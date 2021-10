“Le faremo sapere”: tutte le verità, le strategie vincenti e gli errori da evitare rivelati da un insider delle Risorse umane

Conoscere le sconvolgenti verità sullo spietato mondo delle aziende e delle Risorse umane ci insegna come essere invitati al colloquio, ottenere il lavoro e soprattutto non farci fregare. In questo volume l’autore, un responsabile HR di altissimo livello, ci rivela il lato bastardo delle aziende. Nessun consiglio generico, nessuna bacchetta magica: questa è la storia cruda e disincantata di un manager che, caduto in disgrazia, grazie al suo straordinario bagaglio di tecniche ed esperienze, riesce a ricostruire dal basso la propria carriera e tornare al top. E, tra un episodio e l’altro, insegnerà anche a noi come conquistare e domare il mondo delle aziende… startup incluse!

IL LIBRO

TRATTO DA UNA STORIA VERA.

Il dottor X è il responsabile delle Risorse umane di una grande azienda: quarant’anni, brillante e preparato. Adora il suo lavoro ma ha solo due problemi: odia le persone ed è stato appena mandato via a calci nel sedere dalla sua ultima azienda. Eh sì, perché anche chi si occupa di Risorse umane può essere licenziato. Così pure al dottor X tocca rimboccarsi le maniche, rivedere il suo CV e buttarsi in quel terribile tritacarne che è diventato il mercato del lavoro. Il dottor X, dopo una serie di colloqui in cui è lui a dirigere l’orchestra grazie ai suoi anni d’esperienza, viene assunto in una startup.

All’inizio ha qualche difficoltà, ma non ci vuole molto perché si ambienti anche in questa realtà. Assieme al più alto dirigente dell’azienda avvia un progetto di riorganizzazione aziendale, scontrandosi con i vecchi manager per creare spazio ai nuovi. Insieme a loro inizierà un percorso per far crescere l’azienda e scoprirà che il mondo delle startup non è poi tanto diverso da quello che conosce fin troppo bene, anzi tutto si svolge più velocemente e in maniera più crudele.

L’AUTORE

DENIS MURANO è lo pseudonimo di un professionista che lavora da anni nel settore delle Risorse umane. È stato direttore di grandi aziende italiane e ha lavorato con moltissimi imprenditori. Stanco di leggere librettini di management in cui viene descritta l’azienda ideale – dove si parla di leader illuminati, colleghi in cui brucia il sacro fuoco del rispetto e della collaborazione e imprenditori più caritatevoli del Messia -, ha deciso di raccontare la cruda realtà.

In libreria dal 7 ottobre

Vallardi

Pagine: 360 | Prezzo: 14,90 euro

Dall’autore di Risorse inumane