Il ritorno di Sara6 con “Adoro”, un invito a vivere con spensieratezza

Dopo l’anteprima del video su Tg Com24, arriva in radio e negli stores “Adoro”, il nuovo singolo di Sara6. Un brano che, pur abbracciando il genere pop,

racchiude sonorità funky e dance ed è un invito a vivere la vita con spensieratezza, una ventata di “energia pura”.

Lo accompagna un bellissimo videoclip, un vero e proprio cortometraggio, caratterizzato da un connubio tra arti che coinvolge lo spettatore attraverso la fantasia e l’inaspettato, ma ne abbiamo parlato meglio con Sara6…

Come nasce il tuo nome d’arte “Sara6”?

Il mio nome di battesimo è Serenella ed io lo “Adoro” perché è il nome che mi ha dato mia madre sperando in una bambina serena, però siccome così serena non lo sono mai stata, pur non rinnegando questo bellissimo nome, ho deciso di cambiarlo in Sara6 . Sara dal nome ebraico “Sarah” prima moglie di Abramo, significa principessa, che per una selvaggia come me era una bella ambizione. Il 6 è un numero per me importante perché nella mia vita ha segnato sempre fatti positivi e negativi molto significativi.

Cosa ci racconti del tuo nuovo singolo “Adoro”?

“Adoro” nasce per urlare al mondo che “Adoro” la mia vita nonostante tutte le battaglie che continuano a far sanguinare il mio cuore e a spremere le mie energie, io La amo.

“Adoro” la mia libertà conquistata a fatica, Adoro potermi organizzare tutto a modo mio di non dipendere da nessuno, potermi svegliare alle 10 se voglio, avere ancora tanta energia e grinta per riuscire a rialzarmi sempre con grande dignità e adoro il fatto di poter vivere con le mie passioni.

Quindi “Adoro”, ringrazio l’universo e vado avanti. Valerio Fuiano ha composto con me e Giorgio Santisi il brano, lo ha arrangiato e mixato e ora anche lui è parte integrante sia del suono che dell’immagine del progetto Sara6! Ma le sorprese non sono finite perché in “Adoro” abbiamo alla batteria il bravissimo Luciano Galloni, batterista di Nek molto apprezzato a livello nazionale.

Parlaci del videoclip

E’ stata un’esperienza bellissima perché mi ha dato modo di indossare tante mie personalità ( da qui l’idea di usare tanti look diversi che mi appartengono tutti). Mi ha dato modo di essere in pochi minuti tutto ciò che ho imparato con la danza, il teatro, la meravigliosa voglia di vivere. Ho sfruttato una location meravigliosa che si trova sulle colline bolognesi la “Paciu Maison” di Harry Baldissera, una dimora d’arte, con stanze a tema molto diverse tra loro come le mie personalità nel video. L’dea è partita da me e da Giorgio Santisi socio, amico, grande musicista e parte integrante del progetto Sara6. È stata poi arricchita da Harry Baldissera, proprietario della Dimora nonché regista scenografo e costumista.

Qual è il tuo motto preferito?

Step by step

Quando si chiude una porta si apre un portone.

E infine il più importante, che è anche lo slogan che ho inventato per un mio brano: “Amati come io amo me “

Il tuo piu grande sogno nel cassetto…

Che le mie canzoni entrino nel cuore delle persone e portino GIOIA e BENESSERE. Mi piace l’dea di essere un nutrimento dell’anima.

Progetti in cantiere?

Finire l‘album a cui sto lavorando, con l’etichetta PMS e Raffaele Montanari. Mi piacerebbe promuoverlo andando al festival di Sanremo, vincerlo o no non importa! L’importante che si ritorni a cantare, raccontare, emozionare ed emozionarmi…

www.sara6.it

www.facebook.com/sara6official

www.youtube.com/sara6videos