Oroscopo del mese di giugno 2021. L’oroscopo di ADVERSUS

Oroscopo del mese di ADVERSUS

Oroscopo del mese di giugno 2021. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno, le previsioni del mese. Scegli il tuo segno zodiacale e leggi il tuo oroscopo del mese in collaborazione con Margherita.net.

Oroscopo del mese di GIUGNO 2021

Ariete Qualcuno o qualcosa renderà rovente l’atmosfera famigliare sollevando polemiche e ritorsioni. In poche parole vi attende ancora un periodo degni di cuori di leone e nervi d’acciaio. Per fortuna e per incoraggiarvi vi comunico che questi saranno gli ultimi problemi in vista, perché dal mese prossimo entrerete in un trend positivo che vi accompagnerà per un anno intero. Abdicate quindi almeno ora al vostro focoso carattere che vi porta a combattere per ottenere subito ciò che volete. Ancora è il momento della ponderatezza e della lentezza che tanto odiate ma che ora vi protegge dai passi falsi pure in amore. A volte potreste sentire il desiderio impellente di sbattere la porta in faccia ad un partner che secondo voi non rispetta i vostri desideri. Proprio in quei momenti sarà utile respirare 10 volte e ripensarci. Naturalmente il vostro malessere psicologico si riverserà pure al lavoro facendovi inimicare un po’ da tutti.

Toro Continua il periodo roseo per parecchi di voi soprattutto nel rapporto sentimentale ovviamente se manterrete le promesse fatte e lascerete parlare il vostro cuore affettuoso e passionale. Il partner confortato e sicuro di voi farà di tutto per farvi sentire importanti ed amati. Certo parte del merito è anche degli astri favorevoli. A proposito, però carissimi terranei nativi, vi devo avvertire che il mese prossimo potrebbero iniziare fastidiose noie per voi. Quindi sfruttate questo delizioso mese per cementare il rapporto con chi vi ama e in famiglia. Avrete bisogno di solide alleanze e della massima complicità soprattutto al momento di prendere decisioni che interesseranno le persone più vicine. Anche se siete noti per essere personaggi solidi e molto testardi ora mostrerete maggior gentilezza e duttilità a tutto vostro vantaggio. Lo stesso atteggiamento andrà adottato nei rapporti con collaboratori e colleghi che sapranno esservi utili per portare a termine un compito delicato. Eccellente ripresa psicofisica, ma fate più movimento in vista della prova costume.

Gemelli Sarete sulla cresta dell’onda e la vita affettiva sarà in continuo e piacevole fermento. Fortunato chi di voi compirà gli anni in questo mese, con le stelle che si daranno appuntamento, per accendere candele di successo sulla torta. Chi vi ama apprezzerà l’attenzione, con cui vi occuperete degli aspetti del quotidiano, sobbarcandovi, una volta tanto, la maggior parte delle incombenze, comprese quelle che vi davano più noia, pur di avere vicino un compagno pronto a concedervi morbide attenzioni e slanci calorosi. Si potrà riaprire una storia d’amore, ma dovrete fare il primo passo, anche se dovesse costarvi un atto d’umiltà. D’altra parte, sapete di non riuscire a rimanere soli a lungo, e che se il partner si era allontanato aveva giustificati e comprensibili motivi. Ma, la vita affettiva non vi distoglierà dai compiti prefissi e riuscirete a dosare saggiamente, amore e lavoro. Qualunque sia l’attività professionale, si muoverà un’aria di rinnovamento e giungeranno le risposte, che vi tenevano in ansia. Saranno positive, o meglio del previsto. Come le medaglie che si rispettino, presenteranno l’altra faccia, che sarà quella dell’impegno e della serietà richieste a chi andrà a rivestire un ruolo gratificante e di responsabilità.

Cancro Durante questo particolare mese che per qualcuno segna quello del compleanno, potrete prendere importanti decisioni. Chi tra voi, vivesse un rapporto insoddisfacente, trascinato per paura della solitudine, troverà il coraggio di dare un taglio. E, se è così gli astri consigliano di operare da subito. Però continuerà il periodo di incomprensioni che renderà difficile capire o farsi comprendere. In famiglia, qualcuno vi muoverà critiche, per altro giustificate e vi metterà davanti al peso di vostre scelte, fatte superficialmente. Ancoratevi alla saggezza suggerita dai pianeti amici e supererete ogni difficoltà, sanando le controversie. I single vivranno stuzzicanti avventure, ma non scambino una calda passione per l’amore della vita. In particolare, stiano attenti i nativi di Giugno che nel desiderio di conferme personali potrebbero cadere nella rete tesa loro da partner assai poco raccomandabili. Al lavoro sarà vietato lamentarsi, concedersi alla pigrizia o lasciarsi andare, come spesso fate, al fatalismo. Saranno facilitati i contatti commerciali che vi regaleranno eccezionali occasioni per incrementare le entrate economiche.

Leone Si consolideranno i rapporti ben impostati e qualcuno accarezzerà il sogno di allargare la famiglia. I giovani sapranno selezionare con intelligenza le amicizie e fra mille tentazioni, si lanceranno con passo felino su una preda appagante. Per qualcuno, potrebbe essere il momento di chiudere la porta sul naso di chi, avesse scambiato la vostra disponibilità, per ingenuità. I sensi di colpa non aiutano a crescere, ma sono fardelli, che bloccano l’evoluzione e lo sapete bene! Inoltre non vorrete perdonare il reato di lesa maestà, vero? Certamente no! Una cosa è essere comprensivi e pronti al perdono, un’altra è farsi prendere per il naso e l’orgoglio, no meglio, la dignità non ve lo permetterebbe! Siete decisamente in pole position per mostrare a tutti le vostre capacità organizzative e l’energia che saprete mettere in campo al momento giusto. Anche chi criticava le vostre arroganze o prepotenze, ora vi stringerà la mano e si schiererà dalla vostra parte per inseguire orizzonti di successo. Siate disponibili però ad appoggiare o supportare collaboratori e colleghi, saranno vostri validi alleati nei momenti critici.

Vergine Scrollatevi dalle spalle, da mente e dal cuore le residue paure o quello scetticismo che v’ impedisce di affrontare con convinzione il presente e il futuro. Tutto attorno a voi parla di rinnovamento, quindi non esitate a tagliare i rami secchi che v’impediscono di vivere serenamente. Potrà trattarsi di una relazione sfibrata, di una falsa amicizia o di un lavoro insoddisfacente, non importa, essenziale sarà prendere una decisioni. Per gran parte del mese sarete tra i nativi più fortunati dello Zodiaco, ma dovrete muovervi con ottimismo e grinta, senza perdere di vista nessuno degli obiettivi che v’interessano. Nessuno potrà fermarvi! Momento ideale per iniziare una fortunata convivenza. La professione vi vuole promotori di brillanti iniziative. Agite con fiducia e pigiate sull’acceleratore fino a metà mese, poi tirate i remi in barca e aspettate che i semi gettati diano frutti. Chi fosse insoddisfatto dell’attuale occupazione, si dia da fare inviando curricula o sollecitando interviste, il futuro vi sorride.

Bilancia I pianeti più o meno amici promettono non solo eccitanti avventure, ma mille possibilità per rapporti affettivi seri. I pianeti amici inoltre esalteranno la vostra naturale diplomazia, donandovi un fiuto invidiabile, doti che gestite con intelligenza, vi porteranno a prendere solo le migliori decisioni. Ora dietro il vostro accattivante sorriso nasconderete una determinazione d’acciaio che farà crollare anche i vostri più ostinati contendenti e sanerete quelle controversie famigliari che rischiavano di trasformarsi in un terremoto doloroso. I seducenti single, non faticheranno a sedurre qualcuno conosciuto per caso in chat e incontrato forse solo per curiosità e gioco. Al massimo, avranno il peso e “l’imbarazzo”, si fa per dire, di scegliere a chi concedere tempo e le loro innumerevoli grazie. Nella professione fin dai primi giorni e dopo aver rivisto gli aspetti di un progetto, sarete pronti ad affrontare il giudizio di chi dovrà supportarvi, affiancarvi o sostenervi finanziariamente. Il mese sarà propizio per ottenere: prestiti, leasing o finanziamenti atti per allargare il giro degli affari o iniziare un’attività nuova.

Scorpione Qualche pianeta dispettoso potrebbe rendere i nativi della terza decade troppo ermetici e indisponibili al dialogo, mentre verrà impedito un po’ a tutti di lasciarsi andare senza timore ai sentimenti. I rapporti in crisi o trascinati per pigrizia, ora presenteranno il conto, quindi chi si troverà in questa situazione si prepari ad affrontare una scelta limpida. Nella maggior parte dei casi, non si tratterà di “chiudere la porta”, ma di fare chiarezza con il partner, gettando acqua sui “fuocherelli” accesi da troppi silenzi. In famiglia sarà possibile che vi troviate di fronte a problemi, che pensavate superati, ma se vi manterrete equilibrati e dimostrerete il vostro affetto, le divergenze rientreranno senza difficoltà. Mantenete la calma al lavoro e se proprio non potrete resistere alla sfida di cimentarvi in nuovi progetti, fatelo solo dopo aver valutato con chiarezza le vostre potenzialità finanziarie. Apritevi a nuove conoscenze e contatti strategici, ma attenzione a non tagliare i ponti con chi vi ha dato varie prove di affidabilità e ora non è d’accordo con voi. Centellinate le forze e non sparate colpi prima di essere sicuri di avere sotto mira l’obiettivo che da centrare.

Sagittario Sarà stimolata la vostra mai sopita voglia di vivere intense emozioni fuori da banali schemi. Avvertirete una forte insofferenza verso legami soffocanti, persone eccessivamente prive di fantasia o troppo pigre per i vostri gusti. Se appartenete alla schiera dei single, attenti a non regalare il cuore a chi non vi fornirà prove di meritarlo. In coppia non sollevate sospetti nel partner, ora, non in vena di perdonare. Capiterà che, chi per non affrontare situazioni spinose, si accontentava di un rapporto insoddisfacente, dica “basta”! Stupirete chi, aveva sottovalutato la vostra capacità di fuga. Voi Centauri siete noti per l’ottimismo, l’allegria e la generosità nello scusare molto, forse perché sapete di avere altrettanto da farvi perdonare, ah, ah! Ma quando decidete che è finita, non lasciate che la polvere degli zoccoli! La vita professionale viaggerà a ritmi frenetici e sarete sommersi da incarichi o stressanti oneri da cui non potrete esimervi. Indispensabile appellarsi a laboriosità, fantasia e abilità nel trovare l’aiuto di colleghi o collaboratori affidabili. Evitate di siglare contratti, senza esservi fatti coadiuvare da un esperto. Prospettive per chi cerca lavoro.

Capricorno Questo mese che segnerà l’inizio della calda estate, vi troverà particolarmente teneri come cuccioli. Vi va riconosciuto che pur appartenendo a un segno ostinato, quando comprendete di essere su una strada sbagliata, sapete cambiare atteggiamento. Chi vi ama si vedrà soddisfatto oggetto di simpatiche e originali inventive. Ora più che mai desidererete complicità dentro e fuori dal letto, e il partner sentendosi compreso e protetto, vi ricambierà con altrettanto ardore. Libera da preoccupazioni sarà la vita amorosa dei giovani, che organizzeranno un viaggio per conquistare una persona conosciuta da poco ma che sembrerà avere le qualità migliori per garantire la nascita di un amore. Forse, non sarà “l’incontro del destino”, ma rappresenterà qualcosa coinvolgente, che ridarà colore e sapore alla vita, avrete la capacità di “trasformare in oro, ciò che passerà tra le vostre mani”! Fuor di metafora, vi attenderanno affari e trattative, che arricchiranno il prestigio professionale, che vi siete costruiti e aumenteranno i guadagni. Un avvertimento giungerà però ai nativi di Gennaio, con un invito alla cautela nell’abbracciare progetti di là della loro forza finanziaria.

Acquario Nonostante tutto e tutti, sarete in forma per l’arrivo dell’estate, vogliosi di assaporare le trasgressioni della stagione. Lasciatevi ispirare dalla fantasia, accenderete di desiderio anche i partner più “tiepidi”, che, ultimamente vi riservavano scarsa attenzione o apparivano distratti e nervosi. Se chi vi ama si mostrerà insensibile alle avances, non vi farete scrupolo a guardarvi attorno, tanto più che sarete circondati da adoranti corteggiatori. Se non avete incontrato l’anima gemella o se avete interrotto una storia nei mesi scorsi, mantenetevi ottimisti ed aperti alle opportunità. Buone possibilità di stringere interessanti amicizie durante un viaggio vacanziero o uno spostamento di lavoro. Ora abbandonate la pigrizia e accettate anche gli inviti dell’ultimo momento o quelli che non vi attirano: una sorpresa vi attende. Al lavoro non vi saranno richieste fatiche particolari, perché le situazioni procederanno in autonomia a conferma della bontà delle scelte e delle strategie adottate in precedenza. Buoni affari e aumento della clientela per chi ha un’attività commerciale. Godetevi la gloria e non cambiate i programmi, se avrete stabilito un primo periodo di ferie ora, terrete d’occhio quanto v’interessa.

Pesci I pianeti amici, alleati per quasi tutto il periodo riscalderanno il cuore delle coppie datate, che potranno rafforzare il legame, grazie ad un periodo tranquillo e le “frecce infuocate” del mese scorso lasceranno indenne il sentimento che li unisce. Le stelle vi sproneranno a capire cosa va cambiato nei rapporti famigliari. Alcuni potrebbero vivere una crisi da affrontare con razionalità e sincerità. Il consiglio è di non chiudersi in ristrette esigenze, ma di aprirsi al dialogo, rispettando le esigenze altrui. Si risvegleranno emozioni sconosciute e il desiderio di rinnovare le basi su cui poggia la convivenza, ma dovrete dare agli altri il tempo per sintonizzarsi su nuove frequenze. Le tentazioni dell’estate se, per chi è single, saranno il sapore delle serate, per chi ha una relazione ufficiale, saranno la giusta miscela di passionalità e comprensione. Appassionante la vita professionale, per chi opera nel commercio, informatica e viaggi. Può essere il momento migliore per pensare a investimenti finanziari o per acquistare la sognata casa, sia questa la prima o la seconda. Facilità nell’ottenere mutui e prestiti. I giovani troveranno un’occupazione che gestita con giudizio, li farà traghettare verso un lavoro.

Scegli il tuo segno

Oroscopo Pesci

Oroscopo Acquario

Oroscopo Capricorno

Oroscopo Sagittario

Oroscopo Scorpione

Oroscopo Bilancia

Oroscopo Vergine

Oroscopo Leone

Oroscopo Cancro

Oroscopo Gemelli

Oroscopo Toro