Street style uomo, la moda uomo per il 2020. Look alternativi per l’inverno

Durante le sfilate moda uomo vediamo che molti uomini amano scegliere il look dandy, ma non tutti si presentano con un completo tradizionale. Ecco alcuni stili alternativi. Idee moda uomo.

Durante la settimana della moda il dandy look è molto amato, ma molti sono anche gli uomini che optano per uno stile alternativo. In questa pagina trovate degli street style looks che tutto sono tranne che convenzionali. Lo street style uomo può dare delle idee.

Alcuni look possono piacere, altri – secondo noi – un po’ meno. Ma, come si dice… de gustibus…

Noi stessi non ci vedremmo andare in giro indossando un pigiama con pelliccia, ma anche in questo caso dipende molto dal contesto, e da chi lo indossa.

Però ci sono un paio di look che vorremmo segnalarvi, perché molto in linea con le tendenze moda uomo. Ad esempio i pantaloni combat e gli stivali combat che trovate nelle foto qui sotto. Sì anche alla giacca in pelle. I pantaloni in vernice nera invece li troviamo un po’ meno azzeccati, ma questa è la nostra modesta opinione.

Guardate le foto street style uomo qui sotto, e giudicate voi.

ADVERSUS