Problemi di coppia. Perché le donne ne parlano con la prima che si trovano di fronte?

Quando hanno un problema che le assilla, un dubbio sulla propria relazione, non esitano a condividere tutto – dettagli intimi compresi – con le amiche. Gli uomini non sono così, anzi.

Una delle più grandi differenze tra uomo e donna risiede nel modo in cui vengono condivisi (o non condivisi) i problemi personali e di coppia. Fare una regola generale non è mai una buona idea ma…

Prendi tre uomini e mettili al banco di un bar a chiacchierare con un bicchiere in mano. Si saluteranno sapendo della vita privata degli altri esattamente quello che sapevano prima di incontrarsi (cioè quasi nulla).

Prendete tre donne, e dopo mezz’ora avranno condiviso i dettagli della propria vita intima di coppia, si saranno lamentate, confortate, confrontate, misurate e consigliate. Dalla vita di coppia sotto le lenzuola, alle cose che le fanno litigare con il partner, agli eventuali tradimenti (veri o solo temuti), ai progetti per il futuro che lui ancora non sa.

Prendete due coppie, due amici e rispettive partner che non si erano mai viste prima. Una serata insieme. Se non scatta la sempre possibile antipatia tra donne, basteranno un paio di ore perché i dettagli della vita intima dei due sventurati partner siano di dominio pubblico.

Quante volte ho appreso dettagli intimi della vita di coppia di un vecchio amico solo perché ha presentato la sua nuova fiamma alla mia ragazza? Tante, troppe, cose che non avrei mai voluto sapere e che noi uomini evitiamo accuratamente di chiedere o rivelare. Perché è giusto così.

La tendenza femminile all’ipercondivisione della vita privata della coppia ha sicuramente molte spiegazioni, sociali e antropologiche, che non ci interessa approfondire in questo breve articolo, ma va tenuta nella dovuta considerazione. Soprattutto quando elementi della nostra vita privata vengono condivisi e potrebbero diventare di dominio pubblico sul posto di lavoro, di studio, magari in famiglia o più banalmente nella cerchia di amici e conoscenti.

