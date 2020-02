Tendenze tagli capelli uomo primavera 2020. Novità e foto nuovi tagli di capelli uomo primavera estate 2020

Se parliamo di tendenze tagli di capelli uomo per la primavera estate 2020, più che di tagli di capelli dobbiamo parlare di styling capelli. I prodotti per lo styling dei capelli sono più importanti che mai. E poi bisogna imparare ad usarli.

Nel backstage delle sfilate moda uomo per la primavera estate 2020 è stato subito tutto chiaro. Certo, i capelli devono essere tagliati bene, ma più importante che mai è il modo in cui li modelliamo. Per la primavera 2020 lo styling per capelli è importante come non mai. Da un lato dipende dala tua abilità, ma dall’altro i moderni prodotti per lo styling dei capelli rendono sempre più facile questo lavoro. Una trovati i prodotti per capelli giusti, lo styling diventa un gioco da ragazzi.

Nel backstage della sfilata Editmarcel a Milano abbiamo visto acconciature maschili super cool. Per ottenere l’effetto desiderato gli hair stylist hanno fatto un mix di prodotti per capelli – mousse e creme – fino ad arrivare alla giusta consistenza. E poi è solo una questione di styling, imparando ad usare le dita. Lasciate che ogni ciocca di capelli passi attraverso le vostre mani e forzatela a stare nella posizione che avete deciso voi. I prodotti servono proprio a questo.

Per copiare il look capelli di questa sfilata ecco qualche consiglio. Iniziate con una riga da parte piuttosto imprecisa e poi “drappeggiate” le ciocche di capelli laterali verso la fronte. Se avete i capelli ricci, allora lasciate pure che i capelli si arriccino. Non cercate di renderlo lisci. Se ti piace lo stile, dai un leggero movimento alle ciocche anteriori come puoi vedere nelle foto tagli di capelli in questa pagina.

All’inizio non sarà facile sistemare i capelli nel modo desiderato. Il nostro consiglio è di sperimentare molto con prodotti diversi e di combinarli tra di loro. Alla fine troverete il cocktail giusto per il vostro tipo di capelli e quindi lo styling sarà un gioco da ragazzi.

