Tendenze moda scarpe uomo estate 2020. Scarpe di tela, mocassini e (che ci crediate o no…) Mary Janes!

Converse All Stars, scarpe da tennis Stan Smith, Disruptors, sneaker multicolor… ve le ricordate? È cambiato tutto, chi se le ricorda già più? Le ultime tendenze scarpe uomo per la primavera estate 2020 mostrano un quadro completamente diverso. Ora che le influenze dell’abbigliamento sportivo non dominano più la moda sulle passerelle, indosseremo anche più scarpe stringate e mocassini, anche se le sneaker non passeranno mai di moda. Inoltre, la buona notizia è che possiamo dare il benvenuto a un’altra scarpa sportiva come nuova arrivata: la scarpa in tela (un po’ come le Palladium di una volta!).

Le scarpe sulla passerella Fendi per la primavera estate 2020 danno una buona idea delle ultime tendenze delle scarpe in generale. Ecco una carrellata di quello che abbiamo visto:

Scarpe di tela

Tornano le scarpe (alte) in tela! Potrebbero diventare un successo estivo.

Mocassini (mocassini)

Che si indossi un completo rilassato o dei pantaloni corti, i mocassini con fibbie vanno sempre bene. Nel caso dei pantaloncini, puoi anche portare una borsa… (!)

Sandali di cuoio

Gli anni ’70 sono tornati! E questo comprende i sandali. Sandali in pelle con cinturino alla caviglia, in pelle o in nero. Scegliete voi.

Scarpe sportive trapuntate

Il trapuntato è ancora una tendenza. Borse trapuntate, giacche, ma anche scarpe sportive.

Stampe serpentate

Stampe serpentate e stampe coccodrillo adornano anche le calzature da donna e da uomo in questa stagione.

Mary Janes (!)

Beh … la Mary Jane (scarpa con cinturino alla caviglia) per lui. Fateci quello che volete con esso.

ADVERSUS