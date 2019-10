Nuovi tagli capelli uomo 2020, foto e idee. 5 Tagli da copiare

Nuove idee e foto tagli di capelli uomo in linea con le nuove tendenze capelli uomo 2020. Una galleria di foto e spiegazioni per scegliere il tuo nuovo taglio di capelli.

Finalmente riprendiamo a parlare di tendenze tagli di capelli per l’uomo, con un occhio alle tendenze capelli uomo 2020. Le tendenze tagli capelli per l’uomo si erano fermate un attimo. L’ossessione per il look hipster e gli undercut è durata (troppo) a lungo. Chi non voleva aderire a questo look optava per un taglio classico con capelli lunghi sul centro della testa e capelli più corti ai lati e su didietro. E poi di colpo è arrivato il momento della svolta.

Come reazione agli undercut e le (esagerate) differenze in lunghezze stiamo tornando a tagli di capelli più lunghi e, questo è ancora più importante, a tagli di pari lunghezza. In pratica si allungano i capelli ai lati e didietro. Vediamo addirittura dei tagli di capelli notevolmente più lunghi sulla nuca, una cosa che da tanto non vedevamo. Raramente ancora vediamo dei rasati o delle scalature sul didietro. Chi lo fa, lo fa non per seguire le mode ma perché gli piace. Guardate i tagli di capelli uomo qui sotto e fatevi ispirare per il 2020.

Il taglio classico allungato

Questo taglio si lascia classificare come medio lungo. È l’evoluzione del taglio classico con la differenza che i lati e il didietro hanno più o meno la stessa lunghezza come i capelli sul centro della testa. Si tratta di un taglio (quasi) a lunghezza pari. Un dettaglio insolito (per le tendenze attuali) è la nuca rasata.

Il taglio lungo di pari lunghezza

Questo taglio di pari lunghezza sta bene a chiunque e va bene sia per capelli lisci che ricci. È semplice da ottenere, almeno per chi ha tempo e pazienza. Basta far crescere i capelli per poi farli tagliare a pari lunghezza.

Capelli ricci

I capelli ricci o mossi si prestano benissimo per dei tagli medio lunghi. Dunque se avete un capello mosso, il consiglio è di lasciarli crescere! Non cercate di controllare troppo il volume ma portate i vostri capelli con disinvoltura, usando soltanto qualche prodotto che dia loro un aspetto sano.

Capelli lunghi sulla nuca

Un paio di stagioni fa non avremmo potuto immaginare che saremmo tornati ai capelli lunghi sulla nuca. Invece è così! Si vi piace optate per questo look retro in versione modernizzata. Anche qui il prodotto per capelli è molto importante per dare movimento.

Il taglio di capelli da bravo ragazzo

E infine, sì, c’è sempre il taglio classico con capelli più lunghi sopra, ma sono vietate le differenze in lunghezza troppo esasperate. Questo capello richiede un buono styling e un po’ di manualità. Usate un prodotto che si sciolga al contatto con il calore delle dita. Lavorate ciocca per ciocca per modellare il capello.

