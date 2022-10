Oroscopo di novembre 2022. L’oroscopo del mese

Oroscopo del mese

Oroscopo del mese di novembre 2022. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e…

Ariete

Avanti tutta anche durante il mese delle nebbie! Fantastica soprattutto la prima quindicina del mese. Superlativa vita affettiva ma attenzione, ci saranno alcuni nuvolosi neri all’orizzonte. Questo certo non significa che dovete aspettarvi catastrofi irreparabili, è solo un consiglio di usare maggior dolcezza, comprensione e buon senso. E’ possibile che in questo periodo ci sia più bisogno di rassicurazione e tenerezza, la stessa, cari miei che avete ricevuto voi nei vostri momenti più cupi, quindi mostratevi generosi e di certo non vi pentirete! La prima parte del mese sarà assai movimentata anche al lavoro e gli eventi incalzeranno a velocità supersonica, poi sarà possibile un piccolo rallentamento accompagnato anche da una vostra maggiore stanchezza. Non temete è una fase transitoria, ma l’energia sarà in calando inevitabile! Se vi sarà possibile, rimandate ad altra data gli impegni più gravosi e siate cauti con il denaro!

Toro

Il mese delle nebbie si presenterà con due velocità diverse. Bene nella prima quindicina, mentre nella seconda parte del mese si riaccenderanno discussioni e contrasti. Fortunatamente però la vita lavorativa vivrà nuovi entusiasmanti momenti e per qualcuno addirittura si presenteranno possibilità di miglioramento ed espansione. Ovviamente questo vi porterà ad essere più concilianti e pazienti anche nella vita di coppia. Certamente, come già detto, la seconda parte del mese non sarà proprio tranquilla in amore. Soprattutto delicati saranno i rapporti con i nati dell’Acquario, ora troppo nervosi per assecondare le vostre richieste di presenza fattiva. Tensioni esplosive e gelosia ad altissima tensione con Scorpione e Cancro che vi vorranno vicini a trecento sessanta gradi fosse per scaricare sulle vostre spalle le tensione che vivranno al lavoro. Preparatevi quindi a vivere ore impegnative e a dover ricoprire più ruoli diversi, certo sarà stancante, ma se li amate sapete che vi ripagheranno!

Gemelli

I pianeti renderanno elettrica l’atmosfera attorno a voi. Sarete presuntuosamente convinti di possedere il dono del “verbo” e con aggressività, v’imporrete in ogni circostanza, sollevando le ire altrui. Dopo i primi giorni vi sentirete un po’ più stonati e ancor meno disponibili ad accettare i soliti vincoli, che si accompagnano alla vita di famigliare. Ovvio che la tranquillità di coppia ne risentirà, soprattutto se pretenderete d’essere assecondati. Con certi transiti non sarete privi di fascino, ma tanto magnetici, d’attirare tutti come falene attratte dalla luce. L’altra faccia della medaglia sarà la contraddizione, che vi spingerà, una volta conquistata una preda, ad accorgervi che non era ciò che desideravate. Un po’ complicata la vita al lavoro se vorrete intestardirvi su una presa di posizione, troppo indipendente perché sia accettata da tutti. Per operare scelte radicali, attendete quando il pianeta tornerà amico. Allora, cadranno le resistenze di chi tardava a concedervi fiducia. Rispettate le scadenze. Il consiglio delle stelle è di muoversi su terreni collaudati e di non strafare!

Cancro

Generalmente questo mese ispira in tutti un po’ di malinconia o noia, a causa delle piogge o delle nebbie tipiche della stagione, invece, voi ora splenderete più luminosi e caldi del sole di Luglio. Sarete animati da un’energia prepotente e anche i più timorosi o i timidi molleranno gli ormeggi. Affronterete con decisione ogni situazione e non faticherete ad ottenere spiegazioni o chiarimenti da chi amate. Così deciderete che svolta dare al rapporto. Vi sarà concesso quasi tutto, ma non giocate sporco, tanto meno cedete alla tentazione di vendicarvi di chi vi ha ferito. Anche questo penultimo mese dell’anno sarà per voi il periodo di conferme, durante il quale potrete costruire eccellenti basi per il futuro. Al lavoro, allargando l’orizzonte, vi sarà facile trovare soluzioni vincenti. Senza promettere più di quanto potrete mantenere, mettete in luce le vostre qualità, facendovi apprezzare da un giudice imparziale, interessato al vostro tipo d’attività e di competenze. Fidatevi, inoltre del vostro intuito e giungerete, prima degli altri, al traguardo. Con un piccolo rischio potrete fare un balzo in avanti, che vi porterà vicinissimi al traguardo che v’interessa.

Leone

Dopo le grandi e vincenti corse degli ultimi mesi, ora cari felini dovete scalare necessariamente le marce e stare un po’ alla finestra. Passati infatti i primi dieci giorni ancora favorevoli, poi gli astri iniziano a formare aspetti fastidiosi. Attenzione non succede nulla di drammatico o sconvolgente, ma che vi piaccia o no ora dovete assolutamente rinunciare a certi svaghi eccessivi, abbassare le pretese di riscossa e limitarvi a coltivare con saggezza e buon senso l’orticello che avete intelligentemente creato. Si prospetta un periodo delicato soprattutto per i rapporti famigliari con i figli se ne avete o con i genitori. E’ inutile e controproducente, soprattutto sotto gli effetti di questi transiti, arroccarsi su posizioni prepotenti e supponenti, il consiglio è quindi di cercare il dialogo sincero che porti a una mediazione intelligente. Saturno è un maestro rigoroso e pretenzioso, ma impartisce lezioni, non sempre facili da digerire, ma indispensabili per crescere e i cui frutti si rivelano con il tempo assai gustosi. Ciò riguarda per ora soprattutto i nativi di Luglio, ma non si devono sentire esenti da suggerimenti gli altri. Al lavoro sono possibili ritardi e disguidi, spiacevoli certo, ma non drammatici.

Vergine

In amore, cercate di superare l’innata tendenza a vivere il rapporto con finto distacco e apparente scetticismo, o vi sarà difficile mantenere il giusto rapporto di coppia. Gli astri non permettono eccessive libertà e tanto meno vi consigliano di dare per scontato chi vive con voi. Il mese delle nebbie v’invita alla riflessione. E’ opportuno mettersi nell’ottica di ridurre il raggio d’azione e ridimensionare certe pretese con il partner e in famiglia. Soprattutto se siete genitori preparatevi ad ascoltare le richieste dei figli e accettate eventuali prese di posizione critiche verso le vostre regole schematiche. Inviti eccitanti per i single, ma attenzione a non farsi abbagliare da fuochi di paglia. Se al lavoro non potete resistere al desiderio di cimentarvi in nuovi progetti, agite solo dopo averli valutati con attenzione sotto tutti gli aspetti e chiesto il parere di un esperto serio. Ora è saggio capitalizzare e migliorare quanto avete raggiunto, investendo energie e risorse economiche solo su quanto ha fornito prova di concretezza. Curate con diplomazia i contatti strategici, senza tagliare i ponti con nessuno, ma cercando nuovi sbocchi o validi alleati, preziosi per il futuro.

Bilancia

Questo per voi è un mese generoso, oserei dire, quasi perfetto, sempre che ovviamente, non vi divertiate a incrinare tutto per spirito di contraddizione! La vita sentimentale, ormai, viaggia sui binari ben oliati dall’affettuosa compiacenza e dalla rinnovata passione. Il sole atmosferico appannato dalle nebbie stagionali nel vostro animo brillerà come in Estate togliendovi dalla mente le nubi della contraddizione o dei sospetti che, a tratti, hanno avvelenato il corretto dialogo tra voi e quanti vi circondano. Allegri e più sinceri del solito, sarete l’anima d’ogni compagnia e proprio com’è nel vostro naturale stile, farete nuove conoscenze o rinsalderete quelle più datate, che si tramuteranno in amicizie sincere. Verve, fascino e travolgente magnetismo vi rendono le più ricercate e ambite prede dello Zodiaco. Quindi, tenetevi un’agendina segreta aggiornata, poiché, tra tanti corteggiatori, potrete rischiare, essendo voi abilissimi intrattenitori sociali di accavallare gli impegni. La vita professionale riprende la sua corsa verso nuovi traguardi di tutto rispetto. Migliora sostanzialmente l’aria in ufficio e instaurerete la giusta collaborazione con colleghi e superiori. Merito di ciò è la vostra innegabile e rinnovata capacità di condire sapientemente autorevolezza e diplomazia.

Scorpione

I pianeti amici viaggiano al vostro fianco garantendovi fascino, sicurezza e serenità. Anche i più malinconici o quelli che pensavano di aver appeso il cuore al chiodo, si scoprono pronti a rimettersi in gioco. E, dato che la fortuna aiuta gli audaci, non fanno fatica ad ammaliare chiunque incanti i loro sensi. Le coppie riscoprono intricanti modi per rinverdire la passionalità. Se avete qualcosa da farvi perdonare organizzate un romantico week-end in una località ricca di fascino e di storia, cornice ideale per appassionate basi d’intesa. L’ ottimismo e l’entusiasmo con cui riuscite a far tornare il sorriso sulla bocca di tutti, facilita i rapporti famigliari compromessi per battibecchi o ripicche. Via libera alle sfrenate avventure per chi non ha voglia d’impegnarsi, ma non deve giocare sporco. Sia sincero e chiarisca le proprie intenzioni senza lasciare spazio a dubbi. Durante questo mese incantato, non sono le energie a difettarvi e ciò vi permette di fare un salto nella professione. Sono particolarmente favoriti coloro che svolgono un’attività creativa o artistica. Siate prudenti, invece, nella gestione del denaro e non sottoscrivete investimenti senza aver ascoltato un esperto. Non mancheranno, comunque, spunti per tentare la fortuna al gioco.

Sagittario

Nel mese che per i nativi della prima decade coincide con il compleanno siete ben stimolati dai pianeti amici. Questi aspetti zodiacali vi aiutano ad aprire la mente verso nuovi orizzonti e modalità più consapevoli per vivere la vita di relazione. Purtroppo ovviamente dovete sempre fare i conti con qualche pianeta opposto che invita a moderare certe pretese. Sono in modo particolare i nati della seconda decade a dover adottare una linea morbida nell’affrontare i necessari chiarimenti con il partner. Se qualcuno avesse compreso di non avere più nulla da aspettarsi da un rapporto certamente fallimentare, prenda il coraggio, che certo non vi difetta, e affronti la rottura senza drammi né sceneggiate. Correte verso l’indipendenza e la libertà, sciogliendo le catene, che bloccano la ricerca della sacrosanta felicità personale. Naturalmente, lo stesso atteggiamento, anzi di più, adottatelo nel caso in cui foste innamorati di chi, per età, condizione sociale, o stile di vita, fino a poco tempo fa, non avreste preso in considerazione. Sono le storie più ”originali” quelle che ora hanno garanzia di durata. Novità e movimento sono indispensabili nella vita lavorativa e se condite con intelligente duttilità, costituiscono le armi migliori per raggiungere ambiziosi traguardi.

Capricorno

Continuate a camminare sulle nuvolette, riscaldati da un partner che, fin dal mattino, inventa mille sistemi, per dimostravi dedizione e adorazione. Ma non è corretto fare gli spiritosi o inventare furbe scuse sperando di farvi perdonare certe libertà. Non è che avete già dimenticato e promesse fatte? Solo voi potete rispondere, ma siate obiettivi fino in fondo, perché una bugia, ora, rischia di trascinarvi in un oceano di contraddizioni, difficili da risanare. Anche in famiglia mostrando coerenza e decisione senza farvi pregare, riuscirete a prendere in mano una situazione, che rischiava di degenerare in una dolorosa catastrofe d’incomprensioni. Ancora un mese incantato, romantico, ma anche sensuale e seducente per chi ha voglia di vivere il gusto dell’avventura. Durante il penultimo mese dell’anno vi servono molte energie e prontezza di riflessi al lavoro, in modo particolare, se desiderate sorpassare un concorrente più piazzato. Certamente con tanti pianeti favorevoli non sarà facile vedervi fermi al palo, al contrario sarete battaglieri e fieri, pronti a difendere con unghie e denti ciò che ritenete già vostro. Tutto bene, ma mantenetevi entro gli schemi della correttezza e della civile convivenza nei rapporti con i colleghi o i superiori.

Acquario

Il penultimo mese dell’anno per voi si presenta a due velocità antitetiche! Lo iniziate proprio niente male. Sfruttate quindi ogni possibilità o ogni occasione si presenti per recuperare il rapporto d’amore che vi coinvolge e che può presentare qualche lato oscuro. Proprio la prima parte del mese avrete le idee molto chiare e la determinazione vincente per convincere anche il partner più dubbioso, che ora volete fare sul serio e dare una svolta al rapporto. Controcorrente come si addice a originali personaggi come voi, potreste decidere di convolare a nozze proprio nel mese delle nebbie, solitamente poco indicato o gettonato per gustare confetti e odorare fiori d’arancio. Se la prima parte del periodo vi trova pimpanti, diplomatici, divertenti e scanzonati, mano a mano che le giornate scorrono potreste diventare introversi, musoni e irrequieti. Possibili scontri pesanti al lavoro. Qualcuno cambierà idea e anche chi sembrava convinto assertore dei cambiamenti da voi sollecitati, ora si bloccherà rimandando ogni iniziativa e facendovi imbufalire. Gli astri ambivalenti però sconsigliano prese di posizioni ostili o rigide, sappiate attendere che siano i fatti a darvi ragione!

Pesci

Sarete spinti dalle circostanze a fare un interessante viaggio all’interno di voi stessi per valutare le conquiste fatte e programmare i futuri passi. E’ possibile che qualcuno comprenda di aver agito con eccessiva emotività nei confronti di una persona che meritava più fiducia e disponibilità. In questo caso non esitate a fare un passo indietro e cercate le modalità per ricucire gli strappi, riaprendo una storia che ha tanto da offrirvi. La pigrizia e il fatalismo sono i vostri peggiori nemici, rammentatelo e sconfiggeteli una volta tanto lasciando spazio solo alla consapevolezza di aver commesso un errore di percorso recuperabile. L’introversione però non deve prendere il sopravvento e spingervi a ergere un muro invalicabile con il partner che in ogni caso merita tutta la vostra disponibilità e apertura e ora, la chiederà senza troppi complimenti. Forse ora il vostro bioritmo conoscerà una fase di stasi o addirittura di discesa, ma questo non coinvolgerà certamente la sfera dei vostri robusti appetiti sessuali, quindi, per intenderci se anche sarete un po’ musoni a tavola, vi farete perdonare a letto! Questo penultimo mese si presenta ideale per iniziare a stilare il bilancio dei progressi maturati nel lavoro.