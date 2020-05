Street style moda uomo estate 2020; I boxer sono i nuovi shorts?

I pantaloncini e pantaloni corti per l’uomo sono ancora articoli popolari, ma l’ultima tendenza della moda per la primavera estate 2020 è: il boxer (come pantaloncino!).

Nelle ultime settimane abbiamo visto molti uomini sfoggiare pantaloni corti per strada. Le temperature stanno salendo, e non sono solo le ragazze a sentire di mettere in mostra le gambe, anzi.

In occasione delle sfilate uomo primavera estate 2020, numerose case di moda (Armani, Versace, Fendi) hanno sdoganato i boxer come capi da indossare all’aperto, in pubblico. Ora possiamo (chi lo volesse, of corse) tranquillamente scendere in strada con i boxer.

Durante l’ultima settimana della moda (a febbraio) abbiamo già visto alcuni fashionista’s e addetti ai lavori che hanno iniziato a lavorare su questa nuova tendenza moda. Potete scegliere un look totalmente casual e combinare i boxer con un maglione o un gilet, ma potete anche indossarci sopra una bella giacca.

La condizione irrinunciabile è che i boxer abbiano un aspetto lussuoso. I grandi preferiti sono quelli di seta, con una bella fantasia di colori.

