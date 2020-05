Street style moda uomo estate 2020. Chic senza esagerare in un completo casual

Semplicemente chic, in un completo. È così che si può ottenere il look giusto seguendo le ultime tendenze moda uomo per la primavera estate 2020. Uno dei trucchi è vestirsi dalla testa ai piedi con le stesse sfumature di colore.

Al giorno d’oggi sono pochi uomini che indossano completi o abiti su misura. Assolutamente comprensibile. Ma quando ne vediamo uno in un blazer con pantaloni abbinati, lo guardiamo con piacere. Un abito casual semplice e senza pretese si adatta a qualsiasi uomo.

Una giacca semplice sfoderata, pantaloni dritti, forse leggermente stretti alle caviglie, un paio di mocassini, scarpe stringate o scarpe da barca … un casual, disinvolto ma alla moda.

Sono molti gli elementi che determinano quanto è casual il tuo look moda, anche quando indossi un completo. Abbiamo già accennato al taglio del completo e alle scarpe. E poi il tessuto e i materiali determinano il feeling del tuo look. Il lino, ad esempio, è molto casual. E, last but not least, è anche importante ciò che indossi sotto la giacca.

Una maglietta sotto la giacca rende il tuo look naturalmente sportivo e giovane. Con una camicia bianca o a righe inamidata, fai tutto ciò che ti serve. Ma se scegli una camicia nella stessa tonalità del tuo completo, il tuo look diventa improvvisamente molto moderno. Lo stesso vale per una camicia con fantasie, anche se richiede alcune precauzioni perché non tutti possono portare con disinvoltura una stampa originale.

Se non sei un tipo da giacca, puoi sempre scegliere una camicia con grandi tasche come previsto dalle ultime tendenze moda uomo per la primavera estate 2020. Mantieni il tuo look il più possibile dello stesso colore, ma gioca con le sfumature.

Dai un’occhiata alle foto e lasciati ispirare.

