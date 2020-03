Tagli di capelli particolari per l’uomo estate 2020. Ecco le nuove tendenze tagli di capelli uomo

I tagli di capelli per l’uomo per la primavera estate 2020 diventano più lunghi, e con questo anche più originali. A volte più bizzarri. Ecco come.

Probabilmente ormai lo saprete, i tagli di capelli uomo 2020 diventano più lunghi. Siamo d’accordo con voi, lo abbiamo ripetuto forse fin troppe volte. E ciò nonostante torneremo a parlarne perché più lunghi sono i capelli degli uomini, più sono anche le possibilità.

I tagli diventano anche sempre più particolari ed originali, come potete vedere nelle foto che pubblichiamo su questa pagina. Per esempio sulla passerella di Isabel Marant primavera estate 2020 abbiamo visto dei tagli molto interessanti: i capelli sulla nuca erano più lunghi, e un po’ più corti ai lati e sul centro. Ma non troppo corti, dunque niente basette definite e niente centro testa scalato.

I capelli sul davanti poi facevano vedere una frangia movimentata che si apriva sul davanti in un modo che le donne amano anche chiamare “frangia a tendina”.

Un altro taglio di capelli molto particolare lo abbiamo visto in passerella da Paco Rabanne. Alcuni modelli indossavano delle parrucche (almeno così sembravano i loro capelli) molto lisce e piuttosto lunghe, con frangia. Ovviamente non è nostra intenzione consigliarvi di andare in giro indossando una parrucca, vogliamo solo farvi capire quante sono le possibilità in più offerte dal fatto di avere i capelli più lunghi.

