Tagli di capelli uomo 2020. Ecco come fare lo styling capelli per il 2020

I tagli di capelli uomo per la primavera estate 2020 fanno vedere cose interessanti per quanto riguarda i tagli di capelli uomo. Un’anticipazione: i capelli diventano più lunghi.

Nel backstage delle sfilate uomo primavera estate 2020 abbiamo visto davvero molti uomini con i capelli lunghi, lunghi fino alle spalle. Ma anche i classici tagli di capelli corti sono più lunghi del solito, con una lunghezza importante sul centro della testa e i lati e la parte posteriore della testa tenuti non troppo corti.

La tendenza tagli di capelli uomo 2020 fa vedere delle acconciature piuttosto movimentate. Questo movimento lo creiamo con il sapiente uso dei prodotti per capelli. Negli ultimi anni abbiamo lavorato soprattutto con dei mud, questi rendono i capelli più malleabili e più facilmente controllabili.

Una delle caratteristiche di questi mud è che il prodotto non è molto visibile sul capello, al massimo lo rendono un po’ più opaco.

Per quanto riguarda le tendenze tagli di capelli uomo 2020 invece inizieremo a lavorare con dei gel, e con prodotti per capelli che rendono una texture più bagnata. I prodotti per capelli possono dunque essere di nuovo più visibili. Questo lo abbiamo capito molto chiaramente guardando i modelli in passerella alla sfilata Armani per la primavera estate 2020. Lo styling dei capelli era molto naturale e movimentato, grazie all’uso di un prodotto wet look, cosa che non vedevamo da molto tempo.

Guardate le foto dei tagli di capelli uomo che vi proponiamo in questa pagina e iniziate a sperimentare con dei prodotti wet look, per il vostro prossimo taglio di capelli.

