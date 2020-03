Scarpe e tendenze scarpe per la primavera estate 2020: la mania per le sneakers non è ancora passata!

La quantità di sneakers che abbiamo visto sulle passerelle per la primavera estate 2020 è forse meno abbondante rispetto alle stagioni precedenti, ma non è ancora passata.

Mai come prima le sneakers sono state così parte integrante della moda. Nessuno si stupisce più se indossate delle sneakers sotto un completo, anche se una volta questo era assolutamente ‘not done’.

Anzi, era talmente not done che non ti sarebbe nemmeno passato per la testa di abbinare sneakers ad un completo formale.

Adesso le sneakers sono totalmente accettate anche al di fuori dai campi sportivi o dalle palestre, è proprio il fatto di renderle decontestualizzate a renderle così cool. Questo vale chiaramente anche per la primavera estate 2020, le influenze sportswear nella moda si sono un po’ attenuate, ci vestiremo sempre più con stile ed eleganza. Ma le sneakers contano ancora, eccome.

Così abbiamo visto da Giorgio Armani delle sneakers indossate sotto completi rilassati. Dominavano i colori bianco e blu, che guarda caso sono i colori di moda per la primavera estate 2020, ma non solo vedremo questo tipo di sneakers, anche le scarpe total white e le multicolor vanno sempre forte.

