Spyder Moda Uomo Collezione Autunno Inverno 2019 2020

Performance e innovazione si incontrano nel design sofisticato della nuova collezione Spyder per la stagione Autunno/Inverno 2019, disegnata da Spyder Korea.

Raggiungendo nuovi standard di eccellenza nel panorama del segmento urban active e athletic, il marchio svela una collezione che soddisfa le esigenze sia degli amanti dello sport sia dei più attenti trend setter metropolitani.

Nuove possibilità tecnologiche sono esplorate per migliorare e arricchire la quotidianità di ciascun individuo.

Costruzione precise donano comfort ed efficienza ai capi della linea training, dove una varietà di tessuti con differenti finissaggi sono mixati per ottenere effetti grafici e materici che esaltano i tagli ergonomici di T-shirt, leggings, felpe, gilet e K-way, tutti altamente performanti. Disegnati per essere mescolati in look multi-strato dall’attitudine cool, sono arricchiti da profilature a contrasto e sottolineano l’appeal grafico della collezione.

Gradazioni di colore camaleontiche e stampe astratte in tessuti reflective danno un look distintivo ai capi da running di Spyder, che vengono sviluppati in una palette di colore che si concentra su tonalità notturne di grigio asfalto e nero, accesi da tochi grafici di bianco e sfumature brillanti di rosso. I capi, che incorporano avanzate tecnologie di mappatura in grado di verificare la temperatura corporea prima e dopo la corsa, garantiscono un’ineguagliabile esperienza di sport caratterizzata da un approccio all’allenamento assolutamente personalizzato.

Tessuti di alta qualità ed una costante attenzione ai dettagli definiscono la linea Lifestyle, disegnata da direttore creativo Christopher Bevans.

Traendo inspirazione dal look colorato, creativo ed iconico delle tribù urbane inglesi e americane degli anni Novanta, il designer ha creato una selezione di tute, felpe in pile e maxi piumini arricchiti da sgargianti combinazioni di colore e patchwork geometrici. Il loro look retro, che circonda il vibe spensierato della leggendaria generazione MTV, crea un contrasto intrigante con mood futuristico dei capi high-tech. Una combinazione di superfici riflettenti e specchiate, accostate a inserti colorati geometrici e profilature a contrasto, caratterizza giubbotti, giacche a vento, pantaloni e felpe pensate per la nuova generazione di esploratori urbani.

Completano il loro look gli accessori dal design sofisticato e dall’assoluta funzionalità disegnati da Peter Brunsberg, fondatore e direttore creativo del brand berlinese Bagjack. Questi modelli pratici e urbani, che rivelano un look minimal e high-tech, includono borse tracolla multi-tasche, zaini e marsupi presentati in grafiche combinazioni di colore e arricchiti da applicazioni che riproducono l’iconico logo Spyder.