Tendenze capelli uomo autunno inverno 2019 2020. Ricci giocosi oppure capelli svolazzanti (sì, per lui!)

Tendenze capelli uomo autunno inverno 2019 2020. Non importa se avete i capelli lisci, ricci od ondulati, lasciateli crescere… Ecco il messaggio che abbiamo ricevuto dalle passerelle internazionali per il prossimo inverno. Parliamo chiaramente delle tendenze capelli uomo.

I tagli di capelli uomo per l’autunno inverno 2019 2020 diventano più lunghi. Lo diciamo già da tempo, e il trend continua. Le tendenze capelli per l’inverno prossimo fanno vedere chiome importanti, ricci voluminosi e capelli svolazzanti, sempre con un tocco moderno.

Non stiamo parlando di teste stile hippy o stile Beatles. Parliamo di lunghezze medie con dei tagli contemporanei. Soprattutto la lunghezza sul centro della testa è lunga, ma – diversamente da prima – anche ai lati e dietro i capelli si allungano.

Questi tagli di capelli offrono la possibilità di aggiungere un tocco tutto personale al vostro look, perché la base è la propria texture – riccia, liscia o ondulata – è tua, unica.

Più lunghi i capelli, più versatili sono. Questo vi permette di cambiare look ogni giorno. Potete spostare la riga, potete portare i capelli in avanti, oppure all’indietro. Se avete ricci li potete gonfiare per un effetto piacevolmente ‘shock’ oppure dominarli con dei prodotti per lo styling.

Guardate le foto e fatevi ispirare.

