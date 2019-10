Tendenze moda uomo inverno 2020. Giubbotti in pelle e cappotti stile Matrix

La moda uomo 2020 per l’inverno: total black is back. Vestirsi da capo ai piedi in nero è tornato di moda. E con questo i capi in pelle nera sono (di nuovo) ‘cool’. Scopri la moda uomo 2020…

Moda uomo 2020: total black is back. Vestirsi da capo ai piedi in nero è tornato di moda. E con questo i capi in pelle nera sono (di nuovo) ‘cool’. La moda è grintosa e lussuosa allo stesso tempo. Piano piano stanno sparendo le influenze sportswear che hanno dominato le collezioni di moda delle ultime stagioni. Torneremo a vestirci con un certo stile, con capi importanti, imponenti, con eleganza.

Sono dei veri must-have per l’inverno 2020 i capi in pelle, in particolare i giubbotti in pelle nera e i lunghi cappotti, sempre in pelle nera, in stile Matrix.

I giubbotti in pelle nera sono piuttosto oversize, con spalle larghe, e non troppo lunghi. Non hanno niente a che fare con i giubbotti slim fit che conosciamo da qualche anno fa; i giubbotti di adesso ricordano piuttosto gli anni ’90. Vanno indossati su un outfit nero, ma ovviamente stanno bene anche con dei capi più casual come dei jeans e un maglione invernale.

I cappotti stile Matrix sono lunghi e vengono indossati con una cintura in pelle stretta in vita (proprio come i ‘cattivi’ nei film di Hollywood). Sono dei capi, lo avete già capito, che non si lasciano indossare facilmente. Ci vuole un certo stile e sopratutto un atteggiamento piuttosto disinvolto. Potrebbero essere ultrachic ma possono anche risultare un po’ – come dirlo? – troppo…

Guardate le foto e fatevi ispirare.

