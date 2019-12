Black is back, anche per la moda uomo inverno 2020. E non poteva essere diversamente dopo tutti gli esperimenti a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. Dopo stagioni e stagioni di passerelle colorate, la moda colorata aveva appena iniziato a conquistare lo street style… e adesso che ci eravamo abituati la moda cambia ancora una volta direzione.

La moda uomo fa un passo, in avanti o all’indietro dipende da come la volete vedere, fatto è che il nero è di nuovo al centro dell’attenzione.

Lo abbiamo visto anche durante le fashion weeks per l’uomo, dove lo street style è stato dominato da uomini che si presentavano alle sfilate in total black look, anche se il colore degli ultimi anni non è stato totalmente dimenticato. La novità forse possiamo individuarla nel total black con un piccolo accento di colore sotto forma ad esempio di un accessorio di moda. Possono anche essere delle sneakers bianche sotto un completo nero, o una unica fantasia in abbinamento con dei capi neri. Veramente non potete sbagliare, questo è il grande vantaggio del nero: va bene con tutto. Anche con il nero! ;-)

Guardate le foto moda street style uomo che trovate su questa pagina, e fate i vostri abbinamenti per il vostro nuovo look total black.

