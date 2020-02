Tendenze tagli di capelli uomo 2020. Teste anni 80 per le tendenze capelli primavera estate 2020

Gli anni ’80 sono tornati, eccome! Sia nella moda che nelle tendenze capelli per la primavera estate 2020 stiamo assistendo ad un revival degli anni ’80. Nel backstage della sfilata John Richmond Primavera Estate 2020 gli hair stylist hanno creato delle teste anni ’80. Queste acconciature trovano ispirazione nei clubbers e nei ravers degli anni ’80, come ci spiega Fabrizio Palmieri Direttore Creativo TONI&GUY Italia.

“Nel backstage di John Richmond il tema dei capelli è molto interessante. Quest’anno per John Richmond abbiamo lavorato con una british attitude, quindi l’attitudine è totalmente Britannica, ritornando un po al passato, guardando ai revars, ai clubbers, tutto ciò che era un po skin head ma la versione molto più naturale e molto più diluita, quindi abbiamo costruito sulle forme con i capelli più lunghi quella che abbiamo denominato una under braid. Ricordate l’undercut quando tagliamo i capelli più corti per togliere il peso alla parte sottostante lo abbiamo fatto con le trecce. La treccia però non è visibile il tema non è la treccia ma l’idea di spingere i capelli verso l’alto e creare questo movimento molto minimo che toglie il peso dai capelli e li spinge indietro molto naturalmente.

Le altre modelle afro, lavorando anche lì con tessiture naturali, splendide modelle arrivano già backstage con un look proprio quindi per noi è molto facile riuscire a interpretarne lo stile e renderle ancora più interessanti.”

VIDEO INTERVISTA A FABRIZIO PALMIERI

“Negli uomini, parte importante ovviamente di questo look visto che siamo alla Men’s Fashion Week di nuovo la tessitura che ricorda un po’ i clubbers del passato lavorando con la struttura separata un po’ di volume foam, volume mousse, thickening tonic, thickening cream tutti prodotti label.m per creare separazione e struttura con le clips abbiamo lasciato i capelli asciugare naturalmente per un look contemporaneo, naturale e molto John Richmond.”

