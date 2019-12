Il capello lungo è di moda, parliamo di tendenze tagli di capelli uomo per il 2020. Avete i capelli troppo ricci? Non è una scusa. Troppo lisci? Nemmeno questa scusa tiene. Per ogni texture, per ogni tipo di capello esiste un taglio di capelli (lunghi) adatto. Ma il primo indispensabile passo è quello di farli crescere J

Guardate le foto di tagli di capelli lunghi per uomo che trovate in questa pagina. I modelli nelle foto hanno tutti un taglio ed uno stile di capelli lunghi diverso. Dai capelli lunghi e lisci a quelli ricci. I capelli sono spesso tutti della stessa lunghezza, ma potete anche giocare con le scalature e i layers, dipende dal vostro gusto estetico. Anche il capello più lungo sul collo è tornato alla grande.

Ma il taglio di capelli più sicuro e anche quello più moderno è quello che prevede tutti i capelli della stessa lunghezza. Poi potrete decidere di pettinarli come preferite, e di utilizzare i prodotti per lo styling che meglio si adattano allo stile che avrete scelto. Ad esempio alla sfilata di Numero 00 (vedi la foto qui sotto) abbiamo visto un taglio con riga in mezzo e uso abbondantissimo di prodotto.

Quello che dovrete tenere bene a mente è che un capello lungo richiede molta cura, e probabilmente uno styling quotidiano, per essere bello. Per tenere sotto controllo i capelli lunghi dovrete indubbiamente fare ricorso a cere, gel, paste per capelli e simili. E accettare il fatto che certi giorni i capelli decideranno comunque di fare quello che vogliono loro. In quei giorni la tentazione di tagliarli sarà forte, resistete.

Perché decidere di far crescere i capelli? Perché un capello lungo è artistico, libero, e perché da sempre i capelli rappresentano i pensieri e le idee. Ci sono molti motivi per lasciar crescere i capelli. Guardate le foto, trovate l’idea giusta da copiare.

ADVERSUS