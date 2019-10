Tendenze scarpe uomo autunno inverno 2019 2020. Moda accessori uomo

Per varie stagioni, vari anni addirittura le collezioni di moda sono state contaminate dallo sportswear, e con questo anche le tendenze che riguardano le scarpe. Mai come prima abbiamo visto sulle passerelle tante sneakers. Ovviamente queste non spariranno mai, ma piano piano vediamo un ritorno a delle scarpe un po’ più classiche.

Tendenze scarpe uomo autunno inverno 2019 2020

Ecco le tendenze scarpe per l’autunno inverno 2019 2020 e i modelli più amati.

Dettagli ricorrenti

fibbie e borchie (questo anche grazie alle influenze punk/rock che vediamo nelle collezioni di moda attuali);

cerniere;

dettagli da mocassino (frange e tassels);

loghi;

cuciture in colori contrastanti;

lacci multicolori (quelli tipici delle scarpe da trekking, anche per scarpe non da trekking)

Stampe e fantasie (sì anche per le scarpe)

La moda diventa più lussuosa, forse anche un po’ più estrema, e questo si rispecchia anche nelle scarpe. Non stupitevi dunque se per l’autunno inverno 2019 2020 vi imbatterete in scarpe con stampe animalier oppure in pelle cocodrillata.

Scarpe quadrate

La maggior parte delle scarpe sono ancora rotone, parliamo delle punte, ma si iniziano a vedere quelle che la punta squadrata.

I modelli di scarpe più visti

Gli stivaletti Chelsea

Gli stivaletti alla caviglia in pelle liscia

Le scarpe stringate, soprattutto le scarpe Derby

Le scarpe da tennis e le sneakers

Scarpe da hiking e trekking

