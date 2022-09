Oroscopo di ottobre 2022. L’oroscopo del mese

Oroscopo del mese

Oroscopo del mese di ottobre 2022. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e…

ARIETE

Beh siate sinceri cari nativi, forse qualcuno avrà vissuto momenti duri nella vita di coppia, qualcuno avrà gestito un allontanamento, altri saranno stati costretti al palo di partenza più tempo del previsto o del desiderato, ma se fate un sincero esame delle situazioni non potrete non ammettere che le dure lezioni impartite dal saggio pianeta sono servite per crescere ed evolvere. Così ora più maturi e consapevoli e liberi da certe pastoie siete pronti per le grandi sfide e per le scelte di vita più impegnative e serie. Coloro che fino ad ora hanno temporeggiato e rimandato la data del matrimonio o l’inizio di una convivenza, ora non avranno più scuse da accampare non tanto nei confronti del partner, ma verso se stessi. Questo sarà proprio il miglior segnale di maturità: capire davvero che cosa si desidera e impegnarsi responsabilmente per ottenerlo e portarlo avanti! Stessa eccellente disponibilità d’animo vi seguirà nella vita professionale e stupirete anche i vostri più accesi critici che saranno costretti ad ammettere che il ardimentoso vostro coraggio ora sarà guidato dal razionale e vincente calcolo dei rischi, gran bel cambiamento non c’è che dire!

TORO

Forza e coraggio settembre è finito e i transiti penalizzanti pure. Migliora decisamente la vita di coppia e ritorna appagante la condivisione di tenerezza e interessi. Potrebbe essere un’eccellente idea organizzare un week-end lontano dallo stress cittadino, per aiutare e migliorare la comprensione e la giocosa condivisione che rendono la vita di coppia più saporita. Qualcuno potrà vedere rientrare nella propria vita qualcuno che si era allontanato tempo fa, ma il cui ricordo è ancora assai presente. Certo è noto che “le minestre riscaldate” difficilmente hanno lo stesso invitante sapore, ma è vero che se i sentimenti vivono ancora e sono solo coperti dalla brace di qualche risentimento, una possibilità si può sempre offrire, se non altro per non avere rimpianti o ripensamenti. E’ così possibile che certi rapporti si rinverdiscano e trovino inesplorate vie per riscoprire gioia e entusiasmo. Al lavoro tutto riprende a scorrere facile e anche gli ostacoli che il mese precedente possono aver ritardato gli eventi, ora svaniranno d’incanto. Unica avvertenza: evitate investimenti pesanti!

GEMELLI

Dopo tre mesi fantastici e facili ora la situazione s’inquina! Imparerete a destreggiarvi, affidandovi alla furbizia e all’inventiva, vostre inesauribili risorse. Fortunatamente, la vita di coppia potrà contare su Mercurio favorevole nella prima settimana e neutro successivamente che getterà “acqua sul fuoco”. Probabilmente non sarete gli amanti più appassionati, ma tra le braccia del partner, vi scioglierete, sussurrando parole dolci e sensuali, che cancelleranno dubbi e sospetti. Chi sarà alla ricerca di trasgressive evasioni autunnali, potrà inseguire succulente prede. Meglio, però, imparare a distinguere tra semplice infatuazione e sincero amore. Gli ultimi quindici giorni del mese saranno caratterizzati da una certa ambiguità al lavoro a causa di qualche pianeta dispettoso che vi creerà contrattempi e impicci. Se vi farete prendere dalla fretta renderete impossibile chiudere un affare promettente ben avviato. Sarà più intelligente e saggio prendere tempo, rivalutare tutto con calma, magari dopo una pausa di riflessione e riposo. Ricordate che, a questo punto dell’anno, anche voi avrete il diritto di sentirvi stanchi e solo una cieca ambizione, o la sopravvalutazione delle forze vi spingerebbero a insistere.

CANCRO

E vai con la gran festa che si prepara per voi in questo bel mese autunnale! Festeggiate in tutti i modi cari Cancro. Decisamente anche i più scettici, i più delusi, quelli che avendo subito una delusione dolorosa, ora si sono rassegnati a vivere in solitudine, sotto un cielo tanto invitante non potranno resistere alle dolci tentazioni! Dovunque si rechino, chiunque incontrino sarà possibile proprio sentire battere il cuore e sentire prepotente la voglia di buttare la paura alle ortiche. La vita di coppia sarà entusiasmante e qualcuno prenderà la decisione di allargare la famiglia! Ovviamente, chi sarà innamorato prenderà la decisione di stabilizzare e regolarizzare la propria unione e di certo il partner non avrà proprio nulla da ridire. Sarà proprio il caso di “levare i calici” ed emulare il brindisi della “Traviata”, di Verdiana memoria, perché certo gli ultimi periodi sono stati alquanto penalizzanti, per affettuosi e ricettivi nativi come voi. Mollate gli ormeggi anche nel lavoro e staccatevi da tutti i blocchi, che ancora possono frenare il vostro vincente entusiasmo.

LEONE

Iniziate il mese illuminati dagli astri decisi a proiettarvi verso traguardi di sogno. Quale migliore premessa per iniziare da protagonisti? Con simpatica verve coinvolgerete chi vi ama, rendendo incandescente la vita di coppia. Chi in passato ha vissuto tensioni e incomprensioni, ora trova serenità e complicità. Se siete sentimentalmente liberi, non perdete tempo e dichiaratevi a chi v’interessa:sarete irresistibili! Avete occasioni per avventure e rapporti disimpegnati, ma qualche pianeta difficile invita alla serietà. Di conseguenza, anche i “single impenitenti”, cercheranno un rapporto più profondo. Le stelle rendono produttiva anche la professione. Merito della mentalità vincente, con cui affrontate ogni impegno e di una serie d’occasioni fortunate. In ogni caso, fatevi trovare pronti: perché molte attività, iniziate in queste settimane, vi accompagneranno durante i prossimi mesi, garantendovi risultati e guadagni copiosi. Ottima la situazione economica, potete concedervi spese voluttuarie e nuovi intelligenti investimenti.

VERGINE

Nel cuore di qualcuno affiorano nuove e impellenti esigenze di concretezza e conferme: ora è il momento giusto per mettere in chiaro cosa vi aspettate dal partner e quanto siete disposti a concedergli. Se siete in coppia, quindi questo sarà il mese ideale per ripulire l’atmosfera da vecchie abitudini, da rancori taciuti, da gelosie inutili o da sospetti dolorosi: potrete finalmente chiarire le situazioni non sopportabili e inventarvi nuove modalità complici. I single o coloro che fossero reduci da passate e dolorose esperienze, si aprino alla speranza, scrollino dalle spalle delusioni e rancori e si gettino nella mischia: l’amore attende proprio voi!!!. Al lavoro si prevedono numerose situazioni di svolta e potrete coronare ambiziosi progetti. Prendete decisioni importanti o sottoscrivete contratti lucrosi se questi languono da tempo, ora sono garantite ottime soluzioni e concretezza!

BILANCIA

Ormai, siete avviati su una strada lastricata di successi, consensi e gratificazioni, quasi vi sembrerà di sognare, ma sarà tutta realtà!! Gli astri vi guardano con sguardo molto benevolo, facendovi brillare gli occhi di gioia e felicità, soprattutto se state attendendo il ritorno di chi, da qualche tempo, era uscito dalla vostra vita. Se vi accorgete di esserne ancora innamorati, mettete da parte “orgoglio e pregiudizio” e aprite il vostro generoso cuore all’ascolto e al perdono. Molto probabilmente, chi vi ama avrà avuto valide ragioni per allontanarsi e ve ne darà tutte le dovute spiegazioni. Questo sarà un mese particolarmente fortunato per chi, invece, già felicemente in coppia, decidesse di sposarsi o d’iniziare una convivenza. Quindi, cari single del segno, siete avvertiti!!! La creatività, l’originalità e la lungimiranza, che dimostrate al lavoro sono le armi vincenti che vi garantiranno consensi e appoggi incondizionati. Se desiderate iniziare un’attività autonoma, sappiate che questo è il momento migliore per iniziare!

SCORPIONE

Il Sole d’Autunno si tinge di tinte meravigliose fanno salire il vostro ottimismo verso vette eccelse. Sarete dolci, appassionati e disponibili, attirandovi simpatie e appoggi anche da chi si era allontanato, perché non credeva alle vostre promesse. Se dovete farvi perdonare dal partner, oppure, se volete chiarimenti e spiegazioni, sfruttate gli ottimi aiuti astrali che esalteranno al massimo il vostro fascino e la mai esaurita inventiva. Queste posizioni dei pianeti spinge anche i più diffidenti a dichiararsi, a chi attende solo una mossa. Per i single si annunciano eccellenti situazioni che permetteranno il nascere di nuove relazioni che si tramuteranno in storie fortunate. Questo è uno dei mesi più romantici per voi, particolarmente indicato per chi ha deciso di sposarsi proprio ora! Nel lavoro vi darete da fare con impegno. L’ambizione vi spinge a emergere. E’ indispensabile mettere ordine nei documenti personali e tenere aggiornata l’agenda delle scadenze. L’eccellente fiuto per gli affari vi permette un acquisto conveniente, non abbiate paura di sbilanciarvi. Sono in vista ottimi guadagni, quindi riuscirete a togliervi le soddisfazioni che aspettavate da qualche tempo, senza traumi per il portafoglio.

SAGITTARIO

Delicati in modo particolare saranno proprio i rapporti con i nativi dei Gemelli e del terraneo segno, ribadisco delicati non ho scritto impossibili! Anzi l’attrazione che solitamente si sviluppa tra segni zodiacali in contrasto potrebbe investirvi con effetto tsunami e sconvolgere la vostra vita affettiva. Certo non siete noti per essere persone tranquille o refrattarie alle tentazioni, ma ora correte il rischio di rimanere prigionieri del vostro stesso gioco. Magari li corteggiate o vi fate corteggiare sperando in una simpatica avventura e poi vi trovate a piangere di delusione quando l’altro se ne va senza salutare! Diversamente qualora la persona in questione fosse il partner ufficiale, tenete alta la guardia ed evitate di raccontare troppe grossolane bugie che ora avrebbero davvero le gambe troppo corte. Al lavoro non vi sono concesse troppe “alzate d’ingegno” ne tanto meno sogni di gloria impossibile per ora da realizzare, meglio essere coerenti e circostanziati!

CAPRICORNO

Molti aspetti contribuiscono a rasserenare meravigliosamente l’aria con la persona amata, o tra voi e i familiari. Per godere quest’energia astrale non prestate orecchio a stupidi pettegolezzi, messi in giro ad arte e non prestate il fianco a dubbi e sospetti fomentati, solo dal fantasma del ricordo di vecchie dolorose esperienze. Rammentate che ora inizia un periodo particolarmente proficuo che vi accompagnerà almeno per altri due anni, quindi dateci dentro in tutti i sensi cominciando a limare quegli aspetti difficili del vostro carattere che possono rovinare l’atmosfera, cominciando a mostrarvi meno prepotenti e misteriosi. Adesso non avete proprio nessun motivo per nascondere i vostri sentimenti o per dubitare di quelli di chi vi ama, quindi la vostra parola d’ordine è: apertura! Il momento magico lo vivete al lavoro dove tutto scorre al meglio vi permette di raggiungere ambiziosi traguardi di successo. Ora avrete le risorse per chiudere eccellenti affari.

ACQUARIO

Vi accorgerete di aver sopravvalutato la pazienza di un partner che pur innamorato, v’investirà con giustificate critiche. Non stupitevi e non cercate di fuggire! Sapete di non avere agito nel rispetto delle regole. Così sarete costretti, se il rapporto ha valore, a chiedere scusa e “orrore”, cospargervi il capo di cenere, dimostrandovi pronti a rimediare. I single possono rimanere prigionieri del loro gioco. A loro piace sedurre e scappare, ma incapperanno in una persona conosciuta da poco che apparirà sotto una luce convincente e senza esitazione “getteranno alle ortiche “ l’indipendenza e faranno tutto per conquistarla. Chi vi conosce sarà stupito, e voi felici! Al lavoro siete ispirati e sicuri dei mezzi da utilizzare, la fretta e la connaturata indipendenza, però, potrebbero spingervi a parlare a sproposito con chi non conoscete bene e non merita fiducia. Sforzatevi di guardare la realtà con obiettività, agganciandovi a Giove in ottimo aspetto al vostro Sole e vi accorgerete che certi cambiamenti indispensabili sono il trampolino verso futuri successi. D’altra parte siete noti per essere nativi originali: lanciatevi!

PESCI

Iniziate il mese con la voglia di trovare chi, non lasciandosi sconvolgere dalla vostra volubilità, vi prenda per mano e faccia le scelte per voi. Ovviamente, sono desideri che si nutrono facilmente, ma per realizzarli, dovrete assumervi le responsabilità, che un rapporto pretende, ma gli astri favorevoli tutto il mese esaltano il fiuto che vi porta a scelte giuste. Beati e felici attraverserete la vita con leggerezza, infischiandovene di quanti feriti lascerete sul campo. Non sono io a giudicarvi, ma ricordatevi dei proverbi: “il troppo stroppia” e “quel che è fatto è reso!”. Il partner ufficiale per quanto condivida la gioia dei vostri successi in società o sia disponibile a concedervi libertà, prima o poi vi presenterà il conto. Prima di fare gli spiritosi ad oltranza, valutate i rischi e chiedetevi cosa provereste se vi trovaste dall’altra parte della barricata! La vita professionale continua a riservarvi gratificazioni e conferme nonché numerose prove di stima, però, non sottovalutate le capacità di un antagonista che ora può apparire appannato e con meno chance unicamente perché sta preparando le batterie da schierare. Il mese si presenta con le carte in regola ma tocca a voi vincere i timori e non rimandare in nessuna occasione le sfide che il destino vi mette sul cammino.