Beatrice Pezzini feat. Giancarlo

“Il miracolo del sole” è il nuovo singolo di Beatrice Pezzini (The Voice Of Italy 2018,TEAM J-AX; Ti lascio una canzone), feat. Giancarlo & Giuseppe Caravello.

Un brano intenso ed emozionante, dal testo semplice e diretto, un inno alla speranza, che vuole esortare ad osservare gli avvenimenti negativi da una prospettiva diversa.

Scritto da Giuseppe Caravello (cantautore siciliano che vanta collaborazioni con artisti del calibro di David Bowie) e da Rosario Randazzo con il maestro Giancarlo Prandelli, è accompagnato da un video suggestivo, in anteprima assoluta su TgCom 24, per la regia di Carlo Neviani.

Con Beatrice abbiamo parlato di questo progetto e di quelli futuri…

“Il miracolo del sole” è un brano correlato alla situazione attuale, perché questa scelta?

Io e Giancarlo Prandelli (GNE Records di Brescia), il mio produttore, avevamo già preso parte ad un precedente progetto correlato alla pandemia; insieme, infatti, durante la prima ondata del 2020, abbiamo interpretato “Gente di mare” con Red Canzian e altri personaggi di spicco della discografia Italiana, in occasione di una raccolta fondi benefica. Anche questo progetto mi è stato naturalmente presentato da Giancarlo, il brano mi ha colpito molto sin dall’inizio, per il testo che rappresenta con molta particolarità il periodo che stiamo affrontando. Ci abbiamo lavorato molto, cercando di trovare il giusto modo per arrivare ai cuori delle persone, unendo sinergicamente due voci diverse come le nostre.

Penso che questa canzone rappresenti ciò che abbiamo provato in questo lungo periodo buio fatto di incertezze, insicurezze, paure, paragonabile ad un tunnel senza uscita; Giuseppe lo scrisse in seguito ad un sogno premonitore, in cui di fronte a una situazione simile a quella attuale, gli veniva indicato che il sole, con il suo calore, avrebbe favorito la guarigione.

Cosa ci racconti del video?

Il video, diretto da Carlo Neviani e girato tra Brescia e Botticino, è un richiamo alla libertà; è stato girato presso la chiesa di San Faustino e Giovita, in un luogo dove la natura è regina e dove l’uomo e la donna si spogliano dalle proprie paure, lasciandosi guidare verso la luce di un miracolo e aspettando una pioggia di rimedi naturali. All’inizio eravamo un po’ incerti, avevamo tante idee, ma cercavamo quella che potesse colpire di più anche nella sua semplicità, sposandosi bene con l’intero significato del brano. Crediamo di essere riusciti nell’intento…

Nonostante la tua giovane età, hai partecipato già a molti programmi televisivi di successo, qual è stata l’esperienza che ti ha colpito di più?

Tutte le esperienze che ho fatto nel corso della mia carriera mi hanno dato soddisfazioni, mi hanno fatto crescere in tutti i sensi e mi hanno trasmesso delle emozioni indimenticabili che tuttora ricordo con gioia. Forse, pensando all’ultimo periodo, l’esperienza che mi ha dato più soddisfazione, è stata quella di ‘’The Voice of Italy’’, perché l’ho vissuta in un’età più matura, ma non posso dire che un’esperienza sia migliore di un’altra perché ogni avventura ha il suo valore; il mio cuore conserva un posto speciale per ognuna, anche per quelle che verranno.

A quale dei tuoi brani sei più legata? Perché?

Difficile scegliere a quale brano dei miei sono più legata, ognuno ha un suo significato; potrei forse dire che il prossimo brano che uscirà, programmato per quest’anno, ha un valore molto rilevante per me, ma per ora non vi svelo nulla.

Quindi un brano in uscita a breve…

Sì, dovremmo uscire con il singolo che era programmato per l’anno scorso, ma di cui, per ovvi motivi, abbiamo preferito rimandare il lancio. Non vedo l’ora di farvelo ascoltare, come dicevo è un progetto che mi sta a cuore, al quale io e Giancarlo abbiamo lavorato molto.

