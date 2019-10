Tendenze moda uomo 2020, le tendenze jeans e denim per l’inverno 2020 per l’uomo

Le tendenze jeans 2020 per l’uomo sono molto diverse tra di loro. Da una parte vediamo dei modelli piuttosto dritti, in colori tranquilli, sobri, dall’altra parte dei modelli piuttosto grintosi con influenze rock. Ma in ogni caso c’è una linea rossa: la gamba non è né troppo stretta né troppo larga, e la vita non è né alta né bassa. Potrebbe sembrare un jeans senza personalità, invece a ben guardare hanno un loro carattere.

Per chi non ama apparire ci sono i modelli classici, in colori eleganti: tonalità del blu, medie, grigio chiaro e addirittura il bianco. Li potete indossare con una camicia in denim, un maglione invernale ed un parka, ma anche con una giacca più elegante o una camicia di seta (per occasioni speciali). Soprattutto i jeans bianchi sono molto adatti per occasioni più formali.

Per i giovani ci sono dei jeans con fantasia accese e influenze rock (uno dei trend più importanti per la moda uomo inverno 2020). Portateli con una tshirt, un giubbotto in pelle, sono perfetti per un concerto rock o per una serata in discoteca.

In breve questo inverno tutto è permesso, potete a proposito sempre portare i vostri jeans con un hoodie o altri capi sportswear, ma per un look up to date è meglio rivolgersi ad uno stile più classico o rock. Guardate le foto, fatevi ispirare.

