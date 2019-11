I capelli lunghi per l’uomo sono di moda, almeno per quanto riguarda le tendenze capelli uomo 2020. Sono sempre più numerosi gli uomini che stanno facendo crescere i capelli. I modelle, gli addetti ai lavori nel mondo della moda, ma anche l’uomo della strada. Non è facile – soprattutto superare la fase del capello quando non è più corto e non è ancora lungo – ma è anche divertente giocare con le lunghezze e sperimentare, ancora di più se avete sempre portato i capelli corti fino ad oggi.

Per far crescere (velocemente) i capelli, alcuni parrucchieri consigliano di non toccarli per un periodo (e lasciarli crescere in maniera incontrollata). Altri invece consigliano regolari ritocchini per evitare di avere un aspetto poco curato e per mantenere il modello durante la crescita. Quale strategia adottare dipenderà dal tuo stile di vita (lavoro, immagine) e dal tuo carattere.

Resta il fatto che nei backstage delle sfilate di moda i modelli si stanno presentando con i capelli piuttosto lunghi. Non tutti, ma moltissimi sì. Questo tipo di capelli è in linea con le influenze rock/punk che rivediamo per la moda autunno inverno 2019 2020.

Qui sotto trovare foto di capelli lunghi uomo visti nel backstage della sfilata M1992. I capelli in stile rockabilly sfoggiati dai modelli in questa sfilata possono essere tranquillamente copiati. Seguite il tutorial capelli rockabilly che trovate a questa pagina.

ADVERSUS