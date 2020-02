Tendenze capelli uomo primavera estate 2020. Sono tornate le teste “gellate”!

È un gradito cambiamento rispetto alle pettinature e alle acconciature uomo così esplicitamente anni ’80 che vediamo ovunque oggi: parliamo del ciuffo brillantinato in puro stile Elvis Presley. Lo abbiamo visto di nuovo proposto da Dolce & Gabbana, dove non si è risparmiato sull’uso di brillantina e gel. I modelli che avevano i capelli lunghi o almeno un ciuffo lungo avevano tutti una bella cresta fissata con del gel lucido o con della brillantina dagli hair stylist della sfilata.

Era chiaro che i ragazzo si piacevano. Un ciuffo come questo è cool, e trendy, soprattutto quando viene portato in modo casual. Basta semplicemente una maglietta e un paio di jeans.

Per il ciuffo gellato alla Dolce & Gabbana bisogna fare uso di grandi quantità di gel e / o brillantina. Tanto da sembrare addirittura eccessivo. E poi bisogna modellare i capelli sui lati e sulla parte posteriore della testa appiattendoli con le mani e con un pettine. Il pettine va usato in modo da non lasciare ciuffi o ciocche che svolazzano. Si possono anche realizzare bellissimi movimenti e onde, basta un po’ di pratica.

E per finire usando le dita il ciuffo viene messo bene in forma. Chi volesse usare anche l’asciugacapelli potrà farlo tenendolo piuttosto distante dal ciuffo, per non rovinarlo con il getto di aria calda. Anche qui fondamentale un pettine fine per pettinare bene i capelli. Fissate la cresta con il gel, facendo attenzione a scegliere un gel extra forte per evitare che la cresta collassi nel bel mezzo della serata…

Guardate le foto dei capelli che pubblichiamo qui sotto e via!

ADVERSUS