Ristorante Meltemi a Rodi. La vera cucina tradizionale greca

Le vacanze a Rodi sono – per chi scrive – un momento irrinunciabile almeno una volta l’anno. L’isola è bellissima, e la cucina locale (per non parlare del vino) ottima. Se avete in programma una vacanza a Rodi, ma soprattutto se volete gustare la vera cucina locale dovete provare la cucina di Meltemi, il mio ristorante preferito. Il ristorante Meltemi si affaccia praticamente sulla spiaggia di Rodi città, ed è uno dei ristoranti più amati dal pubblico locale e non. In collaborazione con MARGHERITA.NET

Attanasio, il proprietario, è il punto di riferimento di tutti gli avventori del ristorante. Parla cinque o sei lingue, tutte molto bene compreso l’italiano, e insieme a Savvas – il cognato – si divide tra i tavoli della terrazza affacciata sul mare. In cucina tra i fornelli ancora un altro Attanasio – stesso nome del titolare – il bravissimo chef.

Cosa ordinare da Meltemi? Il consiglio se non conoscete la cucina greca – ma anche se la conoscete – è quello di farvi guidare da Attanasio e Savvas. Dite loro cosa vi piace, e vi aiuteranno ad ordinare il menu che più si avvicina ai vostri gusti.

Tanto per stuzzicarvi, se siete degli intenditori, iniziamo a descrivere il menu di Meltemi con qualcosa che nel menu non troverete. È la sorpresa che Attanasio ci ha servito in tavola l’ultima sera di questa ennesima vacanza a Rodi. Una (squisita!) Cicala di mare – Magnosa alla griglia, servita con una bottiglia di Sauvignon Blanc greco, freddo al punto giusto. Un piatto delizioso che non dimenticheremo. I clienti abituali del ristorante possono parlare con Attanasio e provare a richiedere piatti speciali come questo, piatti che non si trovano sul menu.

Il pesce, sempre freschissimo, è sicuramente uno dei punti di forza del ristorante. Dalle triglie alla griglia al pesce spada ai ferri, dai calamari fritti (ottimi) al tonno anche questo ai ferri. E poi le insalate (l’insalata Meltemi con la frutta secca è squisita), o i piatti tradizionali della cucina greca come la Moussaka, la Horta (semplici ma gustosissime verdure lessate), la Tarama (una crema a base di uova di pesce, olio, pane) che va assolutamente provata e per la quale molti vengono apposta da Meltemi perchè qui fanno la vera Tarama, quella bianca. E poi il Saganaki per chi ama i gusti pieni e forti, i Dolmades, e tantissimi altri piatti tipici preparati secondo le ricette tradizionali locali.

Fatevi aiutare nella scelta da Attanasio e Savvas senza aver paura di essere spinti ad ordinare piatti troppo costosi perché Meltemi non è uno di quei ristoranti in cui il cliente deve essere spremuto a tutti i costi. Qui i clienti ci vengono, si trovano bene, e ci tornano. Quando passate da questa parti salutate Attanasio da parte di Margherita.net :-)

Come trovare il ristorante? Se non conoscete bene Rodi, portatevi nella centralissima zona del porto – quello da dove partono le navi per le escursioni verso le altre isole (cercate il punto in cui si trovava il Colosso di Rodi) e da lì camminate verso la spiaggia. Proprio all’inizio della spiaggia trovate la casa bianca con scritto Meltemi che vedete nelle foto. Entrate e chiedete di Attanasio :-)

Ristorante To Meltemi

Platia Kountouriotou 8

Rodi, 85100 – Grecia

Telefono 2241030480

Aperto tutto il giorno, la cucina chiude alle 22:30

(Ho scoperto che da qualche parte sull’isola di Rodi esiste un altro ristorante con lo stesso nome. Per intenderci, l’oggetto di questa recensione è il ristorante Meltemi che si trova nella città di Rodi)