Street style moda uomo inverno 2020. Parliamo di quadri e quadretti. Ecco come portarli

I quadri e i quadretti sono tornati di moda, alla grande. Lo street style uomo lo conferma. Parliamo di quadri in stile boscaiolo, ma soprattutto di quadri classici dal tocco indiscutibilmente British.

La cosa più divertente è che proprio questi quadri tradizionali in stile Burberry verranno portati in un modo molto moderno, a volte grintoso. Il segreto sta nel sapere fare abbinamenti moda insoliti, almeno per quanto riguarda la moda uomo autunno inverno 2020.

Ecco come portare i quadri e i quadretti. Street style moda uomo 2020

Durante le fashion weeks abbiamo visto molti esempi di come portare la camicia a quadretti o un completo a quadri con un tocco di stile moda contemporaneo.

Così un’idea può essere quella di abbinare i quadri con altri quadri. Quadri grandi abbinati ad esempio ad un pied-de-pooule danno un movimento all’outift, e di colpo i quadri non sembrati più così datati. Se poi completate il look con una cravatta e con una sciarpa in seta con una fantasia come vedete in questa foto, allora il look diventa davvero nuovo.

Un’altra maniera per indossare i quadri in modo disinvolto è di abbinare i quadri con degli items casual, dei capi casual. Come la t-shirt con scritta, la giacca a vento, e le sneakers come vedete nella foto street style qui sotto.

E ovviamente i quadri diventano immediatamente casual se i capi che portate hanno un taglio casual come il completo in stile pigiama a quadri di questa foto. In questo caso l’outfit non va abbinato con capi casual ma con un capo classico – per il contrasto – come il cappotto lungo e scuro nella foto che vedete.

Guardate le foto street style e fatevi un ‘idea.

