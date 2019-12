Samsung Galaxy Fold arriva in Italia. Il primo Infinity Flex Display AMOLED al mondo, infinite possibilità di multitasking e la fotocamera più versatile mai realizzata da Samsung in un unico dispositivo rivoluzionario

Samsung annuncia oggi il lancio in Italia di Galaxy Fold, prenotabile a partire da mercoledì 13 novembre online, su samsung.com e sui siti dei principali retailer di elettronica di consumo e degli operatori telefonici, nella colorazione Cosmos Black al prezzo di 2.050 €. All’interno della confezione saranno presenti gli auricolari wireless Galaxy Buds e una cover protettiva per Galaxy Fold. Inoltre, Samsung riserva una serie di vantaggi esclusivi per offrire ai propri clienti un’esperienza unica con Galaxy Fold. Attraverso Galaxy Fold Premier Service è possibile esplorare le rivoluzionarie funzionalità di Galaxy Fold grazie a un supporto dedicato: gli esperti Samsung saranno a disposizione dei clienti 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 al numero verde riservato per descrivere e spiegare nei dettagli le caratteristiche innovative di Galaxy Fold. In aggiunta, per un anno è inclusa Samsung Care+1, l’assicurazione lanciata in partnership con Allianz Global Assistance Europe, che copre i danni accidentali come rottura del display o infiltrazioni di liquidi.

Galaxy Fold dà il via a una nuova categoria di dispositivi mobili. È, infatti, dotato del primo Display Infinity Flex da 7,3 pollici al mondo, che si ripiega in un dispositivo compatto con un display esterno da 4.6”. Galaxy Fold offre un modo nuovo e potente per lavorare in multitasking, guardare video, giocare e molto altro ancora, aprendo la strada a nuove esperienze e possibilità.

“Samsung sta scrivendo un nuovo capitolo nella storia dell’innovazione mobile, ridefinendo ciò che è possibile con uno smartphone. Galaxy Fold introduce una categoria completamente nuova che offre funzionalità mai viste prima, grazie al nostro Display Infinity Flex”, ha dichiarato Carlo Carollo, Vicepresidente della divisione Telefonia di Samsung Electronics Italia. “Abbiamo creato Galaxy Fold per chi desidera sperimentare ciò che può fare un dispositivo pieghevole Premium, al di là dei limiti degli smartphone tradizionali.”

Uno smartphone. Un tablet. Un solo dispositivo ripiegabile.

Galaxy Fold appartiene a una categoria a se stante. Offre un nuovo tipo di esperienza mobile che consente agli utenti di fare cose impossibili con un normale smartphone. Ora il meglio di entrambi i mondi è stato integrato in un dispositivo compatto, che si apre per rivelare il più grande display per smartphone mai realizzato da Samsung. Galaxy Fold riunisce innovazioni a livello di materiali, progettazione e display, sviluppate nel corso di otto anni dal debutto del primo prototipo di display flessibile di Samsung, nel 2011.

Nuovi materiali per i display. Lo schermo interno non si limita a curvarsi: si ripiega su se stesso. È un movimento più intuitivo, ma anche un’innovazione più difficile da realizzare. Samsung ha ideato un nuovo strato a base di polimeri e ha creato un display più sottile del 50% circa rispetto al tipico schermo per smartphone. Il nuovo materiale rende Galaxy Fold flessibile e resistente: è un dispositivo progettato per durare nel tempo.

Galaxy Fold si apre in modo fluido e naturale, come un libro, e si chiude in un formato compatto con un clic. Per raggiungere questo scopo, Samsung ha progettato una cerniera sofisticata, con più ingranaggi interconnessi. Questo sistema è alloggiato in uno scomparto nascosto per un look elegante. Nuovi elementi di design. Dallo schermo al case, fino a ogni elemento che è possibile vedere e toccare: Samsung ha introdotto innovazioni a tutti i livelli. Il lettore di impronte digitali si trova sul lato in cui va a posizionarsi naturalmente il pollice, in modo da consentire di sbloccare il dispositivo con la massima facilità. Le due batterie e i componenti sono distribuiti uniformemente, per trasmettere una sensazione di equilibrio quando si impugna Galaxy Fold. La colorazione Cosmos Black e l’incisione del logo Samsung sulla cerniera completano le eleganti finiture del dispositivo.

Un’esperienza completamente nuova

Galaxy Fold è stato progettato appositamente per gli utenti di smartphone, applicando fattori di forma più grandi e migliori che ne potenziano l’esperienza. Galaxy Fold si trasforma nello schermo di cui si ha bisogno, a seconda delle esigenze. Può scivolare velocemente fuori dalla tasca per chiamate, messaggi e altre operazioni con una sola mano o essere aperto per lavorare in multitasking o guardare film, presentazioni, riviste digitali e contenuti AR con una qualità superiore sul più grande display mobile mai realizzato da Samsung.

L’esperienza utente disegnata e pensata per Galaxy Fold offre nuovi modi per ottenere il massimo dallo smartphone:

Multitasking avanzato. È possibile aprire fino a tre app attive simultaneamente e lavorare, giocare o condividere contenuti di qualsiasi tipo. Ci si sta preparando per una sessione di binge-watching? È possibile scorrere i film e i programmi TV, leggere le ultime recensioni e valutazioni e invitare gli amici a unirsi alla serata trascinando il trailer in un messaggio di testo, il tutto in un’unica schermata.

Samsung ha collaborato con Google e la community di sviluppatori Android per rendere disponibili le app e i servizi preferiti più popolari – come Facebook, WhatsApp e YouTube – nell’esperienza utente di Galaxy Fold.

Prestazioni superiori per la massima versatilità

Galaxy Fold è progettato per l’utilizzo più intensivo, che si tratti di lavoro, gioco o condivisione: tutti elementi che richiedono prestazioni avanzate. Dotato di componenti hardware estremamente potenti, Galaxy Fold è in grado di gestire qualsiasi attività.

Maggiore produttività. Per garantire prestazioni ottimali, anche quando si eseguono tre app contemporaneamente, Samsung ha equipaggiato Galaxy Fold con un chipset AP di nuova generazione e 12 GB di RAM, con prestazioni simili a quelle di un PC. Il sofisticato sistema a doppia batteria è stato appositamente progettato per supportare le attività più impegnative. Galaxy Fold è inoltre in grado di ricaricare se stesso e un secondo dispositivo simultaneamente tramite Condivisione di carica wireless 2 , mentre è collegato a un normale caricabatterie, consentendo di lasciare a casa il secondo caricabatterie quando si è in viaggio.

Galaxy Fold è progettato per l’intrattenimento. Grazie a immagini coinvolgenti sul display Dynamic AMOLED e al suono nitido e chiaro degli altoparlanti stereo AKG che supportano l’audio Dolby Atmos, film e giochi prendono vita in tutta la loro ricchezza di suoni e colori. La fotocamera più versatile mai realizzata da Samsung. Non importa come si tiene, o si piega, il dispositivo: una fotocamera è sempre pronta per catturare la scena, in modo da non perdere mai neanche il minimo dettaglio. Con sei obiettivi – tre nella parte posteriore, due all’interno e uno frontale – il sistema di fotocamere di Galaxy Fold offre la massima flessibilità. Galaxy Fold introduce un nuovo livello di multitasking, che consente di utilizzare altre app durante le videochiamate.

Galaxy Fold supporta qualsiasi attività

Galaxy Fold è più di un dispositivo mobile. Si tratta di un portale per accedere a un’intera galassia di dispositivi e servizi connessi che Samsung ha sviluppato nel corso degli anni per consentire alle persone di fare con facilità cose impossibili fino a poco tempo fa. L’utilizzo in combinazione con Samsung DeX3 assicura una produttività ancora superiore con un’esperienza del tutto simile a quella di un PC. Bixby è dotato di nuove funzionalità di intelligence personale, come le routine che anticipano le esigenze dell’utente, mentre Samsung Knox contribuisce a mantenere dati e informazioni al sicuro. Dall’utilizzo del telefono per effettuare acquisti con Samsung Pay all’uso di Samsung Health per gestire la salute e il benessere, l’ecosistema Galaxy è sempre a portata di mano per semplificare qualsiasi attività.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Fold

Schermo Display esterno: 4.6” Super AMOLED

Display interno: 7.3” Dynamic AMOLED

Fotocamere Tripla Fotocamera Posteriore, Dual OIS

(12MP Dual Pixel, F1.5/F2.4 – Ultra-grandangolare 16MP, F2.2 – Teleobiettivo 12MP, F2.4)

Doppia Fotocamera anteriore (10MP, Dual Pixel F2.2 – 8 MP, F1.9)

Fotocamera esterna (10MP, Dual Pixel F2.2)

Processore Processore Octa Core

(One Core 2.8GHz + Triple Core 2.4GHz + Quad Core 1.7GHz)

Memoria 12 GB di RAM (LPDDR4x), 512 GB (UFS3.0)

*La memoria utente è inferiore alla memoria totale a causa del sistema operativo e del software utilizzato per l’esecuzione delle funzionalità del dispositivo. La memoria utente effettiva varia a seconda dell’operatore e può cambiare dopo l’esecuzione di aggiornamenti software.

*Nessuno slot MicroSD

Batteria 4.380 mAh (valore tipico)*

Ricarica rapida compatibile con cavo e in modalità wireless

Ricarica con cavo compatibile con QC 2.0 e AFC

Ricarica wireless compatibile con WPC e PMA

* 4.380 mAh (valore tipico) si riferisce al valore tipico della capacità della batteria testato in condizioni di laboratorio da terze parti. Il valore tipico è il valore medio stimato, considerando la deviazione nella capacità della batteria tra i campioni di batteria. La capacità nominale (minima) è di 4.275 mAh. La durata effettiva della batteria può variare a seconda dell’ambiente di rete, dei modelli di utilizzo e di altri fattori.

Sistema operativo Android 9.0 (Pie)

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G + 5GHz

USB Type-C

4G/LTE Cat. 18 DL 1200 Mbps, Cat. 13 UL 150 Mbps

Altre funzioni App continuity

Lettore di impronte digitali

Samsung Pay

Samsung Knox 3.3

*Tutte le funzionalità, caratteristiche, specifiche e altre informazioni sul prodotto contenute in questo documento, incluse, in via esemplificativa, vantaggi, design, prezzi, componenti, prestazioni, disponibilità e capacità del prodotto, sono soggette a modifica senza preavviso.