Tagli di capelli uomo 2020. Il taglio di capelli ‘a scodella’ per l’uomo. Oseresti?

I tagli di capelli a scodella, parliamo chiaramente di tagli di capelli uomo, continuano a tornare di moda. Questo vale anche per l’autunno inverno 2019 2020. Tutto torna e nelle tendenze capelli come nella moda i trends sono ciclici, quindi la cosa non ci sorprende. Ma il taglio a scodella occupa un posto molto particolare in quanto è un taglio che nasce dal bisogno (è un taglio di capelli ‘povero’) e – siamo onesti – è un taglio spesso orribile.

Ma proprio perché è un taglio di capelli così brutto, è anche un taglio di capelli interessante. In un modo o nell’altro è fuori discussione che si tratta di un taglio che spicca nella massa, soprattutto se gli darete un twist moderno ed in linea con le ultime tendenze capelli uomo.

Un taglio a scodella moderno per lui

Guardate le foto qui sotto per scoprire la nuova interpretazione di questo taglio di capelli, un taglio che le tendenze capelli uomo inverno 2020 rendono attuale ed originale. Visto da davanti è indubbiamente un taglio molto cool. Una frangia corta, molto dritta (un elemento molto gettonato tra i modelli in questo momento) portata in maniera giocosa. Solo iniziando a vederlo di lato si capisce che abbiamo a che fare con un taglio a scodella (anche noto come bowl cut).

I capelli sono tagliati molto dritti. La linea dritta viene accentuata dalla parta inferiore rasata corta. Lunghezze nettamente contrastanti non possono essere più attuali di così, in questo taglio la netta differenza di lunghezza dei capelli svolge una funzione fondamentale per la riuscita del taglio.

La combinazione tra la frangia corta drittissima sul davanti e il taglio millimetrico della parta bassa rende moderno questo taglio.

Qui sotto ancora altre foto dello stesso taglio che potrete mostrare al vostro parrucchiere di fiducia. Se osate chiaramente…

