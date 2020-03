Tendenze moda uomo primavera 2020. Il denim si porta con… il denim

Il double denim è una tendenza moda per la primavera 2020 con la quale possiamo già da subito iniziare a sperimentare. Abbinate dei jeans con una camicia di jeans, oppure portate un giubbotto in jeans su dei jeans. Assicuratevi però che entrambi i capi abbiano più o meno la stessa tonalità. Oppure optate per una tuta come abbiamo visto da Fendi.

Se trovate un po’ troppo ‘jeansaiolo’ questo double denim look, allora potrete rompere la continuità indossando un maglione o un giubbotto in pelle. Questo vale soprattutto per quei giorni in cui le temperature sono ancora basse.

Sotto il jeans indossate delle sneakers come vedete nelle foto. Più avanti potrete anche optare per dei sandali, sempre che siate il tipo.

Infine ancora un consiglio di stile: più scuro è il denim, più elegante appare. E viceversa ovviamente più e chiaro il denim, più casual è il look.

Guardate le foto e cercate nel vostro armadio per poter abbinare i capi in maniera originale.

