Stefano Bertozzi “Con il sole”, il nuovo singolo del cantautore bolognese

“Con il sole” è il nuovo singolo di Stefano Bertozzi, in radio e negli stores da venerdì 11 giugno. Una canzone che scalda, rasserena e incuriosisce perché ogni strofa ha un arrangiamento particolare che muove il brano dall’inizio alla fine. Un cambio di rotta già anticipato da altri singoli: a partire da “Scrivere Sulla Spiaggia” Stefano aveva pubblicato, infatti, diversi brani di stampo più allegro e spensierato, tra cui “Vacanze”, “Málaga” (in spagnolo), “Lazy is Nice” e “Christmas Nights”, interpretato dalla cantante Natasha Fraser.

Stefano Bertozzi “Con il sole”, il nuovo singolo del cantautore bolognese

Cantautore di origine bolognese, da anni residente all’estero, da sempre appassionato di musica e songwriting, Stefano compone il suo primo brano (No more Promises) a 15 anni; da allora ha proseguito il suo percorso musicale senza sosta, con il risultato di aver oggi al suo attivo ben due album “Let me decide” (2016) e “Failing Targets” (2018) e 5 EP “Meeting You”, “Notes on a Love Affair” e “Diversamente”, “Getting There” l’ultimo dei quali, “Thinking Twice” , è del 2020.

Abbiamo voluto conoscerlo meglio, chiedendogli qualche dettaglio in più sul suo percorso musicale. Di Marco Zorzetto.

Come nasce “Con il Sole”?

Nasce dall’esigenza di spensieratezza, dalla voglia di energia positiva dopo la prigionia imposta dalla pandemia, per motivi legittimi certo, ma pur sempre di prigionia si tratta. Libertà, riappropriarsi delle vecchie abitudini e delle piccole cose che compongono il nostro mondo sono le motivazioni che mi hanno ispirato; insieme al desiderio di socialità che è mancata per troppo tempo…

“Con il sole” vuol essere il mio piccolo contributo affinché le persone possano liberare la loro mente da cattivi pensieri ed affanni, almeno per 3 minuti.

Il sole segna l’inizio di un nuovo giorno che, se siamo intelligenti, non dobbiamo sprecare, è importante fare cose utili per se stessi e per il prossimo (soprattutto se si ha modo di lavorare all’interno di una struttura pubblica o di un ente rivolto al volontariato o al non-profit).

Quindi il sole è fonte di energia, ma ci ammonisce anche a non perdere tempo, a goderci sì la vita, arricchendola con il nostro contributo, grande o piccolo che sia.

Hai scritto il tuo primo brano (“No more promises”) a 15 anni… come ti sei avvicinato alla musica?

A Bologna, in quel periodo, era molto difficile non venir coinvolto dalla musica, sia essa italiana sia straniera. Anche nelle prime feste di classe o in casa di amici era quasi impossibile non ascoltare musica.

Quindi a 10 anni decisi di seguire il corso di chitarra classica presso Borsari e Sarti, vicino a Piazza Cavour. Dopo 18 mesi ero stufo del solfeggio e delle scale e non capivo perché il maestro, le cui mani apparivano come quelle di un gigante, non mi insegnasse le canzoni di Dalla, De André, Guccini, De Gregori, Battisti, Celentano, Baglioni e tanti altri. Prima di mollare il corso, cosa che peraltro non venne gradita in casa mia, rivolsi la domanda esplicita al maestro che mi rispose che dovevo avere pazienza e che bruciare le tappe mi avrebbe solo permesso di essere un “mezzo chitarrista”. Una definizione che usava spesso per coloro che suonavano le stesse 4 canzoni in spiaggia. Non mi vergogno di ammettere che sarei stato contento di diventare un “mezzo chitarrista” in tempi relativamente brevi. Volevo cimentarmi a suonare le canzoni che ascoltavo in camera mia e sognare di essere in uno studio di registrazione accompagnato da musicisti.

Le lezioni di chitarra classica e il solfeggio non erano la mia strada e quindi decisi di fare di testa mia. Con la paghetta compravo qualche spartito e, quando non capivo, andavo dal chitarrista che suonava in chiesa alla domenica e gli chiedevo spiegazioni.

In tutta sincerità sono rimasto un “mezzo chitarrista”, ma sufficientemente capace di registrare tutti i miei brani con la chitarra acustica con cui compongo gli stessi. Nel frattempo, ho appreso a suonare le canzoni dei miei cantautori preferiti e dei miei idoli stranieri.

C’è uno strumento musicale che non suoni ma che vorresti imparare?

Il piano è lo strumento che vorrei imparare a suonare nel momento in cui terminerò la mia vita professionale. Una seconda scelta potrebbe essere uno strumento a fiato. Gli strumenti musicali sono come le lingue straniere: ti arricchiscono e ti fanno sentire più integrato nella comunità internazionale in cui viviamo.

Tu vivi all’estero, cosa pensi del panorama musicale italiano oggi?

Stefano Bertozzi “Con il sole”, il nuovo singolo del cantautore bolognese

Reputo che sia ricco ed in fermento, ma senza una direzione ben definita. Questo scenario non è dovuto alla mancanza di idee o di personalità di valore. L’assenza della bussola “musicale”, a mio trascurabile avviso, è determinata dalla rapidità con cui si fruisce la musica che è passata da “bene da tutelare” a “bene da consumare”. Gli artisti, che sono sottopagati e non seguiti come sono stati i loro predecessori, devono trovare il budget, i musicisti che li accompagnano e pure le serate dove, nel 95% dei casi, sono obbligati a fare covers per intrattenere il pubblico. Ho scritto nel 2017 un brano che si chiama “Submit your music” che tratta appunto lo spinoso argomento delle royalties e di come gli artisti emergenti vengono bistrattati, almeno nella maggior parte dei casi.

Sono dell’idea che le majors debbano ricominciare a fare il loro mestiere scommettendo su talenti emergenti: devono costruire l’artista e scommettere su un investimento che, a volte, potrà essere negativo. Altrimenti dove è finito il rischio d’impresa?

E tu cosa stai progettando, dal punto di vista artistico, per i prossimi mesi?

Al momento sono impegnato su due progetti che mi piacciono molto. Il primo è uno duetto con un altro cantautore bolognese, mentre il secondo è un brano da solista in inglese. Le sorprese non sono ancora finite per il 2021, vediamo cosa ci riserva il futuro…

You Tube

https://www.youtube.com/channel/UCbvWjliQtdyzAWt2S1yK9gQ

Facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014363400527

Instagram

https://www.instagram.com/stefano65bertozzi/

Di Marco Zorzetto