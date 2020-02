Tendenze jeans uomo primavera estate 2020. I nuovi colori e i modelli più trendy

Le tendenze moda uomo per la primavera e l’estate 2020 per i jeans vanno dal denim anni ’70 al denim grigio chiaro con un taglio alternativo.

Dimenticate i jeans dal look vintage, tagli, strappi e buchi! Per la primavera estate 2020, gli stilisti adottano un approccio diverso. Gli anni ’70 che stiamo rivedendo praticamente dappertutto nella moda di questa stagione si rivedono chiaramente anche nei trend per i jeans. Ma non solo. Ecco tutte le più nuove tendenze per la primavera estate 2020:

Anni settanta

I modelli dritti a vita alta dominano le proposte per quanto riguarda i jeans dalle influenze anni settanta per la primavera estate 2020. È soprattutto la combinazione con altri capi di abbigliamento che dà a questi modelli la tipica immagine degli anni ’70.

Denim lavato grigio

Vedremo anche modelli alternativi in ​​morbido denim lavato grigio.

Denim ‘cool’

Anche Versace ha optato per il denim grigio per la primavera e l’estate 2020. Jeans grigi sono stati proposti abbinati con giacche di pelle con frange e stivali. In altri look moda una base nera è stata arricchita con “applicazioni” in denim grigio.

Denim blu scuro. Chic casual

Ma non abbiamo ancora finito. Ad esempio, la collezione estiva di Emporio Armani per l’estate 2020 offre una serie di outfit in denim blu scuro. I jeans larghi sono stati proposti con giacche a vento larghe e impermeabili in denim blu scuro. Il denim (scuro) su denim (scuro) è la tendenza. L’atmosfera è chic e informale.

E per concludere parliamo dei jeans di Dsquared2. Sono blu scuro, dritti e con la vita bassa. Clicca qui per saperne di più.

Non è facile trovare una linea comune nella vasta selezione di jeans per la primavera estate 2020. Ma è chiaro, come abbiamo detto, che i jeans con un look vintage e macchie decolorate stanno tornando alla grande.

