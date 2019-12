Negli ultimi tempi abbiamo visto molti tagli di capelli medio-lunghi e tagli lunghi, la vera nuova tendenza in tema di tagli di capelli uomo. Ma non dimentichiamo i tagli classici corti.

Negli ultimi tempi abbiamo visto molti tagli di capelli medio-lunghi e tagli lunghi, la vera nuova tendenza in tema di tagli di capelli uomo. Ma non dimentichiamo i tagli classici corti, che hanno tanti vantaggi e non passeranno mai di moda.

Innanzitutto un taglio di capelli corto ti aiuta a presentarti sempre in ordine. È noto che la gente ama il classico, e un taglio di capelli corto è più facilmente accettato. Quindi se vi state preparando ad un colloquio di lavoro, o magari dovete farvi presentare alla futura suocera… il taglio corto sarà molto utile ed indicato.

Un altro vantaggio del taglio di capelli corto è che richiede poco impegno e poco styling. I capelli lunghi richiedono molta manutenzione, prodotti e impegno. Certo, potete sempre optare per un top know spettinato, ma non è questo il look capelli che andrà di moda nel 2020.

Ma torniamo ai classici tagli di capelli corti, ormai conoscete tutte le caratteristiche di questo taglio: una lunghezza un po’ più lunga sul centro testa, lati più corti, i capelli dietro corti e un grooming perfetto (nuca pulita, linee pulite, basette corte).

Con i giusti prodotti potrete poi dare anche ad un classico taglio corto un look up to date come vedete nelle foto in questa pagina. I capelli hanno un aspetto sano e lucido, ed un movimento controllato.

Questo è un look che potete ottenere utilizzando un mud leggero, per rendere malleabili i capelli potete scaldarli leggermente con il fohn e poi lavorarli con le dita per ottenere la forma che desiderate.

Guardate le foto tagli di capelli corti che trovate in questa pagina e copiate le idee che vi piacciono.

