi ama e vi conosce da tempo capirà che il tono con cui affronterete feste e giochi vari, sarà un po’ più basso rispetto al vostro stile. Di certo non se ne lamenterà tutt’altro ne sarà piacevolmente colpito scoprendo in voi maggior maturità e buon senso. Ovviamente l’esperienza vissuta nei primi mesi dell’anno ha lasciato il suo segno rendendovi più saggi e ragionevoli. Se sarete al lavoro renderete al massimo.

Toro E’ giunto il mese delle agognate vacanze estive. Il clima caldo del periodo riaccenderà la vostra appassionata voglia di vivere l’amore e sobillati dai pianeti più dispettosi faticherete a resistere alle tentazioni quindi il partner farà bene a marcarvi stretto. Divertirsi, scherzare e flirtare è un sacrosanto diritto in estate, ma con le stelle che vi tengono d’occhio sarà opportuno usare la prudenza. Inoltre potreste correre il rischio di vedere l’amato partner prendersi certe libertà e farvi divorare dalla gelosia. Si potrebbero creare problemi con famigliari impiccioni, preoccupazione per i figli o problemi con l’abitazione. Saranno problemi di non grave entità, ma andranno affrontati senza esitazioni, anche se doveste trovarvi davanti alla necessità di chiudere con fermezza la bocca a chi vuole intromettersi nella vostra vita di coppia. Anche sotto le stelle cadenti di San Lorenzo ci saranno pochi momenti romantici. Appellatevi alla furbizia e sforzatevi di misurare le parole soprattutto con chi vi muoverà delle critiche.

Gemelli Il mese delle vacanze estive vedrà sulla vostra testolina un cielo astrale interessante, ma da gestire con un pizzico di prudenza. Lo inizierete bene e partirete in quarta convinti di potervi permettere ogni scorribanda o trasgressione possibile infischiandovi delle occhiatacce del partner. E mal ve ne incorrerà. Potrebbero invertirsi le parti ed essere voi a rincorrere un partner corteggiato e in vena di rendervi pan per focaccia. In ogni caso saranno scaramucce di breve durata e di poco conto, in fondo un pizzico di sana gelosia aiuta a rafforzare il piacere di ritrovarsi poi più appassionati e complici del solito. Certo non vi mancheranno le paroline giuste e l’inventiva per sistemare tutto. Spiritosi, giocherelloni anche più del solito di giorno, la notte vi trasformerete in fantasiosi suini alla ricerca di peccaminosi peccati. Chi sarà costretto a lavorare moderi l’impazienza e soprattutto non invidi i vacanzieri perché riuscirete a sorpassare comunque qualunque antagonista o concorrente.

Cancro Grazie agli splendidi transiti dei pianeti verso il vostro sole certo non vi troverete a combattere con le noiose incombenze quotidiane. Beati voi che senza fatica troverete più di un’anima pia che vi sposterà la sedia sdraio per non farvi scottare dal sole nelle ore più calde, vi spalmerà la crema sulle spalle, vi porterà un bel thè ghiacciato, vi coccolerà anche se non lo meriterete!!!! Sarà il mese delle riconciliazioni con parenti e amici. Le stelle di San Lorenzo, vi troveranno con la mano tra quelle del partner a formulare desideri, che si realizzeranno presto. Troppe e succulente saranno le occasioni per mettervi in mostra e per sperimentare le vostre capacità di sedurre le prede più ambite. Contemporaneamente, però, come “legge del contrappasso”, sarete voi a intravedere ipotetici rivali o machiavelliche trame, alla minima distrazione del partner. Quanto movimentata sarà la vita affettiva, non di meno sarà quella professionale per chi trascorrerà il mese in città. Vi presenterete in ufficio con un caldo sorriso e la voglia di ricreare l’armonia con chi collabora con voi. Inoltre potrete avere nuovi approcci o contatti con clienti o personaggi influenti che potranno aprirvi nuove strade d’intervento.

Leone Decisamente il solleone di agosto vi ama e vi corteggia, com’è giusto, direte voi figli dell’astro luminoso e incontrastati re della savana! Sarete inesauribili, pieni di curiosità e voglia di esplorare nuovi divertimenti, che vi faranno scordare i contrattempi passati. La vostra compagnia si rivelerà quanto mai ricercata, per gite, viaggi, scampagnate, feste o notti speciali. Beh non vi mancheranno le occasioni per brillare da incontrastate star! Attenzione però alla fatidica notte di San Lorenzo. Probabilmente avevate immaginato una notte romantica con il partner, soli soletti a formulare desideri, ma a causa di un parente impiccione o un contrattempo, dovrete rimandare! Se non sarete tra i fortunati, che potranno dedicare la maggior parte del periodo al relax e alle vacanze, non disperate. Gli astri vi aiuteranno a rimanere sulla cresta dell’onda, ricompensandovi con soddisfazioni e progressi, non solamente dal punto di vista economico. Malgrado gli impegni vi concederete belle serate per coltivare quelle conoscenze importanti, cui saranno legati gli affari e i progetti del prossimo futuro.

Vergine Finalmente è arrivato il mese delle ferie, del riposo e del divertimento e molti di voi partiranno per le vacanze. Vivrete gran parte del periodo sull’onda dei momenti esaltanti, che avrete conosciuto già durante le settimane precedenti. Lasciate tranquillamente al partner la guida del rapporto e seguitelo in tutte le proposte che s’inventerà. Sarà meraviglioso e non mancheranno malandrine occasioni per condividere momenti incantati, durante i quali sarete liberi di fare progetti a due. L’aria estiva vi vedrà uscire allo scoperto, pronti, costi quello che costi, a fare tutto per conquistare chi occuperà i vostri pensieri e vi farà accelerare gli ormoni. Se si riaffaccerà una persona del passato, non chiudete la porta, ma non gettatevi, neanche, a capofitto in una storia, che forse non avrà nulla da darvi. Ora potrete dare una svolta alla vostra attività. Fate ordine sulla scrivania e nei cassetti scoprirete appunti interessanti, per un progetto da proporre alla ripresa dell’attività. Il mese sarà proficuo, per chi ha un’attività commerciale, per cercare contatti, sperimentare ampliamenti o modifiche dell’ambiente. Così, attirerete nuovi clienti e chi lo desidererà, potrà gettare basi per future alleanze.

Bilancia Se vi manterrete in equilibrio e non cederete a ingiustificati cambi di prospettiva, vivrete un mese costellato da gioie. La stagione delle vacanze e del divertimento vi vedrà sintonizzati su un’onda di vivacità. Chi vi ama apprezzerà l’attenzione, con cui ne asseconderete i desideri e soddisferete le richieste e avrete vicino un partner pronto a concedervi slanci appassionati. Facendolo sentire protetto riceverete la gratuità del suo amore. Libera da preoccupazioni la vita sentimentale dei giovani, che organizzeranno una vacanza per conoscere meglio un amore, entrato di recente nella loro vita. Ovunque siate in ferie oppure nelle città a lavorare, organizzate qualcosa per la magica notte del dieci. Forse non vedrete cadere le stelle ma saranno garantite ore appassionate che risveglieranno i desideri più hard vicino a chi vorrà condividerli con entusiasmo e fantasia. I “sacrificati” al lavoro potranno produrre più del previsto avvantaggiati anche dallo scarso traffico delle strade e avranno il tempo di girare per internet scoprendo notizie e informazioni preziosissime per incrementare le entrate economiche.

Scorpione Vi affaccerete al mese delle vacanze con la sicurezza di chi è sopravvissuto a scontri che avrebbero fiaccato nativi meno tosti. Nonostante l’alternarsi antipatico degli astri veloci la vita amorosa scorrerà tra tenerezze e coccole appassionate come il periodo agevola. Applausi al partner che ha sopportato le vostre altalene emotive sopravvivendo al fuoco della vostra imprevedibile aggressività, per non parlare della furiosa gelosia e possessività. Siete consapevoli di dover recuperare terreno e i pianeti amici vi daranno una mano per ritornare in cima alla hit parade dei più seduttivi del periodo. Chi vi ama però potrà dormire sereno, perché avrete poca voglia di fare i birichini. Ciò che gli astri promettono per la vita sentimentale, sarà speculare alle soddisfazioni che vi attenderanno al lavoro. Grazie all’aiuto dei pianeti amici, chiuderete il ciclo controverso che vi ha impegnato duramente nei mesi precedenti. Quindi chi avesse terminato o rimandato le vacanze, vivrà in un’atmosfera di ritrovata armonia e complicità con colleghi, collaboratori o superiori. Attenzione però nel sottoscrivere nuovi contratti.

Sagittario Fino Ferragosto sarete beatificati dagli astri che vi regaleranno un mese eccitante. Come non bastasse durante le notti delle “stelle cadenti” molti, magari proprio chi aveva deciso di vivere libero, si troveranno innamorati a fare richieste e promesse impegnative al partner ! La cosa più divertente è che ora le vostre non saranno “promesse da marinaio”. L’unico antagonista in questo fantastico mese sarà un pianeta dispettoso che non vi vuole aiutare. Di colpo vi sembrerà di muovervi sulle sabbie mobili, potreste immaginare tradimenti del partner e per fomentare il pensiero negativo, basterà una risata in più o una sua disattenzione. In altri momenti sarete voi ad essere bersagliati da domande accusatorie, senza base reale. Chi rimarrà in città impegnato al lavoro, non avrà una vita noiosa, dovendo barcamenarsi tra impicci e contrattempi insidiosi. Protetto però dalle stelle riuscirà a portare a termine tutto nel modo più sbrigativo e intelligente, e si potrà congratulare con se stesso e premiandosi troverà il giusto tempo per divertimento e svago.

Capricorno Anche i più tosti scettici pessimisti, ora intravedono rosei orizzonti con il passare dei giorni. Giornate divertenti e la notte vi attenderà un voglioso partner, pronto a bere con voi dal “calice del piacere” sino all’ultima goccia. I single non avranno nessuna remora nell’indossare l’abito del “conquistatore” o della “seduttrice” e nello sfoderare tutte le armi di fascino lecite o no. I più romantici, il 10 agosto, saranno mano nella mano, con l’ultima preda, ad attendere le stelle cadenti, sussurrando mielose paroline, forse non del tutto sincere ma adatte all’occasione. Se non sarete tra i vacanzieri, non disperate. Gli astri v’installeranno sulla cresta dell’onda, ricompensandovi generosamente. Nonostante gli impegni, avrete tempo e modo di concedervi roventi serate per coltivare conoscenze, cui saranno legati futuri progetti, ma la stanchezza per quanto prodotto e il desiderio di svagarvi, vi faranno opteranno per il “pensiamoci a Settembre”. Sarà opportuno però, mettere per iscritto i preliminari degli accordi per ciò che farete decollare al rientro dalle vacanze.

Acquario Nonostante, la situazione affettiva sia appagante, non vi sentirete soddisfatti, né di voi stessi, né di quanto avrete costruito o in animo di programmare con il partner. L’aspetto più sconcertante sarà che nemmeno voi, saprete capire cosa vi turberà. Questo, però, non v’impedirà di scaricare inquietudini e stress su quanti vi circondano, con il risultato inevitabile di esasperare anche il partner più paziente ed innamorato. I transiti dei pianeti dispettosi non saranno i migliori compagni di viaggio per chi sarà in vacanza, però, ammettete di essere eternamente insoddisfatti? E il partner e i suoi desideri li avete scordati o pensate d’infischiarvene? Attenzione l’estate è ricca di tentazioni, vi converrà trovare un compromesso, tra il vostro stato d’animo irrequieto e le esigenze di coerenza, che richiederà la relazione sentimentale che vi coinvolge. Per evitare di incrinare i rapporti di lavoro, appellatevi alla caratteriale diplomazia e non scendete nell’arena alla minima provocazione. Certamente dovrete affrontare ostacoli imprevisti e impegnarvi con tutte le forze per proseguire sulla strada intrapresa, ma per ora andrà così!

Pesci Come ogni anno il caldo mese estivo delle vacanze si carica d’attesa, di speranze e sogni di gloria! Come tutti, attenderete il periodo con giocosa ansia e i regali che il periodo vi concederà saranno o supereranno addirittura le vostre aspettative. I pianeti amici saranno schierati con voi. Fascino, seduzione e conferme in amore con possibilità di vivere appassionate avventure per i single, che in ogni caso faranno bene a non illudersi troppo sulla possibilità che la passione possa tramutarsi in qualcosa di serio al rientro nella quotidianità cittadina. Certo siete maestri di seduzione e i vostri modi sinuosi incantano tutti, ma, ammettetelo a volte vi perdete in sogni di gloria che non possono tramutarsi in realtà. Ora potreste scambiare un banale corteggiamento per qualcosa d’impegnativo. Quindi, occhi ben aperti e testa sulle spalle e soprattutto concedete al partner gli stessi spazi di “giochi e divertimento”, che desiderate per voi. Chi ha programmato le ferie in periodi diversi e sarà impegnato al lavoro, avrà vita facile. Il vostro astro guida vi aiuterà a instaurare i migliori rapporti con colleghi o superiori facilitando la stesura di nuovi progetti.