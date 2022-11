Oroscopo del mese

Oroscopo del mese di dicembre 2022. Scopriamo insieme le previsioni zodiacali per il mese. Su ADVERSUS l’Oroscopo, segno per segno. Scegli il tuo segno zodiacale e…

Oroscopo del mese Ariete

E siamo giunti alla fine di questo 2022 che ammettetelo è stato generoso per voi! I primi dieci giorni saranno al solito accelerati in vista delle solite incombenze che riguardano il periodo. Preparazione delle festività natalizie, organizzazioni delle vacanze di fine anno per la parte più piacevole e corse a perdifiato e ore stancanti per la stesura dei bilanci. Certo il vostro astro guida non vi aiuterà molto, anzi a tratti potrebbe tramutarsi in un vampiro d’energia, ma riuscirete comunque a concludere tutto e bene, se una volta tanto imparerete a diversificare compiti e incombenze, rinunciando al ruolo di incontrastato comandante che tanto vi piace. Parola d’ordine è condivisione e complicità, così arriverete a fine anno pimpanti e pronti a festeggiare alla grande la fine di un anno che davvero vi ha regalato opportunità incredibili e vi ha fatto rialzare oltre all’umore anche il conto in banca e il prestigio personale! Il mio non è solo un augurio formale e indispensabile in questo periodo, ma quasi una certezza interpretando ovviamente il movimento delle stelle, fermo restando la regola ferrea che “gli astri indicano, ma siamo noi i soli artefici del nostro destino!”

Oroscopo del mese Toro

L’ultimo mese di questo generoso 2022 inizia per voi con qualche piccola transitoria difficoltà. Certo non saranno giorni tranquilli e parecchi rapporti si presenteranno tempestosi e ricchi di contraddizioni. Ancora una volta sotto la luce dei riflettori potrebbero esserci le cose non dette, le spiegazioni mancate che inevitabilmente ingenerano sospetti e dubbi. Fate un esame di coscienza e chiedetevi se certi atteggiamenti del partner non siano dovuti al vostro modo di fare troppo imperativo o scostante, in questo caso è inevitabile cambiare modo di approcciarsi, prima che il divario divenga insormontabile! Verrete confrontati con una realtà molto precisa: ora dovete affrontare precise responsabilità e fare scelte consapevoli, senza rimandare ulteriormente prese di posizione chiare! Se siete sinceramente innamorati e convinti della solidità del rapporto, preparatevi al gran passo, fissate la data delle nozze o iniziate la convivenza. Gli ultimi giorni del mese vi vedranno polemici e capricciosi, ma anche affascinanti e seducenti, come sapete essere quando v’impegnate!! Chiuderete l’anno professionale in decisa ripresa!

Oroscopo del mese Gemelli

E termina un anno che per voi ha viaggiato con due velocità distinte. Il primo semestre vi ha costretto in parecchi casi a giocare un ruolo secondario, in parte per la mancanza di lucidità mentale, in parte anche per il rallentamento delle situazioni. Poi da giugno avete preso la rincorsa e cavalcato le onde del successo personale e professionale. Ora nel mese dei grandi bilanci avrete certamente parecchio da raccontare e riempito saggiamente le stive di mille contrastanti esperienze. Ora siete decisamente diversi, più maturi e consapevoli del vostro valore e decisi più che mai a imporre regole precise a voi stessi e a chi vi circonda. Certo gli astri di dicembre non vi regaleranno una vita monotona, ma a tratti a causa delle opposizioni v’imporranno cambiamenti di rotta repentini e necessari. Li affronterete in ogni caso con grinta e con quella coerenza che l’esperienza vi ha insegnato. Così il partner avrà vicino finalmente la persona affidabile e responsabile che merita e vi ripagherà con tenerezza, comprensione e passione che riscalderanno le fredde notti invernali. Se ancora non avete preso le decisioni epocali, sarà possibile che come regalo di Natale vi presentiate con le fedi nuziali in mano!

Oroscopo del mese Cancro

Ecco arrivato Dicembre, ultimo mese dell’anno, tipicamente dedicato ai bilanci alla stesura dei programmi per il futuro. Indiscutibilmente sarete tra i fortunati “figli dello Zodiaco”, che potranno essere più che soddisfatti dei successi raggiunti. Soprattutto, i nativi, che si saranno impegnati a costruire un rapporto responsabile, stringeranno felici tra le braccia un partner innamorato e complice. Sicuri di aver accanto la persona giusta, se non l’hanno ancora fatto, decideranno finalmente, di stabilire la data del matrimonio o di coronare il desiderio di diventare genitore. I single vivranno un mese scatenato e denso di mille impegni, non fosse altro, per correre da un appuntamento all’altro, da un coktail party, all’altro, da una festa, all’altra. Tra mille opportunità potranno incontrare chi metterà loro le briglia sul collo. Lacci ben accettati, per altro, perché la solitudine sarà ormai divenuta insopportabile. Nella professione, le “battaglie” più impegnative si concentreranno, probabilmente, durante la prima quindicina del mese, periodo in cui sarà possibile fare succulenti guadagni. Successivamente, almeno la maggior parte di voi, si dichiarerà soddisfatta del bottino conquistato e preferirà dedicarsi a programmi più divertenti.

Oroscopo del mese Leone

L’anno si chiude decisamente meglio di come si è aperto, riportando armonia e ordine nei rapporti in cui la confusione e il nervosismo avevano imperato. Così potete chiudere il bilancio con grande soddisfazione e progettare le feste Natalizie con allegria ed entusiasmo. Diventerà facile e produttivo l’incontro con amici e conoscenti interessanti. L’invito è sempre a un confronto sereno e intelligente con gli altri. Ora decisamente dovete misurarvi con chi vi circonda e imparare ad accettare le critiche che, se opportune ed espresse con sincerità vi portano a migliorare. Cari Leoni è del tutto nel vostro interesse imparare una volta per tutte a distinguere l’orgoglio e la dignità. Il primo troppo spesso vi porta a commettere grossolani errori, di cui siete i primi a pagare il conto, la seconda certamente non va mai calpestata, ma se ci ragionate, intelligenti come siete capite il confine esatto tra le due istanze. Superlativa per voi è la luna nuova. Quello è il momento migliore per fare progetti e proponimenti in vista del nuovo anno per la vostra vita.

Oroscopo del mese Vergine

Questo è uno dei mesi più impegnativi, anche perché coincide con il bilancio di fine anno. Si risveglierà la voglia di vivere intense emozioni. In un periodo così particolare, avvertirete insofferenza per legami o persone, prive di fantasia. Se siete single, non regalate il cuore a chi non lo merita. Chi è in coppia, sia prudente, per non sollevare sospetti nel partner, che non è in vena di perdonare inganni. Capiterà che, chi per non affrontare situazioni spinose, si accontentava di un rapporto insoddisfacente, dica “basta”! Stupirà chi, aveva sottovalutato la crudeltà verbale del segno. Siete noti per la costanza e la capacità, per tranquillità o parola data, di sopportare molto, ma è noto che quando chiudete un rapporto non lasciate spiragli. La vita professionale viaggia a ritmi frenetici e sarete sommersi da mille impegni. E’ meglio appellarsi alla proverbiale laboriosità e cercare l’aiuto di colleghi o collaboratori affidabili. Evitate investimenti azzardati e non siglate contratti, senza l’aiuto di un esperto. Esiste il rischio di cadere nel tranello di un furbastro che, nascondendosi dietro una facciata invitante, raggiri la vostra buona fede, facendovi fasulle promesse. Diverse prospettive per chi cerca un nuovo lavoro.

Oroscopo del mese Bilancia

L’ultimo mese dell’anno, fin dai primi giorni, fa capire che è tornato il momento dei riconoscimenti e delle grandi riscosse. Rivalutando ed esaminando al microscopio i mesi trascorsi, non per tutti facili, sarete più che soddisfatti, di quanto avete portato avanti. Sicuramente, qualche storia d’amore poco soddisfacente non avrà retto all’urto, ma capirete che erano zavorre, di cui dovevate liberarvi per volare, alti nel cielo della felicità. Di contro, invece, storie nuove saranno nate, amori che, gestiti con nuova consapevolezza, possono trasformarsi in relazioni appaganti e solide. Questo mese scorrerà nel modo più sereno, divertente e giocoso, non fosse altro perché dovrete prepararvi per un Capodanno, che sarà davvero l’inizio di una nuova esistenza. Al lavoro dovrete dosare l’aggressività, cercate invece di infondere maggior entusiasmo e vincente ottimismo. Queste doti vi accompagneranno per un lungo tratto di strada, permettendovi di realizzare ciò che, la vostra fervida mente, riuscirà a elucubrare.

Oroscopo del mese Scorpione

Prosegue il favore degli astri che già nel mese precedente vi hanno regalato spunti eccezionali! Cari Scorpione decisamente chiudere il bilancio ora non vi costa i soliti patemi d’animo, anzi vi fa sorgere un sano sorriso compiaciuto! Da Ottobre siete illuminati e potrete cementare le situazioni che ancora presentano lati vulnerabili. Certo non è lo spirito d’iniziativa che vi difetta, anzi a volte il benedetto gusto per le sfide o il difficile vi porta a veri disastri, ora grazie al pianeta della logica non sbaglierete un passo, mostrando anche ai più acerrimi critici la vostra solidità. Il partner si troverà così accanto una solida spalla cui appoggiarsi e un compagno sincero e appassionato sempre più che pronto a ricambiare le appassionate effusioni. Dopo metà mese sarà il momento migliore per spingere sull’acceleratore verso la conquista definitiva di chi vi piace tanto o verso la conclusione di affari eccellenti.

Oroscopo del mese Sagittario

E siamo giunti all’ultimo mese del 2022 che probabilmente per voi non è certo stato facilissimo né lineare. Ora quasi a consegnarvi un premio di consolazione corrono in vostro soccorso i pianeti veloci. Questo periodo oltre ad ospitare le festività Natalizie e di fine d’anno è pure il momento di chiusura dei bilanci e voi in modo particolare siete chiamati a fare un’attenta valutazione tra entrate e uscite, non solo finanziarie ovviamente. E’ possibile che qualche storia si sia chiusa e che altre si siano aperte, o addirittura che qualcuno abbia deciso di iniziare una convivenza o si sia sposato, non importa, l’essenziale è fare tesoro dell’esperienza e assumere un ruolo decisamente responsabile. Sarà un mese vivace, addirittura divertente come si addice in certe circostanze e tra un brindisi in ufficio, una cena tra amici, qualcuno potrà essere abbagliato da due occhi malandrini e accorgersi di non avere più tanta voglia di sfarfalleggiare. Promettenti così i rapporti che nascono sotto questo festoso cielo ma promettenti soprattutto per quei Centauri che, stanchi di affannose scorribande, decidano di fare sul serio!

Oroscopo del mese Capricorno

Le stelle vi amano e vi coccolano accompagnandovi fino a fine anno. Che delizia invidiabile! Sarete energici e coraggiosi. La vita affettiva sarà eccitante, coinvolgente, tenera, trasgressiva, quindi trascorrerete i giorni in un crescendo di complicità e armonia. Che bel clima per prepararsi al Natale e alle festività del mese! Partner e famigliari meritano qualcosa di particolare quest’anno e non potete esimervi dall’accontentare chi vi ha supportato con affetto, inoltre, in fondo al cuore siete romantici e fantasiosi quindi non faticherete a soddisfare le richieste, anzi li sorprenderete organizzando qualcosa di particolare. Durante questo mese è possibile vedere il ritorno di una persona del passato che non avete dimenticato. Per qualcuno sarà unicamente la possibilità di assaporare il piacere di una rivincita, per altri quella di riprovarci ancora, tutto dipende solo da voi e da ciò che il cuore ora ben collegato al cervello vi suggerisce. E’ stato un anno variegato e facendo il bilancio di fine anno, sarete compiaciuti per i risultati. Avete la meritata soddisfazione di vedere un’impennata del prestigio e delle entrate.

Oroscopo del mese Acquario

Molti sono chiamati a dare spiegazioni soddisfacenti a un partner stanco dei vostri infantilismi. Altri, invece, avvertiranno di trovarsi a una svolta decisiva della vita. Cercate una migliore intesa con chi vi ama. Chi avesse, di recente, chiuso una relazione d’amore, avvertirà una certa nostalgia e il desiderio di riaprire “quella porta”. Prima di muoversi, faccia un esame di coscienza, considerando i motivi che hanno portato al fallimento della storia e si domandi se può mutare certi comportamenti. E’ un errore riallacciare un rapporto, senza saperlo gestire al meglio, ma siete alla fine di un anno, che tra alti e bassi, qualcosa vi ha insegnato, perciò! Nascono storie intense ma brevi, per i giovani, che non dovranno sognare ad occhi aperti. Dicembre è mese di bilanci al lavoro, con gli inevitabili patemi d’animo per arrivare puntuali alle varie scadenze. Potrete contare su aiuti insperati, che vi permetteranno di concludere ogni trattativa in sospeso e stendere la programmazione per il nuovo anno. Economicamente, non avete motivo di lamentarvi, anzi, vi accorgerete, con un sorriso, di aver rialzato il livello finanziario. Mostratevi più generosi del solito nel fare omaggi o presenti a chi vi ha aiutato.

Oroscopo del mese Pesci

Fino agli ultimi giorni dell’anno trascorrerete il periodo con un sorriso. La vita affettiva è eccitante, coinvolgente, tenera, trasgressiva e chi più ne ha, più ne metta, insomma sarete davvero appagati e sereni! In ogni caso, essere baciati dagli astri, se da una parte, rappresenta una favolosa garanzia di riuscita e facilita il vivere quotidiano, dall’altra, comporta maggiori responsabilità. La più difficile da assumere è quella di vincere la contraddizione caratteriale che spesso destabilizza chi vi circonda! Ricordate sempre che gli astri indicano semplicemente il percorso, non operano scelte per noi! Per sfruttare il meglio, siate audaci promotori d’iniziative felici sia per la vita di coppia, sia per quella familiare. Chi avesse deciso, proprio durante questo mese, di sposarsi o iniziare una convivenza, sia certo di averlo fatto nel momento più propizio dell’anno. Le native giovani che desiderassero assaporare le gioie della maternità, saranno accontentate! Anche al lavoro sentirete una musica celestiale ed armoniosa. Il merito è, soprattutto, della vostra ritrovata voglia di mettervi in discussione e di assumervi quei compiti spinosi che avevate lasciato a colleghi o collaboratori disponibili.

In collaborazione con MARGHERITA.NET