Sei un fan della pelle, allora le novità moda uomo per la prossima stagione ti faranno contento. Giacche in pelle e pantaloni in pelle sono un must per la primavera estate 2020. Lo dicono gli stilisti…

Uomini (non bikers) e pelle sono talvolta una combinazione un po’ difficile. L’uomo ‘medio’ preferisce assolutamente indossare dei jeans o un giubbotto di jeans piuttosto che pantaloni di pelle o un soprabito (in pelle). Ma questo potrebbe cambiare già a partire dalla prossima stagione.

Mai prima d’ora abbiamo visto tanta pelle sulle passerelle, sia per la donna che per l’uomo. Giacche di pelle, pantaloni di pelle, giubbotti di pelle, addirittura camicie di pelle. Quasi tutti i capi di abbigliamento sono stati realizzati in pelle dagli stilisti per la primavera e l’estate 2020. Per le donne vediamo molta pelle colorata, per gli uomini vediamo principalmente pelle nera.

Stiamo parlando di pelle morbida, morbida come il burro, che è stata proposta sulle passerelle in creazioni molto audaci. Ad esempio, da Dsquared2 abbiamo visto una giacca da motociclista in pelle nera sopra un abito scuro. Da Versace abbiamo visto una giacca di pelle con una cintura alta in vita sopra un bermuda. Sono combinazioni sorprendenti che non tutti gli uomini – giustamente – apprezzeranno di primo acchito.

Ma sono comunque dei pezzi interessanti e vale la pena pensarci. Date un’occhiata alle camicie di pelle. Una giacca di pelle può anche essere facilmente combinata. I pantaloni di pelle sono fantastici ma uno deve sentirsi a proprio agio nell’indossarli. Sperimentate con questi elementi. E non preoccupatevi per il prezzo, oggi è possibile acquistare articoli in similpelle alla moda a prezzi modici.

