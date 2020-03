Tendenze capelli uomo primavera 2020. È confermato: i tagli di capelli si allungano. Ecco come

I tagli di capelli per l’uomo si allungano per l’estate 2020, ce lo conferma Dora Roberti, Hair Stylist. Non possiamo più ignorare il trend capelli lunghi per la primavera estate 2020.

Lo diciamo già da varie stagioni: i tagli di capelli per l’uomo si allungano. Certo, ci piacerebbe potervi comunicare anche altre novità in tema di tagli di capelli uomo, ma le cose stanno ancora in questi termini: i capelli lunghi per l’uomo sono il trend del momento. Ce lo conferma anche la hair stylist Dora Roberti, che abbiamo incontrato recentemente nel backstage della sfilata Iceberg Inverno 2020 2021 alla Milan Fashion Week. Ecco cosa ci ha detto Dora:

‘Sicuramente la lunghezza dei capelli dell’uomo si allunga sempre di più‘, ci dice subito quando le chiediamo di spiegarci le nuove tendenze capelli per l’uomo per la primavera estate 2020. ‘Parliamo di una forma sempre più naturale e morbida ma allo stesso tempo curata, e non wild. Penso che andremo sempre più incontro a questo trend di tagli con lunghezza dal look “without effort”. Ma senza mai superare la lunghezza della spalla!‘

Capelli più lunghi, e curati dunque, e – teniamolo molto bene a mente – mai oltre la spalla.

Con questo abbiamo un’idea più chiara del taglio e soprattutto della lunghezza verso la quale lavorare. Se non avete già i capelli (più) lunghi, adesso è il momento per iniziare a farli crescere. Sì al parrucchiere se amate dei tagli curati ma solo ed esclusivamente per una ‘spuntatina’ e un po’ di grooming dei contorni.

Ringraziamo Dora Roberti, Hair Stylist e founder di HAIR MGT Hair Extensions https://www.hairmgt.com