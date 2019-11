Tendenze capelli uomo inverno 2020. Perché questa frangetta da ‘bad boy’ è così sbagliata…

La maggior parte degli uomini è allergica alla parola ‘frangetta’ quando si parla di tagli di capelli. Spesso la frangia viene scaricata brutalmente con un ‘la frangetta è una cosa da ragazze…’. Ma ci sono anche delle frangette super cool. Come ad esempio la micro-frangetta che abbiamo visto in passerella alle sfilate moda uomo per l’autunno inverno 2019 2020. Si tratta di una frangetta così sbagliata che potrebbe passare per trendy.

Tagli di capelli uomo sbagliati con microfrangetta

La microfrangetta è – chiaramente – supercorta. Per supercorta intendiamo al massimo un paio di centimetri a partire dalla base. Inoltre la frangia viene tagliata molto dritta. In questo modo la frangetta assume un aspetto ‘bad boy’ soprattutto se combinata con lati e parte posteriore cortissimi. E poi la frangetta viene portata completamente all’indietro, in modo da avere quasi la forma di un disco – o di un’aureola per i più bravi – che galleggia sopra la testa.

Un taglio a scodella moderno

Se darete alla frangetta una forma più rotonda avrete un taglio a scodella. Ma uno moderno.

Un taglio di capelli da ‘bravo ragazzo’

Se i tagli che avete visto più sopra vi sembrano un po’ estremi magari per il vostro posto di lavoro, allora potreste lasciare più lunghi i capelli ai lati e dietro. In questo modo il taglio di capelli diviene un po’ meno ‘sbagliato’. Con un outfit classico potrete creare un look da ‘quasi’ bravo ragazzo.

Guardate le foto tagli di capelli uomo di questa pagina, e sperimentate con questo look.

ADVERSUS